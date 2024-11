Refugiados na linha de frente da crise climática global, alerta ONU | Notícias sobre a crise climática

Ministro da defesa israelense: não haverá “cessar-fogo” e “nenhuma trégua” no Líbano

O recém-nomeado ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que “não haverá cessar-fogo” e “não haverá trégua” em Líbanoque viu uma série de ataques aéreos e incursões terrestres israelenses nas últimas semanas. Mais de 3.000 pessoas foram mortas.

Postagem nas redes sociais Israel Katz disse:

A actividade de alerta e poderosa levada a cabo pelas FDI e pelas agências de segurança contra o Hezbollah e a eliminação de (Hassan) Nasrallah são uma imagem de vitória e a actividade ofensiva deve ser continuada, a fim de piorar as capacidades do Hezbollah e colher os frutos da vitória. No Líbano não haverá cessar-fogo e não haverá trégua. Continuaremos a atacar o Hezbollah com toda a força até que os objectivos da guerra sejam alcançados. Israel não concordará com qualquer acordo que não garanta o direito de Israel de impor e prevenir o terrorismo por conta própria, e de cumprir os objectivos da guerra no Líbano, (que são) desarmar o Hezbollah e a sua retirada para além do rio Litani, e devolver os residentes do norte em segurança para suas casas.

Katz foi nomeado ministro da Defesa na semana passada, após Benjamin Netanyahu demitiu Yoav Gallantcitando divergências sobre estratégia. Em Maio de 2024, o Tribunal Penal Internacional solicitou mandados de detenção para Netanyahu e Gallant por alegados crimes de guerra em Gaza. Israel contestou a decisão.

Acredita-se que cerca de 1,2 milhões de pessoas tenham sido forçadas a fugir das suas casas no Líbano devido à campanha militar de Israel, e dezenas de milhares de israelitas também foram forçados a abandonar as suas casas no norte de Israel devido ao disparo contínuo de foguetes do Hezbollah e de outras forças anti-israelenses no interior. Líbano.

A declaração de Katz contradiz as palavras na segunda-feira do ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, que afirmou em público “certo progresso” estava sendo feito nas negociações de cessar-fogoembora um porta-voz do Hezbollah tenha dito que eles não estavam envolvidos com eles.