Acre tem quase 500 novos casos de Covid-19, passa os 52 mil infectados e soma mais 5 mortes

A pandemia da Covid-19 não para de crescer no Acre. Nesta quinta-feira, 11, os números divulgados pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) continuam assustadores. Nas últimas 24 horas foram registrados 493 casos de infecção por coronavírus, sendo 245 confirmados por exames de RT-PCR e 248 por testes rápidos. O número de infectados subiu de 51.679 para 52.172 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 144.837 notificações de contaminação pela doença, sendo que 91.766 casos foram descartados e 899 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 45.322 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 253 pessoas seguem internadas.

Mais 5 notificações de óbitos foram registradas nesta quinta-feira, 11, sendo 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 907 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Tarauacá, J. H. A., de 79 anos, deu entrada no dia 9 de janeiro, no Hospital Regional do Juruá, vindo a falecer nesta quarta-feira, 10 de fevereiro.

R. B. O., de 83 anos. Morador de Xapuri, deu entrada no dia 5 de fevereiro, no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, vindo a óbito nesta quarta-feira, dia 10.

Morador de Feijó, V. A. S., de 77 anos, deu entrada no dia 10 de fevereiro, no Hospital Geral de Feijó, vindo a falecer nesta quinta-feira, dia 11.

Óbitos do sexo feminino:

C. C. F., de 96 anos, faleceu no seu domicílio, em Assis Brasil, no dia 4 de janeiro.

Moradora de Rio Branco, J. S. S., de 30 anos, deu entrada no dia 6 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer nesta quarta-feira, dia 10.