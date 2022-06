Em Rio Branco, prefeita Néia promete voltar à governar Tarauacá: “estou voltando”, disse

“Estou voltando e cumprindo agenda em favor do município para que cada dia possa ter uma Tarauacá melhor”, informou a prefeita nesta tarde de sexta-feira.

Na tarde desta sexta-feira (24), o sítio da prefeitura de Tarauacá publicou matéria em que a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), e seu esposo, o deputado federal, Jesus Sérgio (PDT), vão até à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) para buscar supostamente uma certidão negativa da área de terra onde será construído um conjunto habitacional com casas populares.

Segundo a notícia (veja aqui), além da Sefaz, Lucineia e Jesus iriam até a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para que fosse expedido um documento ao município. Ainda nesta tarde, a prefeita teria participado de uma reunião com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, para tratar sobre os convênios.

A prefeita Néia está fora de Tarauacá há mais de 30 dias, e recentemente solicitou prorrogação de seu afastamento por mais 15 dias. As razões, segundo fontes oficiais, é por motivos de saúde, mas há rumores de que a prefeita também afastou-se por razões de “motivos pessoais e familiares”.

Enquanto durar o afastamento de Néia (PDT), o vice-prefeito Raimundo Maranguape de Brito (PSD), permanece no exercício do cargo.