Especialistas apontam possíveis prejuízos ao Simples Nacional com a reforma tributária

Previous

Next

‘+(b+1)+”

‘,c=0;c<=b.getDotCount();c+=1)d+=" “+b.options.customPaging.call(this,b,c)+” “;d+=”

“).append(a.replace(cq,””)).find(e):a)}),this},p.each(“ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend”.split(” “),function(a,b){p.fn[b]=function(a){return this.on(b,a)}}),p.each([“get”,”post”],function(a,c){p[c]=function(a,d,e,f){return p.isFunction(d)&&(f=f||e,e=d,d=b),p.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:f})}}),p.extend({getScript:function(a,c){return p.get(a,b,c,”script”)},getJSON:function(a,b,c){return p.get(a,b,c,”json”)},ajaxSetup:function(a,b){return b?cA(a,p.ajaxSettings):(b=a,a=p.ajaxSettings),cA(a,b),a},ajaxSettings:{url:ci,isLocal:cm.test(cj[1]),global:!0,type:”GET”,contentType:”application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8″,processData:!0,async:!0,accepts:{xml:”application/xml, text/xml”,html:”text/html”,text:”text/plain”,json:”application/json, text/javascript”,”*”:cw},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:”responseXML”,text:”responseText”},converters:{“* text”:a.String,”text html”:!0,”text json”:p.parseJSON,”text xml”:p.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:cy(cu),ajaxTransport:cy(cv),ajax:function(a,c){function y(a,c,f,i){var k,s,t,u,w,y=c;if(v===2)return;v=2,h&&clearTimeout(h),g=b,e=i||””,x.readyState=a>0?4:0,f&&(u=cB(l,x,f));if(a>=200&&a<300||a===304)l.ifModified&&(w=x.getResponseHeader("Last-Modified"),w&&(p.lastModified[d]=w),w=x.getResponseHeader("Etag"),w&&(p.etag[d]=w)),a===304?(y="notmodified",k=!0):(k=cC(l,u),y=k.state,s=k.data,t=k.error,k=!t);else{t=y;if(!y||a)y="error",a<0&&(a=0)}x.status=a,x.statusText=""+(c||y),k?o.resolveWith(m,[s,y,x]):o.rejectWith(m,[x,y,t]),x.statusCode(r),r=b,j&&n.trigger("ajax"+(k?"Success":"Error"),[x,l,k?s:t]),q.fireWith(m,[x,y]),j&&(n.trigger("ajaxComplete",[x,l]),–p.active||p.event.trigger("ajaxStop"))}typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var d,e,f,g,h,i,j,k,l=p.ajaxSetup({},c),m=l.context||l,n=m!==l&&(m.nodeType||m instanceof p)?p(m):p.event,o=p.Deferred(),q=p.Callbacks("once memory"),r=l.statusCode||{},t={},u={},v=0,w="canceled",x={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!v){var c=a.toLowerCase();a=u[c]=u[c]||a,t[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return v===2?e:null},getResponseHeader:function(a){var c;if(v===2){if(!f){f={};while(c=cl.exec(e))f[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=f[a.toLowerCase()]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){return v||(l.mimeType=a),this},abort:function(a){return a=a||w,g&&g.abort(a),y(0,a),this}};o.promise(x),x.success=x.done,x.error=x.fail,x.complete=q.add,x.statusCode=function(a){if(a){var b;if(v0&&(h=setTimeout(function(){x.abort(“timeout”)},l.timeout));try{v=1,g.send(t,y)}catch(B){if(v<2)y(-1,B);else throw B}}return x}return x.abort()},active:0,lastModified:{},etag:{}});var cD=[],cE=/?/,cF=/(=)?(?=&|$)|??/,cG=p.now();p.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var a=cD.pop()||p.expando+"_"+cG++;return this[a]=!0,a}}),p.ajaxPrefilter("json jsonp",function(c,d,e){var f,g,h,i=c.data,j=c.url,k=c.jsonp!==!1,l=k&&cF.test(j),m=k&&!l&&typeof i=="string"&&!(c.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&cF.test(i);if(c.dataTypes[0]==="jsonp"||l||m)return f=c.jsonpCallback=p.isFunction(c.jsonpCallback)?c.jsonpCallback():c.jsonpCallback,g=a[f],l?c.url=j.replace(cF,"https://www.contabeis.com.br/"+f):m?c.data=i.replace(cF,"https://www.contabeis.com.br/"+f):k&&(c.url+=(cE.test(j)?"&":"?")+c.jsonp+"="+f),c.converters["script json"]=function(){return h||p.error(f+" was not called"),h[0]},c.dataTypes[0]="json",a[f]=function(){h=arguments},e.always(function(){a[f]=g,c[f]&&(c.jsonpCallback=d.jsonpCallback,cD.push(f)),h&&p.isFunction(g)&&g(h[0]),h=g=b}),"script"}),p.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(a){return p.globalEval(a),a}}}),p.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type="GET",a.global=!1)}),p.ajaxTransport("script",function(a){if(a.crossDomain){var c,d=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement;return{send:function(f,g){c=e.createElement("script"),c.async="async",a.scriptCharset&&(c.charset=a.scriptCharset),c.src=a.url,c.onload=c.onreadystatechange=function(a,e){if(e||!c.readyState||/loaded|complete/.test(c.readyState))c.onload=c.onreadystatechange=null,d&&c.parentNode&&d.removeChild(c),c=b,e||g(200,"success")},d.insertBefore(c,d.firstChild)},abort:function(){c&&c.onload(0,1)}}}});var cH,cI=a.ActiveXObject?function(){for(var a in cH)cH[a](0,1)}:!1,cJ=0;p.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&cK()||cL()}:cK,function(a){p.extend(p.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in a})}(p.ajaxSettings.xhr()),p.support.ajax&&p.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||p.support.cors){var d;return{send:function(e,f){var g,h,i=c.xhr();c.username?i.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):i.open(c.type,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(h in c.xhrFields)i[h]=c.xhrFields[h];c.mimeType&&i.overrideMimeType&&i.overrideMimeType(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(h in e)i.setRequestHeader(h,e[h])}catch(j){}i.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var h,j,k,l,m;try{if(d&&(e||i.readyState===4)){d=b,g&&(i.onreadystatechange=p.noop,cI&&delete cH[g]);if(e)i.readyState!==4&&i.abort();else{h=i.status,k=i.getAllResponseHeaders(),l={},m=i.responseXML,m&&m.documentElement&&(l.xml=m);try{l.text=i.responseText}catch(a){}try{j=i.statusText}catch(n){j=""}!h&&c.isLocal&&!c.crossDomain?h=l.text?200:404:h===1223&&(h=204)}}}catch(o){e||f(-1,o)}l&&f(h,j,l,k)},c.async?i.readyState===4?setTimeout(d,0):(g=++cJ,cI&&(cH||(cH={},p(a).unload(cI)),cH[g]=d),i.onreadystatechange=d):d()},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var cM,cN,cO=/^(?:toggle|show|hide)$/,cP=new RegExp("^(?:([-+])=|)("+q+")([a-z%]*)$","i"),cQ=/queueHooks$/,cR=[cX],cS={"*":[function(a,b){var c,d,e,f=this.createTween(a,b),g=cP.exec(b),h=f.cur(),i=+h||0,j=1;if(g){c=+g[2],d=g[3]||(p.cssNumber[a]?"":"px");if(d!=="px"&&i){i=p.css(f.elem,a,!0)||c||1;do e=j=j||".5",i=i/j,p.style(f.elem,a,i+d),j=f.cur()/h;while(j!==1&&j!==e)}f.unit=d,f.start=i,f.end=g[1]?i+(g[1]+1)*c:c}return f}]};p.Animation=p.extend(cV,{tweener:function(a,b){p.isFunction(a)?(b=a,a=["*"]):a=a.split(" ");var c,d=0,e=a.length;for(;d

“,b.$dots=a(d).appendTo(b.options.appendDots),b.$dots.find(“li”).first().addClass(“slick-active”).attr(“aria-hidden”,”false”)}},b.prototype.buildOut=function(){var b=this;b.$slides=b.$slider.children(b.options.slide+”:not(.slick-cloned)”).addClass(“slick-slide”),b.slideCount=b.$slides.length,b.$slides.each(function(b,c){a(c).attr(“data-slick-index”,b).data(“originalStyling”,a(c).attr(“style”)||””)}),b.$slider.addClass(“slick-slider”),b.$slideTrack=0===b.slideCount?a(‘

