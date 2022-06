Prefeito Maranguape gastará mais de R$ 300 mil com músicos de outras cidades

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), resolveu ratificar dois processos de Inexigibilidade de Licitação, os quais somam o valor de mais de R$300 mil reais gastos com cantores de outras cidades.

O primeiro beneficiará a empresa K13 Produções Artísticas – EIRELI, do cantor Kelvin Araújo. O segundo beneficiará THM & THG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, representante da dupla Thaeme & Thiago.

A finalidade das dispensas de licitação é para show musical em evento de comemoração a Expo Tarauacá nos dias 01 e 02 de julho de 2022.

O prefeito Maranguape pagará ao cantor Kelvin Araújo o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). Já a dupla Thaeme & Thiago, receberá o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Fazendo isso, a prefeitura deixa de beneficiar músicos locais e aquecer a economia no município. No município, os cantores locais reclamam da prefeitura pela falta de incentivo e apoio.

As informações constam na edição nº. 13.308, fls. 161/162, do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, desta segunda-feira, 20.