Espaço russo traz cosmonauts, astronauta para ISS – DW – 04/08/2025

Alemanha Encomendou uma parada temporária a um programa de reassentamento de refugiados da ONU no qual participa há anos, confirmou o Escritório Federal de Migração e Refugiados (BAMF) na terça -feira.

O programa foi desenvolvido para refugiados com necessidade particular de proteção, como crianças, vítimas de tortura ou pessoas com extrema necessidade de tratamento médico, que não podem permanecer em seu primeiro país de chegada.

O porta-voz da Agência de Refugiados da ONU (ACNUR) para a Alemanha, Chris Melzer, disse que o programa foi interrompido “durante as negociações da coalizão” que estão em andamento entre o Bloco Conservador Cristão Democrata (CDU) e os social-democratas de centro-esquerda (SPD).

“Assumimos que continuará”, assim que é um novo ministro do Interior, disse ele.

De fato, o BAMF confirmou à agência de notícias alemã DPA que eles pararam de aceitar pedidos para o programa em meados de março e estão apenas processando casos que já estavam em estágios avançados.

Berlim participou do esquema desde 2012, assumindo refugiados particularmente vulneráveis ​​de outros países de chegada e oferecendo a eles uma permissão de residência de três anos. Com uma média de 5.000 destinatários por ano, a Alemanha recebeu o terceiro maior grupo de pessoas depois dos EUA e do Canadá.

Mais da metade dos refugiados usando este programa veio de Síriamas também houve requerentes de asilo do Iraque, Iêmen, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Somália e Eritreia.

A Alemanha prometeu à Comissão Europeia 6.550 admissões por ano em 2024 e 2025, para as quais recebeu algum financiamento da UE.

Imigração do ponto de inflamação

Provavelmente o futuro chanceler Friedrich Merz (CDU), transformou a imigração em um de seus principais temas de campanha na liderança da Alemanha Eleição federal em fevereiro.

Capitalizando por medo de uma conexão entre imigração e crime – uma conexão não confirmada por dados – Ele também tentou e falhou Para aprovar um conjunto de regras estritas de imigração na véspera da votação.

Os críticos argumentaram que os regulamentos propostos, como controles permanentes de fronteira, violaram o direito alemão e da UE. Além disso, Merz foi acusado não apenas de atender aos eleitores de extrema direita, mas de ter terminado efetivamente o “firewall” político contra a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AFD) Partido.

Enquanto a nova coalizão deverá reiniciar o programa da ONU, um rascunho inicial de seu contrato de governo indica que eles vão fechar a maioria dos outros esquemas semelhantes, incluindo um para as pessoas que fogem do domínio do Taliban no Afeganistão. Novos programas, mais focados nas necessidades do mercado de trabalho da Alemanha, devem substituir os antigos.

No entanto, o ACNUR indicou que está mais preocupado com o comportamento do novo governo em Washington, sob o presidente Donald Trump, que cancelou a participação nos EUA no programa de reassentamento durante seu primeiro dia no cargo.

Apesar de uma ordem judicial para reiniciar os procedimentos de solicitação, o governo de Trump mostrou uma determinação não cumprir a decisão do juiz.

Editado por: Wesley Rahn