‘).appendTo(b.$slider):b.$slides.wrapAll(‘‘).parent(),b.$list=b.$slideTrack.wrap(‘‘).parent(),b.$slideTrack.css(“opacity”,0),!0!==b.options.centerMode&&!0!==b.options.swipeToSlide||(b.options.slidesToScroll=1),a(“img[data-lazy]”,b.$slider).not(“[src]”).addClass(“slick-loading”),b.setupInfinite(),b.buildArrows(),b.buildDots(),b.updateDots(),b.setSlideClasses(“number”==typeof b.currentSlide?b.currentSlide:0),!0===b.options.draggable&&b.$list.addClass(“draggable”)},b.prototype.buildRows=function(){var b,c,d,e,f,g,h,a=this;if(e=document.createDocumentFragment(),g=a.$slider.children(),a.options.rows>1){for(h=a.options.slidesPerRow*a.options.rows,f=Math.ceil(g.length/h),b=0;b d.options.slidesToShow&&d.slideHandler(d.currentSlide-g,!1,c);break;case”next”:g=0===f?d.options.slidesToScroll:f,d.slideCount>d.options.slidesToShow&&d.slideHandler(d.currentSlide+g,!1,c);break;case”index”:var i=0===b.data.index?0:b.data.index||e.index()*d.options.slidesToScroll;d.slideHandler(d.checkNavigable(i),!1,c),e.children().trigger(“focus”);break;default:return}},b.prototype.checkNavigable=function(a){var c,d,b=this;if(c=b.getNavigableIndexes(),d=0,a>c[c.length-1])a=c[c.length-1];else for(var e in c){if(ab.options.slidesToShow&&(b.$prevArrow&&b.$prevArrow.off(“click.slick”,b.changeSlide),b.$nextArrow&&b.$nextArrow.off(“click.slick”,b.changeSlide)),b.$list.off(“touchstart.slick mousedown.slick”,b.swipeHandler),b.$list.off(“touchmove.slick mousemove.slick”,b.swipeHandler),b.$list.off(“touchend.slick mouseup.slick”,b.swipeHandler),b.$list.off(“touchcancel.slick mouseleave.slick”,b.swipeHandler),b.$list.off(“click.slick”,b.clickHandler),a(document).off(b.visibilityChange,b.visibility),b.$list.off(“mouseenter.slick”,a.proxy(b.setPaused,b,!0)),b.$list.off(“mouseleave.slick”,a.proxy(b.setPaused,b,!1)),!0===b.options.accessibility&&b.$list.off(“keydown.slick”,b.keyHandler),!0===b.options.focusOnSelect&&a(b.$slideTrack).children().off(“click.slick”,b.selectHandler),a(window).off(“orientationchange.slick.slick-“+b.instanceUid,b.orientationChange),a(window).off(“resize.slick.slick-“+b.instanceUid,b.resize),a(“[draggable!=true]”,b.$slideTrack).off(“dragstart”,b.preventDefault),a(window).off(“load.slick.slick-“+b.instanceUid,b.setPosition),a(document).off(“ready.slick.slick-“+b.instanceUid,b.setPosition)},b.prototype.cleanUpRows=function(){var b,a=this;a.options.rows>1&&(b=a.$slides.children().children(),b.removeAttr(“style”),a.$slider.html(b))},b.prototype.clickHandler=function(a){!1===this.shouldClick&&(a.stopImmediatePropagation(),a.stopPropagation(),a.preventDefault())},b.prototype.destroy=function(b){var c=this;c.autoPlayClear(),c.touchObject={},c.cleanUpEvents(),a(“.slick-cloned”,c.$slider).detach(),c.$dots&&c.$dots.remove(),c.$prevArrow&&c.$prevArrow.length&&(c.$prevArrow.removeClass(“slick-disabled slick-arrow slick-hidden”).removeAttr(“aria-hidden aria-disabled tabindex”).css(“display”,””),c.htmlExpr.test(c.options.prevArrow)&&c.$prevArrow.remove()),c.$nextArrow&&c.$nextArrow.length&&(c.$nextArrow.removeClass(“slick-disabled slick-arrow slick-hidden”).removeAttr(“aria-hidden aria-disabled tabindex”).css(“display”,””),c.htmlExpr.test(c.options.nextArrow)&&c.$nextArrow.remove()),c.$slides&&(c.$slides.removeClass(“slick-slide slick-active slick-center slick-visible slick-current”).removeAttr(“aria-hidden”).removeAttr(“data-slick-index”).each(function(){a(this).attr(“style”,a(this).data(“originalStyling”))}),c.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),c.$slideTrack.detach(),c.$list.detach(),c.$slider.append(c.$slides)),c.cleanUpRows(),c.$slider.removeClass(“slick-slider”),c.$slider.removeClass(“slick-initialized”),c.unslicked=!0,b||c.$slider.trigger(“destroy”,[c])},b.prototype.disableTransition=function(a){var b=this,c={};c[b.transitionType]=””,!1===b.options.fade?b.$slideTrack.css(c):b.$slides.eq(a).css(c)},b.prototype.fadeSlide=function(a,b){var c=this;!1===c.cssTransitions?(c.$slides.eq(a).css({zIndex:c.options.zIndex}),c.$slides.eq(a).animate({opacity:1},c.options.speed,c.options.easing,b)):(c.applyTransition(a),c.$slides.eq(a).css({opacity:1,zIndex:c.options.zIndex}),b&&setTimeout(function(){c.disableTransition(a),b.call()},c.options.speed))},b.prototype.fadeSlideOut=function(a){var b=this;!1===b.cssTransitions?b.$slides.eq(a).animate({opacity:0,zIndex:b.options.zIndex-2},b.options.speed,b.options.easing):(b.applyTransition(a),b.$slides.eq(a).css({opacity:0,zIndex:b.options.zIndex-2}))},b.prototype.filterSlides=b.prototype.slickFilter=function(a){var b=this;null!==a&&(b.$slidesCache=b.$slides,b.unload(),b.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),b.$slidesCache.filter(a).appendTo(b.$slideTrack),b.reinit())},b.prototype.getCurrent=b.prototype.slickCurrentSlide=function(){return this.currentSlide},b.prototype.getDotCount=function(){var a=this,b=0,c=0,d=0;if(!0===a.options.infinite)for(;b b.slideCount&&b.slideCount>b.options.slidesToShow&&(a>b.slideCount?(b.slideOffset=(b.options.slidesToShow-(a-b.slideCount))*b.slideWidth*-1,e=(b.options.slidesToShow-(a-b.slideCount))*d*-1):(b.slideOffset=b.slideCount%b.options.slidesToScroll*b.slideWidth*-1,e=b.slideCount%b.options.slidesToScroll*d*-1))):a+b.options.slidesToShow>b.slideCount&&(b.slideOffset=(a+b.options.slidesToShow-b.slideCount)*b.slideWidth,e=(a+b.options.slidesToShow-b.slideCount)*d),b.slideCount<=b.options.slidesToShow&&(b.slideOffset=0,e=0),!0===b.options.centerMode&&!0===b.options.infinite?b.slideOffset+=b.slideWidth*Math.floor(b.options.slidesToShow/2)-b.slideWidth:!0===b.options.centerMode&&(b.slideOffset=0,b.slideOffset+=b.slideWidth*Math.floor(b.options.slidesToShow/2)),c=!1===b.options.vertical?a*b.slideWidth*-1+b.slideOffset:a*d*-1+e,!0===b.options.variableWidth&&(f=b.slideCount<=b.options.slidesToShow||!1===b.options.infinite?b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a):b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a+b.options.slidesToShow),c=!0===b.options.rtl?f[0]?-1*(b.$slideTrack.width()-f[0].offsetLeft-f.width()):0:f[0]?-1*f[0].offsetLeft:0,!0===b.options.centerMode&&(f=b.slideCount<=b.options.slidesToShow||!1===b.options.infinite?b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a):b.$slideTrack.children(".slick-slide").eq(a+b.options.slidesToShow+1),c=!0===b.options.rtl?f[0]?-1*(b.$slideTrack.width()-f[0].offsetLeft-f.width()):0:f[0]?-1*f[0].offsetLeft:0,c+=(b.$list.width()-f.outerWidth())/2)),c},b.prototype.getOption=b.prototype.slickGetOption=function(a){return this.options[a]},b.prototype.getNavigableIndexes=function(){var e,a=this,b=0,c=0,d=[];for(!1===a.options.infinite?e=a.slideCount:(b=-1*a.options.slidesToScroll,c=-1*a.options.slidesToScroll,e=2*a.slideCount);b a.options.slidesToShow&&(a.$prevArrow.on(“click.slick”,{message:”previous”},a.changeSlide),a.$nextArrow.on(“click.slick”,{message:”next”},a.changeSlide))},b.prototype.initDotEvents=function(){var b=this;!0===b.options.dots&&b.slideCount>b.options.slidesToShow&&a(“li”,b.$dots).on(“click.slick”,{message:”index”},b.changeSlide),!0===b.options.dots&&!0===b.options.pauseOnDotsHover&&!0===b.options.autoplay&&a(“li”,b.$dots).on(“mouseenter.slick”,a.proxy(b.setPaused,b,!0)).on(“mouseleave.slick”,a.proxy(b.setPaused,b,!1))},b.prototype.initializeEvents=function(){var b=this;b.initArrowEvents(),b.initDotEvents(),b.$list.on(“touchstart.slick mousedown.slick”,{action:”start”},b.swipeHandler),b.$list.on(“touchmove.slick mousemove.slick”,{action:”move”},b.swipeHandler),b.$list.on(“touchend.slick mouseup.slick”,{action:”end”},b.swipeHandler),b.$list.on(“touchcancel.slick mouseleave.slick”,{action:”end”},b.swipeHandler),b.$list.on(“click.slick”,b.clickHandler),a(document).on(b.visibilityChange,a.proxy(b.visibility,b)),b.$list.on(“mouseenter.slick”,a.proxy(b.setPaused,b,!0)),b.$list.on(“mouseleave.slick”,a.proxy(b.setPaused,b,!1)),!0===b.options.accessibility&&b.$list.on(“keydown.slick”,b.keyHandler),!0===b.options.focusOnSelect&&a(b.$slideTrack).children().on(“click.slick”,b.selectHandler),a(window).on(“orientationchange.slick.slick-“+b.instanceUid,a.proxy(b.orientationChange,b)),a(window).on(“resize.slick.slick-“+b.instanceUid,a.proxy(b.resize,b)),a(“[draggable!=true]”,b.$slideTrack).on(“dragstart”,b.preventDefault),a(window).on(“load.slick.slick-“+b.instanceUid,b.setPosition),a(document).on(“ready.slick.slick-“+b.instanceUid,b.setPosition)},b.prototype.initUI=function(){var a=this;!0===a.options.arrows&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&(a.