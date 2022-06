Com 2 veículos à disposição, Chico já pagou quase R$30 mil com combustível em 2022; MP poderá investigar

O valor do gasto seria suficiente para montar um laboratório de informática ou reformar uma pequena escola rural ou equipar um pequeno consultório odontológico.

O presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista, “Chico Batista” (PDT), já autorizou o empenho, liquidação e pagamento de quase R$ 30 mil reais com combustíveis, entre janeiro e junho de 2022.

Segundo as informações, tratam-se de gastos com gasolina comum, diesel s10 e diesel comum. O Acre.com.br examinou apenas os gastos e pagamentos realizados no período de janeiro até 28/06/2022, com as informações disponibilizadas no Portal da Transparência (clique aqui).

Só no ano de 2022, Chico já pagou à empresa F L J EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 19.594.649/0001-06, o valor de R$23.393,83 mil reais. Outra empresa, a F. F. FIGUEIREDO, CNPJ 14.276.935/0001-00, recebeu o valor de R$6.053,10 mil. As empresas pertencem à mesma família em Tarauacá.

A informação consta no Portal da Transparência da Câmara (veja aqui). Até 28/06/2022, constava no Portal da Transparência, o gasto total de um pouco mais de um milhão de reais, R$1.105.651,25 milhão, somando gastos e pagamentos diversos.

As notas de empenho dos gastos justificam a despesa como “Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível, gasolina comum, diesel s10 e diesel comum destinados ao uso desta casa legislativas e dos vereadores no exercício da vereança“.

A Câmara de Vereadores possui duas caminhonetes à disposição dos vereadores, uma L200 Triton Mitsubishi própria, adquirida por quase R$300 mil reais, e uma PICK-UP alugada, pertencente à MARIA IVONE DA ROCHA MELO, cuja locação custa R$ 5.500,00 todos os meses, conforme processo licitatório nº. 009/2021 e carta convite 005/2021.

Recentemente, a Promotoria de Justiça de Tarauacá, através do promotor Júlio César de Medeiros, instaurou procedimento investigativo para apurar gastos exorbitantes com combustíveis, realizados por gestores do Município.

Há rumores de que a investigação da Promotoria de Justiça poderá incluir também os gastos e despesas com combustíveis realizadas pelos vereadores, tendo em vista que o uso de combustível com dinheiro de público necessita da mais ampla publicidade e transparência, como relatórios de viagens, diário de bordo, controle e fiscalização das rotas de viagens, prestação de contas, relatório de fiscal de contrato, desempenho operacional compatível com o gasto diário e mensal, disponibilização das informações no Portal da Transparência, dentre outros requisitos.