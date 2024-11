Energia eólica: CSIRO pede aos australianos que mapeiem seus peidos para pesquisa | Notícias da Austrália

Mark Brown North of England correspondent



Um exemplo raro e imaculado de memorabilia de gladiadores encontrado no rio Tyne será exibido, iluminando uma cultura de celebridade e apelo sexual de 2.000 anos.

A English Heritage disse que a estatueta de liga de cobre teria sido o cabo decorativo de uma faca dobrável. Encontrado perto de Corbridge, Northumberland, fornece prova de que o status de superestrela dos gladiadores se estendia até os confins do Império Romano.

“É incrível, é absolutamente imaculado”, disse Frances McIntosh, curadora das coleções do English Heritage para a Muralha de Adriano. É raro encontrar qualquer exemplo de memorabilia de gladiadores na Grã-Bretanha, mas “encontrar uma peça tão bem preservada e interessante é notável”.

“Este cabo de faca lindamente feito é uma prova de quão difundida era essa cultura de celebridades, chegando até a Muralha de Adriano, no limite do Império Romano.”

McIntosh disse que gladiadores de sucesso se tornaram celebridades e tinham apelo sexual. “Há muitos rumores de que mulheres da alta sociedade se apaixonam por gladiadores”, disse ela. “Muitas vezes, uma calúnia contra alguém era que ele era filho de um gladiador, que era filho de um gladiador porque sua mãe era… você sabe.”

A alça estará em exibição em 2025. A notícia coincide com o lançamento nesta semana de Gladiador II de Ridley Scott, 24 anos depois do original, estrelado por Russell Crowe.

O novo filme, estrelado por Paul Mescal, dividiu a crítica, com o Guardian chamando isso de “emocionante” e o Times chamando isso de “triste”.

Paul Mescal em cena de Gladiador II. Fotografia: Aidan Monaghan/Paramount Pictures/AP

Para alguns especialistas em história romana, no entanto, é uma questão de precisão, com alguns refreando cenas como a de um gladiador montado num rinoceronte – “suicida” – e o Coliseu cheio de água e tubarões. “Os romanos não estavam familiarizados com o tubarão como uma fera”, disse o acadêmico clássico Kathleen Coleman disse à BBC.

Nem sempre lutariam até a morte, disse McIntosh. “Treinar um gladiador é um investimento enorme. Eles não podem estar morrendo o tempo todo.”

O cabo da faca Tyne retrata um gladiador conhecido como secutor, um lutador musculoso que carregava equipamento pesado, incluindo um escudo grande, um capacete pesado com visibilidade limitada e uma espada.

Um secutor era treinado para lutar contra um gladiador chamado reciarius, um lutador mais ágil e desimpedido que carregava uma rede, um tridente e uma adaga. Um reciário lutava sem o rosto coberto, o que significava que os homens mais bonitos eram frequentemente escolhidos para o papel.

A luta de gladiadores geralmente completava um dia de entretenimento que começava com caças de animais e era seguido por execuções de prisioneiros.

O objeto Tyne mostra alguém canhoto, o que é incomum, pois é considerado azar.

“Pode ser que seja um gladiador muito específico porque os gladiadores eram uma cultura de celebridade no mundo romano”, disse McIntosh. “Os gladiadores eram gladiadores grandes e individuais, se ganhassem várias lutas, eles se tornariam mais conhecidos.”

Como a lembrança foi parar no rio é um mistério. “Você sempre se pergunta”, disse McIntosh. “Caiu do bolso de alguém? Alguém jogou isso? Esta é provavelmente uma comissão única e você ficaria muito chateado se a perdesse.”

A English Heritage disse que planeja exibir a lembrança em Cidade Romana de Corbridge em 2025, juntamente com outras descobertas do Tyne.