$prevArrow.show(),a.$nextArrow.show()),!0===a.options.dots&&a.slideCount>a.options.slidesToShow&&a.$dots.show(),!0===a.options.autoplay&&a.autoPlay()},b.prototype.keyHandler=function(a){var b=this;a.target.tagName.match(“TEXTAREA|INPUT|SELECT”)||(37===a.keyCode&&!0===b.options.accessibility?b.changeSlide({data:{message:”previous”}}):39===a.keyCode&&!0===b.options.accessibility&&b.changeSlide({data:{message:”next”}}))},b.prototype.lazyLoad=function(){function g(b){a(“img[data-lazy]”,b).each(function(){var b=a(this),c=a(this).attr(“data-lazy”),d=document.createElement(“img”);d.onload=function(){b.animate({opacity:0},100,function(){b.attr(“src”,c).animate({opacity:1},200,function(){b.removeAttr(“data-lazy”).removeClass(“slick-loading”)})})},d.src=c})}var c,d,e,f,b=this;!0===b.options.centerMode?!0===b.options.infinite?(e=b.currentSlide+(b.options.slidesToShow/2+1),f=e+b.options.slidesToShow+2):(e=Math.max(0,b.currentSlide-(b.options.slidesToShow/2+1)),f=b.options.slidesToShow/2+1+2+b.currentSlide):(e=b.options.infinite?b.options.slidesToShow+b.currentSlide:b.currentSlide,f=e+b.options.slidesToShow,!0===b.options.fade&&(e>0&&e–,f<=b.slideCount&&f++)),c=b.$slider.find(".slick-slide").slice(e,f),g(c),b.slideCount=b.slideCount-b.options.slidesToShow?(d=b.$slider.find(“.slick-cloned”).slice(0,b.options.slidesToShow),g(d)):0===b.currentSlide&&(d=b.$slider.find(“.slick-cloned”).slice(-1*b.options.slidesToShow),g(d))},b.prototype.loadSlider=function(){var a=this;a.setPosition(),a.$slideTrack.css({opacity:1}),a.$slider.removeClass(“slick-loading”),a.initUI(),”progressive”===a.options.lazyLoad&&a.progressiveLazyLoad()},b.prototype.next=b.prototype.slickNext=function(){this.changeSlide({data:{message:”next”}})},b.prototype.orientationChange=function(){var a=this;a.checkResponsive(),a.setPosition()},b.prototype.pause=b.prototype.slickPause=function(){var a=this;a.autoPlayClear(),a.paused=!0},b.prototype.play=b.prototype.slickPlay=function(){var a=this;a.paused=!1,a.autoPlay()},b.prototype.postSlide=function(a){var b=this;b.$slider.trigger(“afterChange”,[b,a]),b.animating=!1,b.setPosition(),b.swipeLeft=null,!0===b.options.autoplay&&!1===b.paused&&b.autoPlay(),!0===b.options.accessibility&&b.initADA()},b.prototype.prev=b.prototype.slickPrev=function(){this.changeSlide({data:{message:”previous”}})},b.prototype.preventDefault=function(a){a.preventDefault()},b.prototype.progressiveLazyLoad=function(){var c,d,b=this;(c=a(“img[data-lazy]”,b.$slider).length)>0&&(d=a(“img[data-lazy]”,b.$slider).first(),d.attr(“src”,null),d.attr(“src”,d.attr(“data-lazy”)).removeClass(“slick-loading”).load(function(){d.removeAttr(“data-lazy”),b.progressiveLazyLoad(),!0===b.options.adaptiveHeight&&b.setPosition()}).error(function(){d.removeAttr(“data-lazy”),b.progressiveLazyLoad()}))},b.prototype.refresh=function(b){var d,e,c=this;e=c.slideCount-c.options.slidesToShow,c.options.infinite||(c.slideCounte&&(c.currentSlide=e)),d=c.currentSlide,c.destroy(!0),a.extend(c,c.initials,{currentSlide:d}),c.init(),b||c.changeSlide({data:{message:”index”,index:d}},!1)},b.prototype.registerBreakpoints=function(){var c,d,e,b=this,f=b.options.responsive||null;if(“array”===a.type(f)&&f.length){b.respondTo=b.options.respondTo||”window”;for(c in f)if(e=b.breakpoints.length-1,d=f[c].breakpoint,f.hasOwnProperty(c)){for(;e>=0;)b.breakpoints[e]&&b.breakpoints[e]===d&&b.breakpoints.splice(e,1),e–;b.breakpoints.push(d),b.breakpointSettings[d]=f[c].settings}b.breakpoints.sort(function(a,c){return b.options.mobileFirst?a-c:c-a})}},b.prototype.reinit=function(){var b=this;b.$slides=b.$slideTrack.children(b.options.slide).addClass(“slick-slide”),b.slideCount=b.$slides.length,b.currentSlide>=b.slideCount&&0!==b.currentSlide&&(b.currentSlide=b.currentSlide-b.options.slidesToScroll),b.slideCount<=b.options.slidesToShow&&(b.currentSlide=0),b.registerBreakpoints(),b.setProps(),b.setupInfinite(),b.buildArrows(),b.updateArrows(),b.initArrowEvents(),b.buildDots(),b.updateDots(),b.initDotEvents(),b.checkResponsive(!1,!0),!0===b.options.focusOnSelect&&a(b.$slideTrack).children().on("click.slick",b.selectHandler),b.setSlideClasses(0),b.setPosition(),b.$slider.trigger("reInit",[b]),!0===b.options.autoplay&&b.focusHandler()},b.prototype.resize=function(){var b=this;a(window).width()!==b.windowWidth&&(clearTimeout(b.windowDelay),b.windowDelay=window.setTimeout(function(){b.windowWidth=a(window).width(),b.checkResponsive(),b.unslicked||b.setPosition()},50))},b.prototype.removeSlide=b.prototype.slickRemove=function(a,b,c){var d=this;if("boolean"==typeof a?(b=a,a=!0===b?0:d.slideCount-1):a=!0===b?–a:a,d.slideCount<1||ad.slideCount-1)return!1;d.unload(),!0===c?d.$slideTrack.children().remove():d.$slideTrack.children(this.options.slide).eq(a).remove(),d.$slides=d.$slideTrack.children(this.options.slide),d.$slideTrack.children(this.options.slide).detach(),d.$slideTrack.append(d.$slides),d.$slidesCache=d.$slides,d.reinit()},b.prototype.setCSS=function(a){var d,e,b=this,c={};!0===b.options.rtl&&(a=-a),d=”left”==b.positionProp?Math.ceil(a)+”px”:”0px”,e=”top”==b.positionProp?Math.ceil(a)+”px”:”0px”,c[b.positionProp]=a,!1===b.transformsEnabled?b.$slideTrack.css(c):(c={},!1===b.cssTransitions?(c[b.animType]=”translate(“+d+”, “+e+”)”,b.$slideTrack.css(c)):(c[b.animType]=”translate3d(“+d+”, “+e+”, 0px)”,b.$slideTrack.css(c)))},b.prototype.setDimensions=function(){var a=this;!1===a.options.vertical?!0===a.options.centerMode&&a.$list.css({padding:”0px “+a.options.centerPadding}):(a.$list.height(a.$slides.first().outerHeight(!0)*a.options.slidesToShow),!0===a.options.centerMode&&a.$list.css({padding:a.options.centerPadding+” 0px”})),a.listWidth=a.$list.width(),a.listHeight=a.$list.height(),!1===a.options.vertical&&!1===a.options.variableWidth?(a.slideWidth=Math.ceil(a.listWidth/a.options.slidesToShow),a.$slideTrack.width(Math.ceil(a.slideWidth*a.$slideTrack.children(“.slick-slide”).length))):!0===a.options.variableWidth?a.$slideTrack.width(5e3*a.slideCount):(a.slideWidth=Math.ceil(a.listWidth),a.$slideTrack.height(Math.ceil(a.$slides.first().outerHeight(!0)*a.$slideTrack.children(“.slick-slide”).length)));var b=a.$slides.first().outerWidth(!0)-a.$slides.first().width();!1===a.options.variableWidth&&a.$slideTrack.children(“.slick-slide”).width(a.slideWidth-b)},b.prototype.setFade=function(){var c,b=this;b.$slides.each(function(d,e){c=b.slideWidth*d*-1,!0===b.options.rtl?a(e).css({position:”relative”,right:c,top:0,zIndex:b.options.zIndex-2,opacity:0}):a(e).css({position:”relative”,left:c,top:0,zIndex:b.options.zIndex-2,opacity:0})}),b.$slides.eq(b.currentSlide).css({zIndex:b.options.zIndex-1,opacity:1})},b.prototype.setHeight=function(){var a=this;if(1===a.options.slidesToShow&&!0===a.options.adaptiveHeight&&!1===a.options.vertical){var b=a.$slides.eq(a.currentSlide).outerHeight(!0);a.$list.css(“height”,b)}},b.prototype.setOption=b.prototype.slickSetOption=function(b,c,d){var f,g,e=this;if(“responsive”===b&&”array”===a.type(c))for(g in c)if(“array”!==a.type(e.options.responsive))e.options.responsive=[c[g]];else{for(f=e.options.responsive.length-1;f>=0;)e.options.responsive[f].breakpoint===c[g].breakpoint&&e.options.responsive.splice(f,1),f–;e.options.responsive.push(c[g])}else e.options[b]=c;!0===d&&(e.unload(),e.reinit())},b.prototype.setPosition=function(){var a=this;a.setDimensions(),a.setHeight(),!1===a.options.fade?a.setCSS(a.getLeft(a.currentSlide)):a.setFade(),a.$slider.trigger(“setPosition”,[a])},b.prototype.setProps=function(){var a=this,b=document.body.style;a.positionProp=!0===a.options.vertical?”top”:”left”,”top”===a.positionProp?a.$slider.addClass(“slick-vertical”):a.$slider.removeClass(“slick-vertical”),void 0===b.WebkitTransition&&void 0===b.MozTransition&&void 0===b.msTransition||!0===a.options.useCSS&&(a.cssTransitions=!0),a.options.fade&&(“number”==typeof a.options.zIndex?a.options.zIndex=c&&a=0&&a<=b.slideCount-b.options.slidesToShow?b.$slides.slice(a,a+b.options.slidesToShow).addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false"):d.length<=b.options.slidesToShow?d.addClass("slick-active").attr("aria-hidden","false"):(f=b.slideCount%b.options.slidesToShow,e=!0===b.options.infinite?b.options.slidesToShow+a:a,b.options.slidesToShow==b.options.slidesToScroll&&b.slideCount-a

