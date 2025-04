Escola instala elevador para tornar ambiente mais acessível aos alunos com deficiência

“Eu só quero viver. Não é fácil não ter o que comer, não ter uma fruta para o intestino funcionar normalmente. Não é fácil passar por isso sem ajuda”. Essas palavras são de Enéas, um jovem de 24 anos, morador de Fortaleza (CE), que enfrenta uma batalha contra o câncer no reto.

Além da luta contra a doença, ele também trava um embate com a burocracia: mesmo debilitado e vivendo com uma bolsa de colostomia, o INSS negou seu benefício por incapacidade, alegando que ele pode voltar ao trabalho. Sem condições de exercer qualquer atividade laboral, Enéas vive uma situação crítica.

A mãe, a única provedora da família, tem se esforçado para manter a casa, mas os recursos são escassos. O jovem não consegue comprar alimentos adequados, medicamentos e itens essenciais para a higiene e tratamento. O maior sonho do Enéas é poder seguir os cuidados dele como deveria. Para isso, foi aberta uma vaquinha para ajudar com um mínimo de dignidade.

Diagnóstico e desafios diários

O diagnóstico de câncer no reto chegou no ano passado, e desde então a vida de Enéas mudou drasticamente. Ele precisou passar por diversas cirurgias e hoje vive com uma bolsa de colostomia permanente e uma fístula esfincteriana, condições que exigem cuidados constantes e materiais médicos específicos.

No entanto, mesmo com um quadro de saúde tão delicado, a perícia do INSS concluiu que ele poderia retornar ao trabalho. A decisão foi um duro golpe para Enéas e para a família, que já enfrentavam dificuldades financeiras antes da doença.

Sem o benefício, a situação se tornou ainda mais desesperadora. Ele está com um processo na Justiça do Ceará, mas não existe previsão para que o valor devido sejaa liberado.

Veja outras histórias do SVB:

Falta de recursos e necessidades urgentes

Com a renda limitada da mãe, Enéas vive uma rotina de privação. Ele precisa de fraldas geriátricas diariamente, que são essenciais para evitar infecções, além de alimentos adequados para manter sua saúde estável. No entanto, sem o benefício do INSS, ele não tem como custear esses itens básicos.

A família tem buscado apoio, mas a ajuda ainda é insuficiente para cobrir todas as despesas. O jovem sonha com dias melhores, mas, no momento, precisa de solidariedade para garantir que possa continuar sua luta.

Como ajudar

A situação de Enéas é urgente! A vaquinha tem o objetivo de arrecadar recursos para garantir que ele possa se alimentar corretamente, comprar medicamentos e materiais essenciais para a saúde.

Qualquer quantia faz diferença na vida de Enéas!

Você pode contribuir através da chave Pix eneas@sovaquinhaboa.com.br ou pelo cartão de crédito diretamente no site do Só Vaquinha Boa, clicando aqui. Todas as doações são seguras e verificadas.





Leia Mais: Só Notícias Boas