Em Tarauacá, pedreiro “Zé Prego” é líder de votos e ensina o segredo; veja

Dono de um jeito simples, o pedreiro e carpinteiro José Manoel do Santos, de 41 nos, é uma figura política de expressão e ascensão no município de Tarauacá.

Após sofrer um grave acidente de trabalho este ano de 2020, onde quase perdeu completamente uma das visões, “Zé Prego”, como é conhecido e chamado por amigos, se recuperou e perseverou na luta para eleger-se vereador. E foi um sucesso de votos. Zé Prego (PSDB) recebeu 864 votos, fazendo campanha numa bicicleta e sem comprar votos.

Mas qual será o segredo do sucesso? Zé é carpinteiro, e dos bons! constrói casas pelo preço de custo. “Não ganho muito, mas realizo sonhos, a casa é um sonho, e eu ajudo as pessoas a alcançar seus sonhos”, diz Zé com um sorrisão no rosto.

Zé por onde passa as pessoas o cumprimentam e não é sem razão. Zé já foi o primeiro suplente de vereador das eleições de 2016, quando recebeu dos tarauacaenses 362 votos ao disputar as eleições pelo PSOL.

Em sua humilde residência, Zé recebeu o Acre.com.br e revelou que fará um mandato diferenciado. “Iremos trabalhar unidos, focados em projetos, juntos com a bancada do PSDB e demais colegas de Câmara, e lá pretendemos aperfeiçoar as condições de trabalho de cada colega vereador, valorizar o servidor da Casa, e garantir boas condições de trabalho para que todos os vereadores tenham meios de desenvolver um mandato atuante“, diz Zé otimista.