Enem mobiliza segurança, trânsito e transporte no DF

postado em 02/11/2024 06:01



Estudantes fizeram os últimos aulões para a maratona de provas que começa amanhã, com nova etapa no domingo seguinte – (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Distrito Federal contará com um esquema reforçado de segurança no Distrito Federal. Um Protocolo de Operações Integradas (POI) foi elaborado e será colocado em prática amanhã. Serão realizadas ações coordenadas antes, durante e após a aplicação das provas. O mesmo procedimento será implementado em 10 de novembro, segundo dia de provas do certame. Ao todo, 74.366 estudantes se inscreveram para realizar o exame no DF. No Brasil, foram 4.325.960 inscrições confirmadas. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

“As reuniões com os órgãos envolvidos tiveram início há cerca de dois meses. A participação desses setores é essencial para garantir a tranquilidade daqueles que irão fazer provas no domingo”, explica o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Nos dois dias de prova, teremos representantes de todos os órgãos reunidos na SSP-DF, para monitoramento da movimentação nos locais de prova, facilitando assim a resolução de situações em casos necessários e, ainda, com mais celeridade”, completa.

Participaram dos encontros as forças de segurança e demais órgãos locais e federais envolvidos na operação, como o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), secretarias de Educação (SEE), Mobilidade (Semob), de Cidades (Secid) e DF Legal, CEB, Caesb, Neoenergia, Cebraspe, Instituto Brasília Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), Polícia Federal (PF) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A operação será monitorada por representantes das instituições, diretamente do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).





Escolta

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dará apoio aos Correios no transporte de entrega e recolhimento das avaliações. “Faremos a escolta de todo o percurso de entrega e recolhimento das provas. Além disso, haverá reforço do policiamento, que terá apoio de tropas especializadas nas proximidades das escolas, antes e após o horário de realização das provas”, pontua o coronel Wesley, comandante do Departamento Operacional da PMDF (DOP).

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) prestará atendimento de urgência e emergência, quando demandado, em conjunto com o Samu. Em qualquer situação, o Grupamento de Aviação Operacional da corporação estará de prontidão. Todos os locais de prova terão apoio de brigadistas e de seguranças particulares.

A fiscalização do Detran realizará controle de tráfego e fiscalização em locais com mais de mil participantes inscritos. Para isso, equipes de patrulhamento serão organizadas, cada uma contando com mais de uma viatura. Além disso, o Detran intensificará ações para coibir o estacionamento irregular. “Reforçamos a importância de que os candidatos estacionem apenas em locais permitidos e orientamos para que, sempre que possível, façam uso do transporte coletivo, por aplicativo ou táxi”, destaca o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Glauber Peixoto.

Operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai intensificar a segurança nos locais de aplicação das provas do Enem em todo o Distrito Federal. De acordo com a corporação, a operação contará com o aumento do policiamento ordinário, além do apoio de tropas especializadas, para assegurar a tranquilidade dos candidatos e equipes envolvidas no exame.

O reforço de policiamento inclui unidades táticas e especializadas, estrategicamente distribuídas para garantir a proteção e o bom andamento do evento. As ações envolvem o controle em pontos de grande circulação, rondas preventivas e vigilância nas áreas de maior movimento, como entradas e saídas dos locais de prova. Todas as delegacias próximas aos locais de prova estarão sob aviso para atendimento e registro de ocorrências.

Transporte

Para atender os candidatos do Enem, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal reforçará com mais veículos as linhas de ônibus que passam pelas instituições de ensino onde as provas serão aplicadas. Esse aumento começará duas horas antes do início (13h30) e duas horas após o término (19h). A pasta ressalta que a medida será em todos os dias das provas. O Metrô-DF funcionará de 7h até as 20h excepcionalmente amanhã.

Estudantes se mostram preparados e confiantes



crédito: Mila Ferreira/CB/D.A Press

Felipe de Sousa Machado, 17 anos, fará o Enem pela primeira vez neste ano e, apesar da ansiedade pré-prova, o estudante se sente preparado. “Estou estudando com as provas antigas do Enem, questões de outros vestibulares e simulados da escola. Meu ritmo de estudos neste ano tem sido bastante intenso. Além da escola, eu fiz um cursinho preparatório. É a prova da minha vida, não posso me arrepender de não ter dado o meu máximo”, afirma.

Felipe quer estudar medicina e quer tentar em várias universidades. Com uma boa nota no Enem, o aluno aumenta as chances de entrar em qualquer instituição em todo o Brasil. “Estou confiante para a prova de ciências humanas, que acontecerão neste domingo. Estou mais nervoso para a prova de ciências exatas e da natureza, que serão importantes para o curso que eu quero”, disse.

Para a prova de amanhã, Felipe traçou sua estratégia. “Primeira coisa que vou fazer vai ser ver o tema da redação. Dependendo de qual seja, durante a prova, posso aproveitar o repertório das questões na construção da minha dissertação”, comenta. O estudante disse ao Correio que o sábado será de descanso. “Vou aproveitar para relaxar e assistir alguns documentários com temas relevantes. Dessa forma, eu posso aproveitar o último dia para ampliar o meu repertório. É uma forma de se desligar um pouco, mas deixar o subconsciente ligado”, conta.