“);$(“.materiasDetalhes .detalhesMateria .texto table”).each(function(){if($(this).outerWidth()>$(window).width()){$(this).wrap(‘

‘)}});$(‘.favoritos’).click(function(e){e.preventDefault();var var_this=$(this);var url_pagina=var_this.attr(“href”);var status=”erro”;$.post(url_pagina,{},function(data){var obj=JSON.parse(data);if(obj.status){status=”sucesso”

if(obj.result==1){var_this.html(‘‘)}else{var_this.html(‘‘)}}

abreAlerta(“Favoritos”,obj.message,status)});return!1});loading=!1;var alturaTopoDiv=$(‘section.noticia:last-of-type .fimConteudo’).offset().top;var alturaTela=$(window).height();$(‘a.mostrarComentariosFacebook’).click(function(e){e.preventDefault();window.fbAsyncInit=function(){FB.init({appId:’1729451150601427′,xfbml:!0,version:’v12.0′});FB.XFBML.parse()};(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”https://connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=1729451150601427″;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs)})(document,’script’,’facebook-jssdk’);$(this).next().toggle();_divComentarios=$(this).next();_divComentarios.addClass(‘ativo’).show();$(this).remove();return!1});$(“.botaoFormularioMateria”).click(function(e){e.preventDefault();var fields;var validacao=!0;fields={botao:””};var filterEmail=/^(([^()[]\.,;:s@”]+(.[^()[]\.,;:s@”]+)*)|(“.+”))@(([[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z-0-9]+.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;var form1=$(this).parents(“form”);$(form1).find(“:input”).each(function(e){if($(this).attr(“name”)==’email’&&!filterEmail.test(String($(this).val()).toLowerCase())){$(this).css(“border”,”1px solid red”);validacao=!1}else if($(this).val()==”){$(this).css(“border”,”1px solid red”);validacao=!1}else{$(this).css(“border”,”1px solid #D0D0D0″);fields[$(this).attr(‘name’)]=$(this).val()}});if(validacao){$.ajax({url:’conteudo/receba-novidades/’,type:’POST’,data:{‘fields’:JSON.stringify(fields)},success:function(retorno){$(“.formularioNewsletter”).hide();$(“.obrigadoNewsletter”).show();return!1}})}})});function loaditens(){loading=!0;$(‘section.noticia:last-of-type’).after().append(“

“);setTimeout(function(){var proxima=$(‘section.noticia:last-of-type’).data(‘content-proxima’);var base=$(‘section.noticia:last-of-type’).data(‘content-id-base’);var materiaId=$(‘section.noticia:last-of-type’).data(‘content-proximo-id’);var materiaTipo=$(‘section.noticia:last-of-type’).data(‘content-type’);var materiaTipoId=$(‘section.noticia:last-of-type’).data(‘content-id’);$.ajax({url:proxima,type:’POST’,data:{proxima:proxima,base:base},success:function(retorno){loading=!1;if(retorno!=”vazio”){$(‘section.noticiasItens’).append(retorno);$(‘.divisorCarregando’).addClass(‘carregado’)}else{}

$.ajax({url:’gravaAcesso’,type:’POST’,data:{id:materiaTipoId,tipo:materiaTipo},success:function(retorno){}});try{if(OBR!=undefined){OBR.extern.researchWidget()}}catch(e){}}})},1000)}

let playerYT={};var rodou=0;function createVideo(video){var youtubeScriptId=”youtube-api”;var youtubeScript=document.getElementById(youtubeScriptId);var videoId=video.getAttribute(“data-video-id”);if(youtubeScript===null){var tag=document.createElement(“script”);var firstScript=document.getElementsByTagName(“script”)[0];tag.src=”https://www.youtube.com/iframe_api”;tag.id=youtubeScriptId;firstScript.parentNode.insertBefore(tag,firstScript)}

window.onYouTubeIframeAPIReady=function(){playerYT[videoId]=new window.YT.Player(video,{videoId:videoId,playerVars:{width:’100%’,height:’447px’,autoplay:0,modestbranding:1,rel:0},events:{‘onStateChange’:onPlayerReady}});rodou=1};if(rodou!=0){Object.entries(playerYT).forEach(([key,value])=>{if(key!=videoId){playerYT[key].pauseVideo()}});playerYT[videoId]=new window.YT.Player(video,{videoId:videoId,playerVars:{width:’100%’,height:’447px’,autoplay:0,modestbranding:1,rel:0},events:{‘onStateChange’:onPlayerReady}})}}

