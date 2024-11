Energia eólica offshore: qual é o problema?

Doug Burgum, durante a última reunião republicana antes da eleição presidencial, em Grand Rapids (Michigan), 4 de novembro de 2024. KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, sexta-feira, 15 de novembro, a criação de um Conselho Nacional de Energia (CNE), cuja missão será “supervisionar o caminho da América para o domínio energético”. Ele nomeou o governador republicano da Dakota do Norte, Doug Burgum, como líder.

Burgum também foi nomeado Ministro do Interior na quinta-feira, responsável não pela polícia, mas pela gestão das terras federais. Este duplo papel suscita a preocupação das organizações de protecção do ambiente, que temem que Burgum, conhecido pela sua proximidade com a indústria do petróleo e do gás, se abra à prospecção de terrenos cujo Ministério do Interior custeia, como parques nacionais.

A sua missão será “reduzir as formalidades administrativas, reforçar os investimentos do sector privado e concentrar-se na inovação em vez de regulamentações de longo prazo absolutamente desnecessárias”é especificado em um comunicado de imprensa.

“Com o domínio energético dos EUA, reduziremos a inflação, venceremos a corrida armamentista da inteligência artificial contra a China (e os outros)fortalecer o poder diplomático americano e acabar com as guerras em todo o mundo”acrescentou Trump, citado no texto.

Bilionário desde que vendeu sua empresa para a Microsoft

Candidato nas primárias republicanas para as eleições presidenciais de novembro, Doug Burgum rapidamente retirou-se da corrida para apoiar Donald Trump. Ele já foi considerado um candidato à vice-presidência.

Tendo se tornado bilionário ao vender sua empresa de software para a Microsoft, este nativo de Dakota do Norte concorreu ao governo deste estado em 2016, vencendo de surpresa antes de ser reeleito em 2020.

Ele havia sido citado entre os potenciais candidatos ao Ministério da Energia, mas acabará por se encontrar à frente deste Conselho Nacional, que se reportará diretamente à Casa Branca e não exigirá a aprovação do Senado e do Departamento de Defesa. . ‘interior.

Karoline Leavitt, 27, porta-voz da Casa Branca

Donald Trump anunciou também na sexta-feira que nomeou Karoline Leavitt, de 27 anos, porta-voz da Casa Branca, para onde o republicano se mudará em 20 de janeiro de 2025.

A mulher que foi sua secretária de imprensa tornar-se-á, portanto, o novo rosto do executivo americano. “Karoline é inteligente, forte e provou ser uma comunicadora muito eficaz”disse Donald Trump em um comunicado.