Inês dos Santos, 17, vai se concentrar neste sábado para fazer uma boa prova amanhã. “Meu sábado vou reservar para ficar tranquila. Vou fazer uma caminhada, gastar minhas energias, espairecer e procurar ter uma boa noite de sono”, destaca. A ansiedade é inevitável, mas a estudante se sente confiante. “A estrela do domingo é a redação. Estou na expectativa, pois sei que os temas são bastante específicos. Dá um medinho, mas é normal”, afirma.

Na hora de estudar, Inês levou em consideração o gerenciamento do tempo. “O Enem é uma maratona. Muita questão, muito texto, além da redação. Precisamos saber controlar o tempo. Eu respondi provas antigas do Enem levando esse ponto em consideração”, relata. “Somente neste ano, fiz o concurso dos Correios para nível médio, o vestibular da Unicamp e o Concurso Nacional Unificado. Estou fazendo várias provas para ir me acostumando”, conta.

Preparação

Professor de química, Joaquim Dantas Neto faz parte do projeto Conexão Universidade, que orienta e dá suporte aos estudantes na fase de transição entre o Ensino Médio e o ensino superior. Ele explica que, na reta final antes do Enem, é importante trabalhar a autoconfiança dos alunos. “Eles precisam ter a consciência de que estão preparados e irem tranquilos para os locais de prova. Nós aconselhamos que todos descansem no sábado, mas sabemos que tem estudante que não consegue”, ressalta. “O aconselhável é que, se forem estudar algum conteúdo, reforçar o aprendizado dos conteúdos que eles mais têm afinidade e domínio para não gerar mais ansiedade com conteúdos desafiadores um dia antes da prova”, orienta.

Pela experiência de 20 anos dando aulas para o Ensino Médio, Joaquim conta que os alunos tendem a ficar mais apreensivo no segundo dia de provas, quando são aplicadas as disciplinas de ciências exatas e da natureza. “No primeiro dia, eles tendem a estar mais confiantes”, revela. O professor ressalta a importância do cuidado redobrado com o horário de chegada e alimentação do dia da prova. “Por favor, não cheguem atrasados e nem virem meme. Comam bem, nada diferente do que estão acostumados. Importante também não esquecer de levar mais de uma caneta”, recomenda.

Prática

A estudante Sophia Pires, 18, aproveitou a oportunidade de realizar o exame como treineira nos dois primeiros anos do Ensino Médio e acredita que a prática ajudou a ganhar confiança para o Enem oficial, cuja primeira parte do exame ela fará amanhã. “Foi bom para conhecer a prova. O primeiro dia vai ser mais desafiador para mim, pois quero fazer o curso de Economia, portanto meu forte são as ciências exatas. Mas a minha experiência como treineira e também os outros vestibulares que fiz culminaram na minha tranquilidade em passar por isso”, comenta. “O primeiro dia é o dia da redação, que a gente não tem ideia de qual será o tema, então eu vou aproveitar o sábado para revisar meus repertórios socioculturais para que eu possa ter uma base para argumentar em qualquer assunto proposto”, acrescenta.

Hugo Pinheiro, 17, também fez o Enem como treineiro no segundo ano do Ensino Médio. O estudante quer cursar medicina, mas tem outros cursos em mente também. Ele pretende conseguir uma nota suficiente no Enem. “Quero tirar a maior nota possível para poder ter mais opções de curso para escolher caso eu mude de ideia. Gosto de psicologia, direito, economia e filosofia”, revela. O jovem tem se preparado em um ritmo crescente desde o início do ano. “Tenho estudado também aos finais de semana, intercalando meus descansos durante a semana”, conta. “Eu estou relaxado, tranquilo e confiante na preparação que tive. Estou botando fé na prova. No sábado vou assistir filme, passear com os cachorros e descansar”, compartilha.

Fique de olho

1º dia de prova — domingo

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de espanhol ou inglês);

45 questões de ciências humanas;

Redação.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Pode sair sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Pode sair com o caderno de questões: faltando 30 minutos para o término da prova

Primeiro dia de prova acaba às 19h

Não esqueça os documentos

Os participantes devem levar ao local de provas:

– Cartão de confirmação da inscrição

– Documento válido com foto. Serão aceitos:

Carteira de Identidade Nacional (CIN), RG digital; o e-Título, que é a via digital do título eleitoral; a CNH digital – versão digital da Carteira Nacional de Habilitação; ou no app Gov.br, na sessão Meus Documentos. Se for apresentada a versão digital, o candidato deve verificar com antecedência se o aplicativo está atualizado e funcionando corretamente para evitar contratempos nos dias das provas.

*Em caso de perda ou extravio de documentos físicos, o boletim de ocorrência (B.O.) expedido por órgão policial não será mais aceito, diferentemente de edições anteriores. Nessas situações, será necessário apresentar uma versão digital dos documentos aceitos ou de outro documento de identidade com foto válido.

Cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas, fotos de documentos digitais apresentadas fora de seus aplicativos oficiais ou que não tenham foto não serão aceitos pelo fiscal de sala.