function onPlayerReady(event){contabeisLoad.setPause();dataLayer.push({‘event’:’media-play’,’eventCategory’:’Youtube’})};!function(){return function e(t,n,o){function i(a,s){if(!n[a]){if(!t[a]){var l=”function”==typeof require&&require;if(!s&&l)return l(a,!0);if(r)return r(a,!0);var d=new Error(“Cannot find module ‘”+a+”‘”);throw d.code=”MODULE_NOT_FOUND”,d}var u=n[a]={exports:{}};t[a][0].call(u.exports,function(e){var n=t[a][1][e];return i(n||e)},u,u.exports,e,t,n,o)}return n[a].exports}for(var r=”function”==typeof require&&require,a=0;a<o.length;a++)i(o[a]);return i}}()({1:[function(e,t,n){},{}],2:[function(e,t,n){(function(n){var o,i=void 0!==n?n:"undefined"!=typeof window?window:{},r=e(1);"undefined"!=typeof document?o=document:(o=i["__GLOBAL_DOCUMENT_CACHE@4"])||(o=i["__GLOBAL_DOCUMENT_CACHE@4"]=r),t.exports=o}).call(this,"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof self?self:"undefined"!=typeof window?window:{})},{1:1}],3:[function(e,t,n){(function(e){var n;n="undefined"!=typeof window?window:void 0!==e?e:"undefined"!=typeof self?self:{},t.exports=n}).call(this,"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof self?self:"undefined"!=typeof window?window:{})},{}],4:[function(e,t,n){!function(e){var n=setTimeout;function o(){}function i(e){if("object"!=typeof this)throw new TypeError("Promises must be constructed via new");if("function"!=typeof e)throw new TypeError("not a function");this._state=0,this._handled=!1,this._value=void 0,this._deferreds=[],u(e,this)}function r(e,t){for(;3===e._state;)e=e._value;0!==e._state?(e._handled=!0,i._immediateFn(function(){var n=1===e._state?t.onFulfilled:t.onRejected;if(null!==n){var o;try{o=n(e._value)}catch(e){return void s(t.promise,e)}a(t.promise,o)}else(1===e._state?a:s)(t.promise,e._value)})):e._deferreds.push(t)}function a(e,t){try{if(t===e)throw new TypeError("A promise cannot be resolved with itself.");if(t&&("object"==typeof t||"function"==typeof t)){var n=t.then;if(t instanceof i)return e._state=3,e._value=t,void l(e);if("function"==typeof n)return void u((o=n,r=t,function(){o.apply(r,arguments)}),e)}e._state=1,e._value=t,l(e)}catch(t){s(e,t)}var o,r}function s(e,t){e._state=2,e._value=t,l(e)}function l(e){2===e._state&&0===e._deferreds.length&&i._immediateFn(function(){e._handled||i._unhandledRejectionFn(e._value)});for(var t=0,n=e._deferreds.length;t<n;t++)r(e,e._deferreds[t]);e._deferreds=null}function d(e,t,n){this.onFulfilled="function"==typeof e?e:null,this.onRejected="function"==typeof t?t:null,this.promise=n}function u(e,t){var n=!1;try{e(function(e){n||(n=!0,a(t,e))},function(e){n||(n=!0,s(t,e))})}catch(e){if(n)return;n=!0,s(t,e)}}i.prototype.catch=function(e){return this.then(null,e)},i.prototype.then=function(e,t){var n=new this.constructor(o);return r(this,new d(e,t,n)),n},i.all=function(e){var t=Array.prototype.slice.call(e);return new i(function(e,n){if(0===t.length)return e([]);var o=t.length;function i(r,a){try{if(a&&("object"==typeof a||"function"==typeof a)){var s=a.then;if("function"==typeof s)return void s.call(a,function(e){i(r,e)},n)}t[r]=a,0==–o&&e(t)}catch(e){n(e)}}for(var r=0;r<t.length;r++)i(r,t[r])})},i.resolve=function(e){return e&&"object"==typeof e&&e.constructor===i?e:new i(function(t){t(e)})},i.reject=function(e){return new i(function(t,n){n(e)})},i.race=function(e){return new i(function(t,n){for(var o=0,i=e.length;o<i;o++)e[o].then(t,n)})},i._immediateFn="function"==typeof setImmediate&&function(e){setImmediate(e)}||function(e){n(e,0)},i._unhandledRejectionFn=function(e){"undefined"!=typeof console&&console&&console.warn("Possible Unhandled Promise Rejection:",e)},i._setImmediateFn=function(e){i._immediateFn=e},i._setUnhandledRejectionFn=function(e){i._unhandledRejectionFn=e},void 0!==t&&t.exports?t.exports=i:e.Promise||(e.Promise=i)}(this)},{}],5:[function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});var o,i="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},r=e(7),a=(o=r)&&o.__esModule?o:{default:o},s=e(15),l=e(27);var d={lang:"pt",en:s.EN,language:function(){for(var e=arguments.length,t=Array(e),n=0;n1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;if(“string”==typeof e&&e.length){var n=void 0,o=void 0,r=d.language(),a=function(e,t,n){return”object”!==(void 0===e?”undefined”:i(e))||”number”!=typeof t||”number”!=typeof n?e:[function(){return arguments.length<=1?void 0:arguments[1]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:arguments.length<=2?void 0:arguments[2]},function(){return 0===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])||1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:arguments.length<=2?void 0:arguments[2]},function(){return(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10==1&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100!=11?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:0!==(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])||11===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:2===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])||12===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:(arguments.length2&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])<20?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:arguments.length<=4?void 0:arguments[4]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:0===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])||(arguments.length0&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<20?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10==1&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100!=11?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:(arguments.length=2&&((arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<10||(arguments.length=20)?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:[3]},function(){return(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10==1&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100!=11?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:(arguments.length=2&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10<=4&&((arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<10||(arguments.length=20)?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:(arguments.length=2&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])<=4?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:(arguments.length=2&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10<=4&&((arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<10||(arguments.length=20)?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100==1?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100==2?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100==3||(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100==4?arguments.length<=4?void 0:arguments[4]:arguments.length<=1?void 0:arguments[1]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:2===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:(arguments.length2&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])<7?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:(arguments.length6&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])<11?arguments.length<=4?void 0:arguments[4]:arguments.length<=5?void 0:arguments[5]},function(){return 0===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:2===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:(arguments.length=3&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<=10?arguments.length<=4?void 0:arguments[4]:(arguments.length=11?arguments.length<=5?void 0:arguments[5]:arguments.length<=6?void 0:arguments[6]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:0===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])||(arguments.length1&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<11?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:(arguments.length10&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<20?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:arguments.length<=4?void 0:arguments[4]},function(){return(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10==1?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10==2?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return 11!==(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10==1?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:arguments.length<=2?void 0:arguments[2]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:(arguments.length=2&&(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%10<=4&&((arguments.length<=0?void 0:arguments[0])%100<10||(arguments.length=20)?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length<=3?void 0:arguments[3]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:2===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:8!==(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])&&11!==(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:arguments.length<=4?void 0:arguments[4]},function(){return 0===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:arguments.length<=2?void 0:arguments[2]},function(){return 1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:2===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:3===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=3?void 0:arguments[3]:arguments.length<=4?void 0:arguments[4]},function(){return 0===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=1?void 0:arguments[1]:1===(arguments.length<=0?void 0:arguments[0])?arguments.length<=2?void 0:arguments[2]:arguments.length-1&&!p.mediaElement.originalNode.getAttribute(“preload”)&&p.mediaElement.originalNode.setAttribute(“preload”,”none”),p.mediaElement.originalNode.parentNode.insertBefore(p.mediaElement,p.mediaElement.originalNode),p.mediaElement.appendChild(p.mediaElement.originalNode);var g=function(e,t){if(“https:”===i.default.location.protocol&&0===e.indexOf(“http:”)&&u.IS_IOS&&a.default.html5media.mediaTypes.indexOf(t)>-1){var n=new XMLHttpRequest;n.onreadystatechange=function(){if(4===this.readyState&&200===this.status){var t=(i.default.URL||i.default.webkitURL).createObjectURL(this.response);return p.mediaElement.originalNode.setAttribute(“src”,t),t}return e},n.open(“GET”,e),n.responseType=”blob”,n.send()}return e},y=void 0;if(null!==c)y=c;else if(null!==p.mediaElement.originalNode)switch(y=[],p.mediaElement.originalNode.nodeName.toLowerCase()){case”iframe”:y.push({type:””,src:p.mediaElement.originalNode.getAttribute(“src”)});break;case”audio”:case”video”:var E=p.mediaElement.originalNode.children.length,b=p.mediaElement.originalNode.getAttribute(“src”);if(b){var S=p.mediaElement.originalNode,x=(0,l.formatType)(b,S.getAttribute(“type”));y.push({type:x,src:g(b,x)})}for(var w=0;w2?t[0]:t[0].src;if(void 0!==n.mediaElement.renderer&&null!==n.mediaElement.renderer&&n.mediaElement.renderer.name===e)return n.mediaElement.renderer.pause(),n.mediaElement.renderer.stop&&n.mediaElement.renderer.stop(),n.mediaElement.renderer.show(),n.mediaElement.renderer.setSrc(o),!0;void 0!==n.mediaElement.renderer&&null!==n.mediaElement.renderer&&(n.mediaElement.renderer.pause(),n.mediaElement.renderer.stop&&n.mediaElement.renderer.stop(),n.mediaElement.renderer.hide());var i=n.mediaElement.renderers[e],r=null;if(null!=i)return i.show(),i.setSrc(o),n.mediaElement.renderer=i,n.mediaElement.rendererName=e,!0;for(var a=n.mediaElement.options.renderers.length?n.mediaElement.options.renderers:d.renderer.order,s=0,l=a.length;s<l;s++){var u=a[s];if(u===e){r=d.renderer.renderers[u];var c=Object.assign(r.options,n.mediaElement.options);return(i=r.create(n.mediaElement,c,t)).name=e,n.mediaElement.renderers[r.name]=i,n.mediaElement.renderer=i,n.mediaElement.rendererName=e,i.show(),!0}}return!1},p.mediaElement.setSize=function(e,t){void 0!==p.mediaElement.renderer&&null!==p.mediaElement.renderer&&p.mediaElement.renderer.setSize(e,t)},p.mediaElement.generateError=function(e,t){e=e||"",t=Array.isArray(t)?t:[];var n=(0,s.createEvent)("error",p.mediaElement);n.message=e,n.urls=t,p.mediaElement.dispatchEvent(n),h=!0};var C=a.default.html5media.properties,_=a.default.html5media.methods,N=function(e,t,n,o){var i=e[t];Object.defineProperty(e,t,{get:function(){return n.apply(e,[i])},set:function(t){return i=o.apply(e,[t])}})},j=function(e){if("src"!==e){var t=""+e.substring(0,1).toUpperCase()+e.substring(1),n=function(){return void 0!==p.mediaElement.renderer&&null!==p.mediaElement.renderer&&"function"==typeof p.mediaElement.renderer["get"+t]?p.mediaElement.renderer["get"+t]():null},o=function(e){void 0!==p.mediaElement.renderer&&null!