Emmanuel Macron discutirá a Europa no Collège de France

Esperamos casa cheia. Esta quarta-feira, 13 de novembro, os convidados da mesa redonda organizada no Collège de France pelo economista Philippe Aghion são, é verdade, prestigiosos. Para falar sobre o futuro da competitividade europeia, o antigo professor de Harvard convidou para o seu lado o “salvador do euro”, antigo presidente do Banco Central Europeu e presidente de curta duração do conselho italiano, Mario Draghi que discutirá com…o Presidente da República, Emmanuel Macron.

O primeiro é o autor de um relatório que causou polêmica em setembro alertar para o declínio tecnológico e económico do Velho Continente face à China e aos Estados Unidos. O segundo, privado da maior parte dos poderes executivos desde a fracassada dissolução de Junho, quer provar aos franceses que tinha razão sobre “sua intuição estratégica histórica” defendendo o“Independência Europeia”indicamos no Elysée, confirmando a presença do chefe de estado na rue Marcelin Berthelot.

Do palco do anfiteatro Marguerite de Navarre, Emmanuel Macron lembrará aos europeus “que eles devem assumir o controle de seu destino”prevemos no palácio. Enquanto o governo se envolve nas negociações parlamentares para aprovar o orçamento para o próximo ano, o Presidente da República imagina-se na Pítia para, segundo um conselheiro elísio, “puxar o fio” de um dos seus pontos fortes: a Europa.

“De volta ao básico”

Suas equipes encaram esta mesa redonda como uma continuação do discurso sobre o rio proferido na Sorbonne em 26 de abril pelo Presidente da República. “A Europa pode morrer”, ele elogiou da universidade parisiense. “Estamos em perigo” ele ataca novamente da Alemanha, em 2 de outubro, à margem do Diálogo Global de Berlim. “O mundo é feito de herbívoros e carnívorosse decidirmos continuar herbívoros, os carnívoros vencerão”ele finalmente apoia em Budapeste em 7 de novembro, um dia após a eleição de Donald Trump como chefe dos Estados Unidos, pedindo um renascimento no Velho Continente.

A presença de Emmanuel Macron no Collège de France é vista como um “de volta ao básico”, pela comitiva do Chefe de Estado. Mas durante as suas discussões com Mario Draghi, o homem de quarenta anos pode, por um momento, sentir-se tonto. Dez anos antes, o então “simples” Ministro da Economia, Emmanuel Macron era espectador, nesta mesma sala, para ouvir, no dia 1é Outubro de 2015, a aula inaugural de Philippe Aghionrecentemente nomeado para o Collège de France. A época era a da conquista do poder.

