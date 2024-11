O Reino Unido pode fechar acordo comercial com Trump e reconstruir as relações com a UE, diz economista | Comércio internacional

Richard Partington Economics correspondent



O Reino Unido pode chegar a um acordo comercial entre os EUA e Donald Trump e, ao mesmo tempo, reconstruir as relações com a UE após Brexit para consolidar o seu estatuto de “farol de estabilidade” num mundo cada vez mais volátil, afirmou um importante economista.

Andy Haldaneo antigo economista-chefe do Banco de Inglaterra, disse que o governo de Keir Starmer poderia mostrar que o Reino Unido estava “aberto aos negócios numa altura em que grande parte do mundo está a olhar para dentro – seja para a UE, seja para os EUA, poderia realmente pagar dividendos”. ”.

Após a vitória eleitoral de Trump, o primeiro-ministro enfrentou exigências concorrentes que o incitavam a escolha um lado nas negociações comerciais com Washington e Bruxelasno momento em que iniciou um esforço para consertar as barreiras com a Europa.

No entanto, Haldane sugeriu que o governo do Reino Unido poderia ter ambos com uma política comercial abrangendo o Atlântico. “Espero que o governo esteja em condições de realmente dar tapinhas na cabeça e esfregar a barriga neste momento”, disse ele ao Guardian.

“É claro que deveríamos procurar energicamente um acordo melhorado com a UE, embora isso não seja simples. O novo governo comprometeu-se com isso e deve continuar a comprometer-se com isso.

“No entanto, isso não deve impedir – e não impede, por mais difícil que seja – a procura de um acordo de comércio livre com os EUA sob uma nova presidência de Trump.”

O Reino Unido só poderia buscar um acordo com os EUA e estreitar laços com a UE simultaneamente após o Brexit, disse ele. “Teria sido impossível ter essa conversa antes. Pelo menos agora podemos começar essa conversa. Eu realmente adoraria se pudéssemos fazer algo em ambos os lados”, acrescentou.

No entanto, outros especialistas argumentaram que uma nova administração Trump dá à Grã-Bretanha um novo ímpeto para se aproximar da UE, e alertaram que o Reino Unido enfrentaria duras exigências para um acordo comercial com os EUA que seria mais difícil de negociar sozinho.

Na segunda-feira, Starmer juntou-se a Emmanuel Macron em Paris para o serviço francês do Dia do Armistício, numa clara demonstração de solidariedade europeia, no meio do crescente alarme nas capitais globais sobre o reacendimento dos conflitos comerciais por parte de Trump em todo o mundo.

Trump ameaçou durante sua campanha eleitoral impor tarifas de até 20% sobre todas as importações de bens dos EUAe até 60% e 100% para a China e o México, num reforço das políticas protecionistas da sua primeira administração.

Haldane, que é actualmente o principal executivo do thinktank Royal Society of Arts, alertou que isto poderia reacender as pressões inflacionistas globais, gerando uma “corrente descendente” para a economia britânica e aumentando os custos dos empréstimos para as famílias britânicas.

No entanto, disse que estava, de um modo geral, “muito optimista em relação ao Reino Unido em geral”, porque a Grã-Bretanha parecia ser um porto relativamente seguro no cenário mundial, com um governo estável que estava empenhado em impulsionar o investimento na economia.

“Poderíamos ser beneficiários de algumas destas incertezas e fraturas que aparecem em outras partes do mundo”, disse ele.

O economista disse Orçamento de Rachel Reeves tinha sido “pró-negócios”, apesar de uma “fixação nos impostos adicionais” por parte de alguns patrões e dos meios de comunicação social, porque representava um pagamento inicial para a reparação de serviços públicos danificados e para o apoio ao investimento em infra-estruturas que aumentava o crescimento.

“Olha, para que serviam (impostos mais altos)? Eles deveriam pagar pelos nossos frágeis serviços de saúde, pelo nosso frágil sistema de transportes e pelos nossos frágeis sistemas de educação; são todas coisas que as próprias empresas e também os indivíduos precisam para trabalhar.

“Você não pode ter as duas coisas. Se quisermos construir o ambiente de negócios certo, precisamos de investimento nessas coisas e isso exige que paguemos por essas coisas”, disse ele.

Haldane falava para marcar o lançamento de uma “comissão de crescimento inclusivo” que ele presidirá em nome da prefeita trabalhista diretamente eleita de East Midlands, Claire Ward. A comissão, que também inclui líderes empresariais e políticos, desenvolverá uma estratégia de crescimento local e fará recomendações para um fundo de financiamento de 4 mil milhões de libras em Derby e Derbyshire, Nottingham e Nottinghamshire.

Dizendo que a região tem estado “um pouco nas sombras” nos últimos anos, argumentou que a comissão era uma oportunidade para “colocar East Midlands no mapa” para ajudar a garantir o investimento de Westminster e de empresas internacionais.

“Há um enorme potencial aqui para fazer algo grande e ousado, para contar uma história diferente”, disse ele.