==p.mediaElement.renderer&&"function"==typeof p.mediaElement.renderer["set"+t]&&p.mediaElement.renderer["set"+t](e)};N(p.mediaElement,e,n,o),p.mediaElement["get"+t]=n,p.mediaElement["set"+t]=o}},L=function(){return void 0!==p.mediaElement.renderer&&null!==p.mediaElement.renderer?p.mediaElement.renderer.getSrc():null},A=function(e){var t=[];if("string"==typeof e)t.push({src:e,type:e?(0,l.getTypeFromFile)(e):""});else if("object"===(void 0===e?"undefined":o(e))&&void 0!==e.src){var n=(0,l.absolutizeUrl)(e.src),i=e.type,r=Object.assign(e,{src:n,type:""!==i&&null!=i||!n?i:(0,l.getTypeFromFile)(n)});t.push(r)}else if(Array.isArray(e))for(var a=0,u=e.length;a<u;a++){var c=(0,l.absolutizeUrl)(e[a].src),f=e[a].type,m=Object.assign(e[a],{src:c,type:""!==f&&null!=f||!c?f:(0,l.getTypeFromFile)(c)});t.push(m)}var h=d.renderer.select(t,p.mediaElement.options.renderers.length?p.mediaElement.options.renderers:[]),v=void 0;if(p.mediaElement.paused||null==p.mediaElement.src||""===p.mediaElement.src||(p.mediaElement.pause(),v=(0,s.createEvent)("pause",p.mediaElement),p.mediaElement.dispatchEvent(v)),p.mediaElement.originalNode.src=t[0].src||"",null!==h||!t[0].src)return!(null==t[0].src||""===t[0].src)?p.mediaElement.changeRenderer(h.rendererName,t):null;p.mediaElement.generateError("No renderer found",t)},F=function(e,t){try{if("play"!==e||"native_dash"!==p.mediaElement.rendererName&&"native_hls"!==p.mediaElement.rendererName&&"vimeo_iframe"!==p.mediaElement.rendererName)p.mediaElement.renderer[e](t);else{var n=p.mediaElement.renderer[e](t);n&&"function"==typeof n.then&&n.catch(function(){p.mediaElement.paused&&setTimeout(function(){var e=p.mediaElement.renderer.play();void 0!==e&&e.catch(function(){p.mediaElement.renderer.paused||p.mediaElement.renderer.pause()})},150)})}}catch(e){p.mediaElement.generateError(e,y)}},I=function(e){p.mediaElement[e]=function(){for(var t=arguments.length,n=Array(t),o=0;o<t;o++)n[o]=arguments[o];return void 0!==p.mediaElement.renderer&&null!==p.mediaElement.renderer&&"function"==typeof p.mediaElement.renderer[e]&&(p.mediaElement.promises.length?Promise.all(p.mediaElement.promises).then(function(){F(e,n)}).catch(function(e){p.mediaElement.generateError(e,y)}):F(e,n)),null}};N(p.mediaElement,"src",L,A),p.mediaElement.getSrc=L,p.mediaElement.setSrc=A;for(var M=0,O=C.length;M<O;M++)j(C[M]);for(var D=0,U=_.length;D<U;D++)I(_[D]);return p.mediaElement.addEventListener=function(e,t){p.mediaElement.events[e]=p.mediaElement.events[e]||[],p.mediaElement.events[e].push(t)},p.mediaElement.removeEventListener=function(e,t){if(!e)return p.mediaElement.events={},!0;var n=p.mediaElement.events[e];if(!n)return!0;if(!t)return p.mediaElement.events[e]=[],!0;for(var o=0;o<n.length;o++)if(n[o]===t)return p.mediaElement.events[e].splice(o,1),!0;return!1},p.mediaElement.dispatchEvent=function(e){var t=p.mediaElement.events[e.type];if(t)for(var n=0;n<t.length;n++)t[n].apply(null,[e])},p.mediaElement.destroy=function(){var e=p.mediaElement.originalNode.cloneNode(!0),t=p.mediaElement.parentElement;e.removeAttribute("id"),e.remove(),p.mediaElement.remove(),t.appendChild(e)},y.length&&(p.mediaElement.src=y),p.mediaElement.promises.length?Promise.all(p.mediaElement.promises).then(function(){p.mediaElement.options.success&&p.mediaElement.options.success(p.mediaElement,p.mediaElement.originalNode)}).catch(function(){h&&p.mediaElement.options.error&&p.mediaElement.options.error(p.mediaElement,p.mediaElement.originalNode)}):(p.mediaElement.options.success&&p.mediaElement.options.success(p.mediaElement,p.mediaElement.originalNode),h&&p.mediaElement.options.error&&p.mediaElement.options.error(p.mediaElement,p.mediaElement.originalNode)),p.mediaElement};i.default.MediaElement=f,a.default.MediaElement=f,n.default=f},{2:2,25:25,27:27,28:28,3:3,7:7,8:8}],7:[function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});var o,i=e(3);var r={version:"4.2.16",html5media:{properties:["volume","src","currentTime","muted","duration","paused","ended","buffered","error","networkState","readyState","seeking","seekable","currentSrc","preload","bufferedBytes","bufferedTime","initialTime","startOffsetTime","defaultPlaybackRate","playbackRate","played","autoplay","loop","controls"],readOnlyProperties:["duration","paused","ended","buffered","error","networkState","readyState","seeking","seekable"],methods:["load","play","pause","canPlayType"],events:["loadstart","durationchange","loadedmetadata","loadeddata","progress","canplay","canplaythrough","suspend","abort","error","emptied","stalled","play","playing","pause","waiting","seeking","seeked","timeupdate","ended","ratechange","volumechange"],mediaTypes:["audio/mp3","audio/ogg","audio/oga","audio/wav","audio/x-wav","audio/wave","audio/x-pn-wav","audio/mpeg","audio/mp4","video/mp4","video/webm","video/ogg","video/ogv"]}};((o=i)&&o.__esModule?o:{default:o}).default.mejs=r,n.default=r},{3:3}],8:[function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0}),n.renderer=void 0;var o,i="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},r=function(){function e(e,t){for(var n=0;n1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:[],n=t.length;if(t=t.length?t:this.order,!n){var o=[/^(html5|native)/i,/^flash/i,/iframe$/i],i=function(e){for(var t=0,n=o.length;t<n;t++)if(o[t].test(e))return t;return o.length};t.sort(function(e,t){return i(e)-i(t)})}for(var r=0,a=t.length;r<a;r++){var s=t[r],l=this.renderers[s];if(null!=l)for(var d=0,u=e.length;d<u;d++)if("function"==typeof l.canPlayType&&"string"==typeof e[d].type&&l.canPlayType(e[d].type))return{rendererName:l.name,src:e[d].src}}return null}},{key:"order",set:function(e){if(!Array.isArray(e))throw new TypeError("order must be an array of strings.");this._order=e},get:function(){return this._order}},{key:"renderers",set:function(e){if(null!==e&&"object"!==(void 0===e?"undefined":i(e)))throw new TypeError("renderers must be an array of objects.");this._renderers=e},get:function(){return this._renderers}}]),e}(),d=n.renderer=new l;s.default.Renderers=d},{7:7}],9:[function(e,t,n){"use strict";var o=f(e(3)),i=f(e(2)),r=f(e(5)),a=e(16),s=f(a),l=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var t={};if(null!=e)for(var n in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t.default=e,t}(e(25)),d=e(27),u=e(26),c=e(28);function f(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(a.config,{usePluginFullScreen:!0,fullscreenText:null,useFakeFullscreen:!1}),Object.assign(s.default.prototype,{isFullScreen:!1,isNativeFullScreen:!1,isInIframe:!1,isPluginClickThroughCreated:!1,fullscreenMode:"",containerSizeTimeout:null,buildfullscreen:function(e){if(e.isVideo){e.isInIframe=o.default.location!==o.default.parent.location,e.detectFullscreenMode();var t=this,n=(0,d.isString)(t.options.fullscreenText)?t.options.fullscreenText:r.default.t("mejs.fullscreen"),a=i.default.createElement("div");if(a.className=t.options.classPrefix+"button "+t.options.classPrefix+"fullscreen-button",a.innerHTML=' ‘,t.addControlElement(a,”fullscreen”),a.addEventListener(“click”,function(){l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&l.IS_FULLSCREEN||e.isFullScreen?e.exitFullScreen():e.enterFullScreen()}),e.fullscreenBtn=a,t.options.keyActions.push({keys:[70],action:function(e,t,n,o){o.ctrlKey||void 0!==e.enterFullScreen&&(e.isFullScreen?e.exitFullScreen():e.enterFullScreen())}}),t.exitFullscreenCallback=function(n){var o=n.which||n.keyCode||0;t.options.enableKeyboard&&27===o&&(l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&l.IS_FULLSCREEN||t.isFullScreen)&&e.exitFullScreen()},t.globalBind(“keydown”,t.exitFullscreenCallback),t.normalHeight=0,t.normalWidth=0,l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN){e.globalBind(l.FULLSCREEN_EVENT_NAME,function(){e.isFullScreen&&(l.isFullScreen()?(e.isNativeFullScreen=!0,e.setControlsSize()):(e.isNativeFullScreen=!1,e.exitFullScreen()))})}}},cleanfullscreen:function(e){e.exitFullScreen(),e.globalUnbind(“keydown”,e.exitFullscreenCallback)},detectFullscreenMode:function(){var e=this,t=null!==e.media.rendererName&&/(native|html5)/i.test(e.media.rendererName),n=””;return l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&t?n=”native-native”:l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&!t?n=”plugin-native”:e.usePluginFullScreen&&l.SUPPORT_POINTER_EVENTS&&(n=”plugin-click”),e.fullscreenMode=n,n},enterFullScreen:function(){var e=this,t=null!==e.media.rendererName&&/(html5|native)/i.test(e.media.rendererName),n=getComputedStyle(e.getElement(e.container));if(e.isVideo)if(!1===e.options.useFakeFullscreen&&l.IS_IOS&&l.HAS_IOS_FULLSCREEN&&”function”==typeof e.media.originalNode.webkitEnterFullscreen&&e.media.originalNode.canPlayType((0,c.getTypeFromFile)(e.media.getSrc())))e.media.originalNode.webkitEnterFullscreen();else{if((0,u.addClass)(i.default.documentElement,e.options.classPrefix+”fullscreen”),(0,u.addClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”container-fullscreen”),e.normalHeight=parseFloat(n.height),e.normalWidth=parseFloat(n.width),”native-native”!==e.fullscreenMode&&”plugin-native”!==e.fullscreenMode||(l.requestFullScreen(e.getElement(e.container)),e.isInIframe&&setTimeout(function t(){if(e.isNativeFullScreen){var n=o.default.innerWidth||i.default.documentElement.clientWidth||i.default.body.clientWidth,r=screen.width;Math.abs(r-n)>.002*r?e.exitFullScreen():setTimeout(t,500)}},1e3)),e.getElement(e.container).style.width=”100%”,e.getElement(e.container).style.height=”100%”,e.containerSizeTimeout=setTimeout(function(){e.getElement(e.container).style.width=”100%”,e.getElement(e.container).style.height=”100%”,e.setControlsSize()},500),t)e.node.style.width=”100%”,e.node.style.height=”100%”;else for(var r=e.getElement(e.container).querySelectorAll(“embed, object, video”),a=r.length,s=0;s<a;s++)r[s].style.width="100%",r[s].style.height="100%";e.options.setDimensions&&"function"==typeof e.media.setSize&&e.media.setSize(screen.width,screen.height);for(var f=e.getElement(e.layers).children,p=f.length,m=0;m<p;m++)f[m].style.width="100%",f[m].style.height="100%";e.fullscreenBtn&&((0,u.removeClass)(e.fullscreenBtn,e.options.classPrefix+"fullscreen"),(0,u.addClass)(e.fullscreenBtn,e.options.classPrefix+"unfullscreen")),e.setControlsSize(),e.isFullScreen=!0;var h=Math.min(screen.width/e.width,screen.height/e.height),v=e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"captions-text");v&&(v.style.fontSize=100*h+"%",v.style.lineHeight="normal",e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"captions-position").style.bottom=(screen.height-e.normalHeight)/2-e.getElement(e.controls).offsetHeight/2+h+15+"px");var g=(0,d.createEvent)("enteredfullscreen",e.getElement(e.container));e.getElement(e.container).dispatchEvent(g)}},exitFullScreen:function(){var e=this,t=null!==e.media.rendererName&&/(native|html5)/i.test(e.media.rendererName);if(e.isVideo){if(clearTimeout(e.containerSizeTimeout),l.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&(l.IS_FULLSCREEN||e.isFullScreen)&&l.cancelFullScreen(),(0,u.removeClass)(i.default.documentElement,e.options.classPrefix+"fullscreen"),(0,u.removeClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+"container-fullscreen"),e.options.setDimensions){if(e.getElement(e.container).style.width=e.normalWidth+"px",e.getElement(e.container).style.height=e.normalHeight+"px",t)e.node.style.width=e.normalWidth+"px",e.node.style.height=e.normalHeight+"px";else for(var n=e.getElement(e.container).querySelectorAll("embed, object, video"),o=n.length,r=0;r<o;r++)n[r].style.width=e.normalWidth+"px",n[r].style.height=e.normalHeight+"px";"function"==typeof e.media.setSize&&e.media.setSize(e.normalWidth,e.normalHeight);for(var a=e.getElement(e.layers).children,s=a.length,c=0;c<s;c++)a[c].style.width=e.normalWidth+"px",a[c].style.height=e.normalHeight+"px"}e.fullscreenBtn&&((0,u.removeClass)(e.fullscreenBtn,e.options.classPrefix+"unfullscreen"),(0,u.addClass)(e.fullscreenBtn,e.options.classPrefix+"fullscreen")),e.setControlsSize(),e.isFullScreen=!1;var f=e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"captions-text");f&&(f.style.fontSize="",f.style.lineHeight="",e.getElement(e.container).querySelector("."