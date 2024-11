Escócia x Croácia: Liga das Nações – ao vivo | Liga das Nações

A primeira semana do Cimeira climática da ONU COP29 em Baku, Azerbaijãoestá chegando ao fim num cenário de apelos à ação urgente por parte de Secretário-geral da ONU, António Guterres e alertas de cientistas climáticos.

À medida que o mundo enfrenta uma crise climática crescente com tempestades, inundações, secas e incêndios florestais sem precedentesa ação climática do governo tem estado em um nível “paralisação de três anos” de acordo com cientistas do Climate Action Tracker. O projecto científico independente acompanha as políticas governamentais e mede-as em relação ao objectivo globalmente acordado do acordo de Paris de manter o aquecimento bem abaixo dos 2 graus Celsius (3,6 Fahrenheit) e prosseguir esforços para limitar o aquecimento a 1,5°C.

Argentina sai da COP29

Presidente eleito dos EUA, Donald Trump está se preparando para retirar-se do acordo climático de Paris pela segunda vez. E agora o presidente argentino e cético em relação ao clima Javier Milei, que se reuniu com Trump na quinta-feira, ordenou que seus delegados deixassem a conferência da ONU no início desta semana.

O presidente da Argentina, Milei, encontrou-se com o presidente eleito Trump depois que ele convocou seus delegados da COP Imagem: Alex Brandon/AP/imagem aliança

A diretora de campanha da ONG ambiental 350.org para a América Latina, com sede em Buenos Aires, Maria Victoria Emanuelli, chamou esta decisão de “errática e imprevisível”, acrescentando que poderia custar ao país uma soma financeira considerável necessária para a ação climática.

“É difícil compreender como é que um país vulnerável ao clima como a Argentina se afastaria do apoio crítico”, disse Anabella Rosemberg, uma argentina que trabalha como conselheira sénior na Rede Internacional de Acção Climática.

Novas metas climáticas para 2035 anunciadas

Muitos chefes de estado e de governo, incluindo dos EUA, França e Alemanha, não participam na conferência, que oferece uma plataforma para as nações anunciarem objectivos climáticos mais ambiciosos. Estas incluem metas de redução de emissões e medidas para alcançá-las. Os países têm até Fevereiro para apresentarem as suas metas nacionais. Até agora, apenas alguns aproveitaram a oportunidade.

O Reino Unido eliminou gradualmente a energia do carvão

O O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer disse que seu país terá como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 81% em relação aos níveis de 1990 até 2035.

“Estamos a construir a nossa reputação como líderes climáticos”, disse ele na COP29, instando as outras partes “a apresentarem as suas próprias metas ambiciosas, como todos acordámos na última COP”.

Starmer, que assumiu o cargo em julho depois que seu Partido Trabalhista, de centro-esquerda, venceu as eleições gerais, prometeu transformar o país em “uma superpotência de energia limpa”. Falando em Baku, ele disse que o Reino Unido fechou sua última usina a carvão em setembro, tornando-a a primeira G7 país a eliminar gradualmente a energia proveniente de combustíveis fósseis.

A promessa de Starmer para 2035 foi “um passo na direção certa, mas deve ser vista como um piso para o nível de ambição e não como um teto”, disse Rosie Downes, chefe de campanhas do grupo ambientalista Friends of the Earth, em um comunicado. Ela acrescentou que eram necessários cortes mais profundos e rápidos.

“Com os sinais de alerta piscando em vermelho, um planeta atingido por enchentes, tempestades e ondas de calor cada vez mais severas, e a eleição do presidente Trump, negador do clima, a necessidade de liderança climática por parte do Reino Unido nunca foi tão urgente”, disse ela.

No entanto, os compromissos existentes do Reino Unido para 2030 ainda estavam muito longe do rumo, acrescentou ela.

O Brasil ainda está aumentando a produção de petróleo e gás

Brasilque acolherá a COP30 do próximo ano, também revelou a sua meta climática. O objetivo é reduzir as emissões entre 59% e 67% em relação aos níveis de 2005 até 2035. Isso equivale a um corte de 39% a 50% em relação aos níveis de 2019, disse a ONG ambiental 350.org. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), é necessária uma diminuição de 60% até 2035 em comparação com os níveis de 2019 para permanecer abaixo do limiar de 1,5ºC.

Fornecer um intervalo em vez de um valor percentual fixo atraiu críticas, pois cria incerteza e enfraquece a responsabilização, disse o Diretor Associado de Políticas e Campanhas da 350.org, Andreas Sieber. “O intervalo inferior é inaceitavelmente baixo, enquanto o limite superior, embora seja um passo positivo, deve ser visto apenas como o ponto de partida”, acrescentou.

Especialmente no seu papel de anfitrião da COP no próximo ano, o Brasil deveria liderar pelo exemplo, disse Sieber.

Embora o país afirme que o seu investimento no setor energético com foco em fontes renováveis ​​está colocando o Brasil “na vanguarda da transição energética global”, analistas dizem que o país está no caminho certo para aumentar a produção de petróleo e gás em 36% até 2035. Suíça- A ONG de pesquisa e defesa Oil Change International analisou o desempenho das “nações da troika da COP” Brasil, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão – que sediarão, sediarão ou estão sediando as negociações climáticas – em termos de ação climática.

“Os Emirados Árabes Unidos e o Brasil ocupam o primeiro e o terceiro lugar no mundo em termos de expansão de petróleo e gás aprovada desde a decisão da COP28 de abandonar os combustíveis fósseis”, concluiu a Oil Change International.

Emirados Árabes Unidos lideram a expansão do petróleo e do gás

Nas suas metas atualizadas publicadas na semana passada, o Emirados Árabes Unidos disse que se comprometeu a alcançar uma redução de 47% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2023, em comparação com 2019. Embora isso representasse uma ligeira melhoria em relação à meta anterior de 40% do estado do Golfo, o movimento global da sociedade civil Rede de Acção Climática considerou-a “insuficiente”.

“O plano não inclui qualquer compromisso de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis ou de parar a expansão da infra-estrutura de combustíveis fósseis”, disse Mohamed Kamal, membro da Rede de Acção Climática do Mundo Árabe.

A 350.org chamou isso de “exercício de lavagem verde”, acrescentando que “decidiu enterrar suas más notícias no dia dos resultados das eleições nos EUA”. A ONG aponta para a flagrante omissão das emissões exportadas – o país exporta a maior parte do seu petróleo.

“Os EAU lideram agora o mundo na expansão do petróleo e do gás, mesmo depois de assumirem o papel de presidente da COP com um mandato para abandonar os combustíveis fósseis”, disse Sieber. “Este ‘compromisso climático’ mina descaradamente a sua própria credibilidade e o legado presidencial da COP.”

“Não pode haver planos climáticos ‘alinhados a 1,5 graus Celsius’ sem compromissos explícitos para parar a produção de combustíveis fósseis e parar de gerar energia a partir deles”, disse David Knecht, co-coordenador do Grupo de Trabalho de Ambição da Rede de Acção Climática.

Editado por: Tamsin Walker