Chico Batista pagará mais de R$55 mil à empresa de locação de sistemas informatizados

A publicação consta no Diário Oficial desta segunda-feira, 20, assinada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, a favor da empresa STATUS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA, CNPJ Nº 15.393.826/0001-35.

As informações constam na edição nº. 13.308, fls. 64, do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, desta segunda-feira, 20.

Segundo afirma o texto, o objeto licitado é “Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para prestação de Serviços de Locação e Suporte Técnico de sistemas de Gestão Pública contendo os seguintes módulos: Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Patrimônio, Sistema de Orçamentário – LOA, Sistema de Portal Transparência, Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, entre outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tarauacá“, diz trecho do documento.

No total por 12 meses, o presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, pagará à empresa R$ 55.104,00 (cinquenta e cinco mil cento e quatro reais).