+e.options.classPrefix+"captions-position").style.bottom="");var p=(0,d.createEvent)("exitedfullscreen",e.getElement(e.container));e.getElement(e.container).dispatchEvent(p)}}})},{16:16,2:2,25:25,26:26,27:27,28:28,3:3,5:5}],10:[function(e,t,n){"use strict";var o=d(e(2)),i=e(16),r=d(i),a=d(e(5)),s=e(27),l=e(26);function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(i.config,{playText:null,pauseText:null}),Object.assign(r.default.prototype,{buildplaypause:function(e,t,n,i){var r=this,d=r.options,u=(0,s.isString)(d.playText)?d.playText:a.default.t("mejs.play"),c=(0,s.isString)(d.pauseText)?d.pauseText:a.default.t("mejs.pause"),f=o.default.createElement("div");f.className=r.options.classPrefix+"button "+r.options.classPrefix+"playpause-button "+r.options.classPrefix+"play",f.innerHTML=' ‘,f.addEventListener(“click”,function(){r.paused?r.play():r.pause()});var p=f.querySelector(“button”);function m(e){“play”===e?((0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+”play”),(0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+”replay”),(0,l.addClass)(f,r.options.classPrefix+”pause”),p.setAttribute(“title”,c),p.setAttribute(“aria-label”,c)):((0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+”pause”),(0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+”replay”),(0,l.addClass)(f,r.options.classPrefix+”play”),p.setAttribute(“title”,u),p.setAttribute(“aria-label”,u))}r.addControlElement(f,”playpause”),m(“pse”),i.addEventListener(“loadedmetadata”,function(){-1===i.rendererName.indexOf(“flash”)&&m(“pse”)}),i.addEventListener(“play”,function(){m(“play”)}),i.addEventListener(“playing”,function(){m(“play”)}),i.addEventListener(“pause”,function(){m(“pse”)}),i.addEventListener(“ended”,function(){e.options.loop||((0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+”pause”),(0,l.removeClass)(f,r.options.classPrefix+”play”),(0,l.addClass)(f,r.options.classPrefix+”replay”),p.setAttribute(“title”,u),p.setAttribute(“aria-label”,u))})}})},{16:16,2:2,26:26,27:27,5:5}],11:[function(e,t,n){“use strict”;var o=u(e(2)),i=e(16),r=u(i),a=u(e(5)),s=e(25),l=e(30),d=e(26);function u(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(i.config,{enableProgressTooltip:!0,useSmoothHover:!0,forceLive:!1}),Object.assign(r.default.prototype,{buildprogress:function(e,t,n,i){var r=0,u=!1,c=!1,f=this,p=e.options.autoRewind,m=e.options.enableProgressTooltip?’00:00‘:””,h=o.default.createElement(“div”);h.className=f.options.classPrefix+”time-rail”,h.innerHTML=’‘+m+”“,f.addControlElement(h,”progress”),f.options.keyActions.push({keys:[37,227],action:function(e){if(!isNaN(e.duration)&&e.duration>0){e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var t=e.getElement(e.container).querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-total”);t&&t.focus();var n=Math.max(e.currentTime-e.options.defaultSeekBackwardInterval(e),0);e.paused||e.pause(),setTimeout(function(){e.setCurrentTime(n)},0),setTimeout(function(){e.play()},0)}}},{keys:[39,228],action:function(e){if(!isNaN(e.duration)&&e.duration>0){e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var t=e.getElement(e.container).querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-total”);t&&t.focus();var n=Math.min(e.currentTime+e.options.defaultSeekForwardInterval(e),e.duration);e.paused||e.pause(),setTimeout(function(){e.setCurrentTime(n)},0),setTimeout(function(){e.play()},0)}}}),f.rail=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-rail”),f.total=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-total”),f.loaded=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-loaded”),f.current=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-current”),f.handle=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-handle”),f.timefloat=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-float”),f.timefloatcurrent=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-float-current”),f.slider=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-slider”),f.hovered=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-hovered”),f.buffer=t.querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”time-buffering”),f.newTime=0,f.forcedHandlePause=!1,f.setTransformStyle=function(e,t){e.style.transform=t,e.style.webkitTransform=t,e.style.MozTransform=t,e.style.msTransform=t,e.style.OTransform=t},f.buffer.style.display=”none”;var v=function(t){var n=getComputedStyle(f.total),o=(0,d.offset)(f.total),i=f.total.offsetWidth,r=void 0!==n.webkitTransform?”webkitTransform”:void 0!==n.mozTransform?”mozTransform “:void 0!==n.oTransform?”oTransform”:void 0!==n.msTransform?”msTransform”:”transform”,a=”WebKitCSSMatrix”in window?”WebKitCSSMatrix”:”MSCSSMatrix”in window?”MSCSSMatrix”:”CSSMatrix”in window?”CSSMatrix”:void 0,c=0,p=0,m=0,h=void 0;if(h=t.originalEvent&&t.originalEvent.changedTouches?t.originalEvent.changedTouches[0].pageX:t.changedTouches?t.changedTouches[0].pageX:t.pageX,f.getDuration()){if(hi+o.left&&(h=i+o.left),c=(m=h-o.left)/i,f.newTime=c*f.getDuration(),u&&null!==f.getCurrentTime()&&f.newTime.toFixed(4)!==f.getCurrentTime().toFixed(4)&&(f.setCurrentRailHandle(f.newTime),f.updateCurrent(f.newTime)),!s.IS_IOS&&!s.IS_ANDROID){if(m=0?(0,d.removeClass)(f.hovered,”negative”):(0,d.addClass)(f.hovered,”negative”)}if(f.timefloat){var y=f.timefloat.offsetWidth/2,E=mejs.Utils.offset(f.getElement(f.container)),b=getComputedStyle(f.timefloat);p=h-E.left=f.getElement(f.container).offsetWidth-y?f.total.offsetWidth-y:m,(0,d.hasClass)(f.getElement(f.container),f.options.classPrefix+”long-video”)&&(p+=parseFloat(b.marginLeft)/2+f.timefloat.offsetWidth/2),f.timefloat.style.left=p+”px”,f.timefloatcurrent.innerHTML=(0,l.secondsToTimeCode)(f.newTime,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat),f.timefloat.style.display=”block”}}}else s.IS_IOS||s.IS_ANDROID||!f.timefloat||(p=f.timefloat.offsetWidth+i>=f.getElement(f.container).offsetWidth?f.timefloat.offsetWidth/2:0,f.timefloat.style.left=p+”px”,f.timefloat.style.left=p+”px”,f.timefloat.style.display=”block”)},g=function(){new Date-r>=1e3&&f.play()};f.slider.addEventListener(“focus”,function(){e.options.autoRewind=!1}),f.slider.addEventListener(“blur”,function(){e.options.autoRewind=p}),f.slider.addEventListener(“keydown”,function(t){if(new Date-r>=1e3&&(c=f.paused),f.options.enableKeyboard&&f.options.keyActions.length){var n=t.which||t.keyCode||0,o=f.getDuration(),a=e.options.defaultSeekForwardInterval(i),l=e.options.defaultSeekBackwardInterval(i),d=f.getCurrentTime(),u=f.getElement(f.container).querySelector(“.”+f.options.classPrefix+”volume-slider”);if(38===n||40===n){u&&(u.style.display=”block”),f.isVideo&&(f.showControls(),f.startControlsTimer());var p=38===n?Math.min(f.volume+.1,1):Math.max(f.volume-.1,0),m=p<=0;return f.setVolume(p),void f.setMuted(m)}switch(u&&(u.style.display="none"),n){case 37:f.getDuration()!==1/0&&(d-=l);break;case 39:f.getDuration()!==1/0&&(d+=a);break;case 36:d=0;break;case 35:d=o;break;case 13:case 32:return void(s.IS_FIREFOX&&(f.paused?f.play():f.pause()));default:return}d=d=o?o:Math.floor(d),r=new Date,c||e.pause(),setTimeout(function(){f.setCurrentTime(d)},0),d<f.getDuration()&&!c&&setTimeout(g,1100),e.showControls(),t.preventDefault(),t.stopPropagation()}});var y=["mousedown","touchstart"];f.slider.addEventListener("dragstart",function(){return!1});for(var E=0,b=y.length;E<b;E++)f.slider.addEventListener(y[E],function(e){if(f.forcedHandlePause=!1,f.getDuration()!==1/0&&(1===e.which||0===e.which)){f.paused||(f.pause(),f.forcedHandlePause=!0),u=!0,v(e);for(var t=["mouseup","touchend"],n=0,o=t.length;n0&&n.buffered.end&&t.getDuration()?o=n.buffered.end(n.buffered.length-1)/t.getDuration():n&&void 0!==n.bytesTotal&&n.bytesTotal>0&&void 0!==n.bufferedBytes?o=n.bufferedBytes/n.bytesTotal:e&&e.lengthComputable&&0!==e.total&&(o=e.loaded/e.total),null!==o&&(o=Math.min(1,Math.max(0,o)),t.loaded&&t.setTransformStyle(t.loaded,”scaleX(“+o+”)”))},setCurrentRailHandle:function(e){this.setCurrentRailMain(this,e)},setCurrentRail:function(){this.setCurrentRailMain(this)},setCurrentRailMain:function(e,t){if(void 0!==e.getCurrentTime()&&e.getDuration()){var n=void 0===t?e.getCurrentTime():t;if(e.total&&e.handle){var o=parseFloat(getComputedStyle(e.total).width),i=Math.round(o*n/e.getDuration()),r=i-Math.round(e.handle.offsetWidth/2);if(r=r=0?(0,d.removeClass)(e.hovered,”negative”):(0,d.addClass)(e.hovered,”negative”)}}}}})},{16:16,2:2,25:25,26:26,30:30,5:5}],12:[function(e,t,n){“use strict”;var o=l(e(2)),i=e(16),r=l(i),a=e(30),s=e(26);function l(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(i.config,{duration:0,timeAndDurationSeparator:” | “}),Object.assign(r.default.prototype,{buildcurrent:function(e,t,n,i){var r=this,s=o.default.createElement(“div”);s.className=r.options.classPrefix+”time”,s.setAttribute(“role”,”timer”),s.setAttribute(“aria-live”,”off”),s.innerHTML=’‘+(0,a.secondsToTimeCode)(0,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat)+”“,r.addControlElement(s,”current”),e.updateCurrent(),r.updateTimeCallback=function(){r.controlsAreVisible&&e.updateCurrent()},i.addEventListener(“timeupdate”,r.updateTimeCallback)},cleancurrent:function(e,t,n,o){o.removeEventListener(“timeupdate”,e.updateTimeCallback)},buildduration:function(e,t,n,i){var r=this;if(t.lastChild.querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”currenttime”))t.querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”time”).innerHTML+=r.options.timeAndDurationSeparator+’‘+(0,a.secondsToTimeCode)(r.options.duration,r.options.alwaysShowHours,r.options.showTimecodeFrameCount,r.options.framesPerSecond,r.options.secondsDecimalLength,r.options.timeFormat)+”“;else{t.querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”currenttime”)&&(0,s.addClass)(t.querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”currenttime”).parentNode,r.options.classPrefix+”currenttime-container”);var l=o.default.createElement(“div”);l.className=r.options.classPrefix+”time “+r.options.classPrefix+”duration-container”,l.innerHTML=’‘+(0,a.secondsToTimeCode)(r.options.duration,r.options.alwaysShowHours,r.options.showTimecodeFrameCount,r.options.framesPerSecond,r.options.secondsDecimalLength,r.options.timeFormat)+”“,r.addControlElement(l,”duration”)}r.updateDurationCallback=function(){r.controlsAreVisible&&e.updateDuration()},i.addEventListener(“timeupdate”,r.updateDurationCallback)},cleanduration:function(e,t,n,o){o.removeEventListener(“timeupdate”,e.updateDurationCallback)},updateCurrent:function(){var e=this,t=e.getCurrentTime();isNaN(t)&&(t=0);var n=(0,a.secondsToTimeCode)(t,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat);n.length>5?(0,s.addClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”long-video”):(0,s.removeClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”long-video”),e.getElement(e.controls).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”currenttime”)&&(e.getElement(e.controls).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”currenttime”).innerText=n)},updateDuration:function(){var e=this,t=e.getDuration();void 0!==e.media&&(isNaN(t)||t===1/0||t0&&(t=e.options.duration);var n=(0,a.secondsToTimeCode)(t,e.options.alwaysShowHours,e.options.showTimecodeFrameCount,e.options.framesPerSecond,e.options.secondsDecimalLength,e.options.timeFormat);n.length>5?(0,s.addClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”long-video”):(0,s.removeClass)(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”long-video”),e.getElement(e.controls).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”duration”)&&t>0&&(e.getElement(e.controls).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”duration”).innerHTML=n)}})},{16:16,2:2,26:26,30:30}],13:[function(e,t,n){“use strict”;var o=c(e(2)),i=c(e(7)),r=c(e(5)),a=e(16),s=c(a),l=e(30),d=e(27),u=e(26);function c(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(a.config,{startLanguage:””,tracksText:null,chaptersText:null,tracksAriaLive:!1,hideCaptionsButtonWhenEmpty:!0,toggleCaptionsButtonWhenOnlyOne:!1,slidesSelector:””}),Object.assign(s.default.prototype,{hasChapters:!1,buildtracks:function(e,t,n,i){if(this.findTracks(),e.tracks.length||e.trackFiles&&0!==!e.trackFiles.length){var a=this,s=a.options.tracksAriaLive?’ role=”log” aria-live=”assertive” aria-atomic=”false”‘:””,l=(0,d.isString)(a.options.tracksText)?a.options.tracksText:r.default.t(“mejs.captions-subtitles”),c=(0,d.isString)(a.options.chaptersText)?a.options.chaptersText:r.default.t(“mejs.captions-chapters”),f=null===e.trackFiles?e.tracks.length:e.trackFiles.length;if(a.domNode.textTracks)for(var p=a.domNode.textTracks.length-1;p>=0;p–)a.domNode.textTracks[p].mode=”hidden”;a.cleartracks(e),e.captions=o.default.createElement(“div”),e.captions.className=a.options.classPrefix+”captions-layer “+a.options.classPrefix+”layer”,e.captions.innerHTML=’

