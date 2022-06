Músicos locais são excluídos e prefeito Maranguape pagará quase R$ 100 mil à cantor Kelvin Araújo

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), resolveu ratificar o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022, cujo objeto é a contratação da empresa K13 Produções Artísticas – EIRELI, do cantor Kelvin Araújo.

A finalidade da dispensa de licitação é para show musical em evento de comemoração a Expo Tarauacá nos dias 01 e 02 de julho de 2022.

O prefeito Maranguape pagará ao músico o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). Por quase R$ 100 mil reais, o valor poderia beneficiar músicos locais e aquecer a economia no município. No município, os cantores locais reclamam da prefeitura pela falta de incentivo e apoio.

As informações constam na edição nº. 13.308, fls. 161, do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, desta segunda-feira, 20.

O TERMO DE RATIFICAÇÃO, do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, PROCESSO Nº 1656/2022, consta na íntegra abaixo: