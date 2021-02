Em Sena Madureira, Rio Iaco ultrapassa cota de alerta e se aproxima do transbordamento

O nível do Rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou crescimento nesta quinta-feira, 11, marcando 14,78 metros de profundidade, ou seja, falta apenas 0,42cm para a cota de transbordamento. A cota é de 15,20m.

Em caso de transbordamento, a prefeitura já dispõe de um plano de emergência previamente elaborado para retirar famílias atingidas, que serão levadas em caminhões para casas de familiares ou abrigos públicos.

Segundo informações do jornalista, Aldejane Pinto, as famílias serão encaminhadas para o Ginásio Enilton Gadelha Pessoa. De acordo com a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (CMDC), o nível do Rio Iaco se encontra alto devido às fortes chuvas nas cabeceiras dos rios.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o manancial ultrapassou a cota de alerta de 14 metros, em apenas 24 horas.

