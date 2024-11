Erupções vulcânicas incendeiam casas na ilha indonésia de Flores | Indonésia

Nick Ames



Edu renunciou de forma sensacional ao cargo de diretor esportivo do Arsenal e provavelmente se juntará à rede de clubes liderada por Evangelos Marinakis, o Floresta de Nottingham proprietário.

A surpreendente saída do brasileiro encerrará cinco anos na gestão sênior do clube e significará que o técnico Mikel Arteta perderá um de seus principais aliados. O forte relacionamento do par não é segredo, mas Arsenal agora será necessário recalibrar. Não há sucessor atualmente escalado para uma função que não existia no clube antes de Edu assumir o cargo em novembro de 2022.

Entende-se que Arteta, como membro da equipe de liderança do Arsenal ao lado do vice-presidente executivo Tim Lewis e do diretor-gerente Richard Garlick, desempenhará um papel significativo na decisão de seus próximos passos.

“Esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar”, disse Edu. “Agora é hora de buscar um desafio diferente. O Arsenal sempre estará no meu coração. Desejo ao clube e aos seus torcedores apenas coisas boas e tudo de melhor.”

O Arsenal tornou-se um candidato ao título desde que seu ex-jogador Edu voltou, inicialmente como diretor técnico, em julho de 2019. Ele esteve fortemente envolvido na chegada de Arteta cinco meses depois e cresceu em influência após a saída de Raul Sanllehi, seu chefe de futebol, em agosto de 2020. Apesar acertos e erros no início de sua gestão, ele passou a ser considerado parte integrante de uma política de transferências agressiva e eficaz que viu nomes como Martin Ødegaard, Declan Rice, Ben White, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus chegarem para transformar o perfil do time do Arsenal. A estrutura de recrutamento do clube foi reformulada e eles deixaram a bagagem transportada por nomes caros e experientes como Mesut Ozil e Pierre-Emerick Aubameyang.

Houve frustrações nas janelas mais recentes, sendo a falta de apoios genuínos para Ødegaard ou Bukayo Saka e uma incerteza contínua sobre a sua posição de centroavante como principais problemas. O Arsenal está em quinto lugar na Premier League desta temporada, após um início irregular e marcado por lesões no qual eles raramente recuperaram sua melhor forma fluida da era de Arteta. Acredita-se que nada disso, porém, tenha sido um fator por trás da saída de Edu.

Martin Ødegaard e Declan Rice estão entre as transferências bem-sucedidas sob a gestão de Edu no Arsenal. Fotografia: Robbie Stephenson/PA

Os laços de Edu com membros-chave da hierarquia do Arsenal vão além da estreita amizade com Arteta e sua demissão é considerada como tendo sido tratada em bons termos, e não como resultado de qualquer disputa interna. Embora seja consequência do interesse de longa data de Marinakis, a sua saída iminente não foi amplamente sinalizada. O momento preciso da sua libertação pode depender da compensação a ser acordada com o seu próximo empregador, bem como de outras formalidades contratuais.

Agora ele está sendo escalado para assumir um cargo sênior no grupo de Marinakis, potencialmente em uma posição executiva que envolva a supervisão de toda a rede. Forest, Olympiakos e os portugueses Rio Ave são os três clubes actualmente sob o seu controlo, mas considera-se provável uma expansão num futuro próximo. Acredita-se que Edu, a quem foi oferecido um pacote que vale consideravelmente mais do que seus atuais mandatos no norte de Londres, vê a função como o próximo passo em sua progressão na carreira.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Futebol Diário Comece a noite com a visão do Guardian sobre o mundo do futebol Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

O jogador de 46 anos foi diretor de futebol do Corinthians após encerrar a carreira de jogador e, antes de retornar ao Arsenal, foi coordenador da seleção brasileira. A sua falta de experiência na administração do futebol europeu parecia uma preocupação no início, mas agora ele está pronto para um novo desafio trabalhando para o ambicioso e controverso Marinakis, cujo A equipe do Forest foi a surpresa da temporada e ficar em terceiro lugar na primeira divisão.

Um lembrete oportuno do circo que costuma cercar Marinakis chegou na manhã de segunda-feira, quando a Federação de Futebol confirmou sua recurso de proibição de cinco jogos no estádio por cuspir havia sido demitido. O magnata grego da navegação recebeu a suspensão depois de ser considerado culpado de cometer o crime contra os árbitros após o final do jogo. Jogo do Forest contra o Fulham em 28 de setembro. Uma comissão reguladora independente descreveu-o como “uma demonstração flagrante de comportamento desrespeitoso”.