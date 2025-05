“Envelhecer é conquista”: Parada do Orgulho LGBT+ vai homenagear idosos em SP; desbravadores

Mais um recorde para o Brasil! Dessa vez, a jovem Isanelly da Silva, de apenas 14 anos, conquistou o mundo do esporte ao vencer o Campeonato Mundial Sub-17 de levantamento de peso, realizado em Lima, no Peru, nesta quarta-feira (01). Com uma performance surpreendente, a adolescente levantou nada menos que o dobro do próprio peso corporal, emocionando o público e levando três medalhas — duas de ouro e uma de bronze.

Moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Isanelly brilhou na categoria até 40kg e ainda quebrou o recorde mundial sub-17 no arremesso, ao levantar 77kg. A marca superou a da indiana Preetismita Bhoi, antiga recordista, por 1kg. Com o feito, a brasileira entrou para a história e virou motivo de orgulho para o país.

Além da medalha de ouro no arremesso, a atleta também garantiu o bronze no arranco e o ouro na soma total dos dois exercícios, com impressionantes 134kg. Um feito e tanto para alguém tão jovem, mas com garra de gente grande.

Virada espetacular

A primeira disputa da jovem foi no arranco, e não começou fácil. Nas duas primeiras tentativas — uma com 56kg e outra com 57kg — ela não conseguiu concluir o movimento. Mas, mostrando determinação e frieza, Isanelly acertou na terceira tentativa com os mesmos 57kg, garantindo a medalha de bronze e mantendo as esperanças vivas.

O arranco exige técnica, equilíbrio e confiança. E mesmo com os erros iniciais, a atleta se manteve firme. Sua persistência foi premiada com um lugar no pódio — o primeiro entre os três que ela conquistaria naquele dia.

A soma das duas provas — 57kg do arranco e 77kg do arremesso — deu à jovem um total de 134kg levantados, o que lhe rendeu mais uma medalha de ouro.

Recorde mundial

Veio então o momento do arremesso — e foi aí que Isanelly fez história de verdade.

Ela conseguiu levantar incríveis 77kg, o que corresponde a quase o dobro de seu próprio peso corporal.

A marca bateu o antigo recorde mundial da categoria sub-17, estabelecido pela indiana Preetismita Bhoi com 76kg.

Com esse resultado, a brasileira levou o ouro na prova e emocionou a torcida, tanto no ginásio quanto em casa, no Brasil.

Um feito que prova novamente que o esporte nacional tem um futuro brilhante nas mãos — ou melhor, nos braços — de atletas como Isanelly.





