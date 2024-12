Emmanuel Macron mantém suspense sobre o nome do sucessor de Michel Barnier

Guardian staff



Jornalistas do Guardian e do Observer iniciam na quinta-feira uma segunda greve de 48 horas em protesto contra a proposta de venda do jornal Observer à Tortoise Media, que foi acordado em princípio semana passada.

A ação industrial segue um caminho semelhante greve de dois dias semana passada, que foi a primeira no Guardian em mais de 50 anos. A nova greve de 48 horas ocorrerá na quinta-feira, 12 de dezembro, e na sexta-feira, 13 de dezembro.

Os membros do Sindicato Nacional de Jornalistas (NUJ) aprovaram uma moção em novembro afirmando que vender o jornal de domingo ao Tortoise seria uma “traição” ao Confiança Scottcompromisso do Observador. A confiança é o proprietário final de Grupo de mídia guardião.

Na sexta-feira passada foi anunciado que um acordo de princípio para vender o Observer, o jornal dominical mais antigo do mundo, à Tortoise Media, tinha sido acordado. Isso resultará em um novo investimento de £ 25 milhões no Observer, com o compromisso de imprimir aos domingos e um plano para transformá-lo em uma marca digital.

Como parte do acordo, o Scott Trust disse teria uma participação na Tortoise e um assento nos conselhos editorial e comercial da empresa de mídia.

No seu site, o NUJ afirmou: “O Sindicato Nacional de Jornalistas e os seus membros do Guardian e do Observer acreditam que os planos são desastrosos para o Observer, prejudicarão a reputação do Guardian e terão um impacto sério nas condições de trabalho do pessoal de ambos os títulos. .”

A votação para a greve no mês passado mostrou que dos elegíveis para participar, 75% votaram, com 93% apoiando a acção industrial.

A greve significa que os leitores poderão notar algumas diferenças no site do Guardian na quinta e na sexta-feira e na edição impressa na sexta e no sábado.

Devido aos prazos, algumas das matérias que aparecem no site e no jornal nesses dias não terão sido escritas no dia em questão. Em outros casos, assinaturas anônimas podem ser usadas. Os funcionários do Guardian US e do Guardian Australia não fazem parte da greve.

A equipe de observadores foi informada de que não haverá perda de empregos como resultado do acordo. O pessoal observador foi informado de que também pode optar pelo despedimento voluntário em condições melhoradas. Se eles forem transferidos para o Tortoise, os termos e condições existentes serão respeitados.

O Tortoise é dirigido por James Harding, ex-editor do Times e ex-diretor da BBC News. Apresentou planos para continuar a publicar o Observer aos domingos e construir a presença digital do título. Combinaria o Observer com podcasts, boletins informativos e eventos ao vivo do Tortoise.

Um porta-voz do Guardian disse: “Respeitamos o direito dos membros do NUJ à greve e iniciamos um plano para minimizar o impacto sobre a equipe e os leitores, continuando a publicar online e na versão impressa. Reconhecemos a força do sentimento face à venda do Observer.

“A nossa prioridade sempre foi garantir que o jornalismo do título continue a ter um papel de liderança no panorama da comunicação social liberal e estamos certos de que esta decisão é correcta para dar ao Observer um futuro sustentável.”