Acidente de trabalho deixa homem gravemente ferido na estrada de Sena Madureira

Um grave acidente de trabalho foi registrado na estrada de Sena Madureira, aproximadamente no km 30, após o Bujari, no início da tarde desta terça-feira, 19, no Acre.

A vítima foi identificada como Danilo Muniz Guimarães, 27 anos, que trabalha na prestação de serviço para a empresa Zopone, na instalação do linhão.

Segundo os socorristas, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do município do Bujari, foi ao local, mas, vendo a gravidade em que se encontrava a vítima, pediu apoio da viatura 01 de Rio Branco, que os interceptou à caminho da capital.

Danilo deu entrada no Pronto-socorro em estado grave, com trauma contuso na cabeça e entubado. Agora a vítima segue aos cuidados dos profissionais do PS para avaliação.

Por Ecos da Notícia