‘,e.captions.style.display=”none”,n.insertBefore(e.captions,n.firstChild),e.captionsText=e.captions.querySelector(“.”+a.options.classPrefix+”captions-text”),e.captionsButton=o.default.createElement(“div”),e.captionsButton.className=a.options.classPrefix+”button “+a.options.classPrefix+”captions-button”,e.captionsButton.innerHTML=’

‘+r.default.t(“mejs.none”)+”

“,a.addControlElement(e.captionsButton,”tracks”),e.captionsButton.querySelector(“.”+a.options.classPrefix+”captions-selector-input”).disabled=!1,e.chaptersButton=o.default.createElement(“div”),e.chaptersButton.className=a.options.classPrefix+”button “+a.options.classPrefix+”chapters-button”,e.chaptersButton.innerHTML=’

‘;for(var m=0,h=0;h<f;h++){var v=e.tracks[h].kind;e.tracks[h].src.trim()&&("subtitles"===v||"captions"===v?m++:"chapters"!==v||t.querySelector("."+a.options.classPrefix+"chapter-selector")||e.captionsButton.parentNode.insertBefore(e.chaptersButton,e.captionsButton))}e.trackToLoad=-1,e.selectedTrack=null,e.isLoadingTrack=!1;for(var g=0;g<f;g++){var y=e.tracks[g].kind;!e.tracks[g].src.trim()||"subtitles"!==y&&"captions"!==y||e.addTrackButton(e.tracks[g].trackId,e.tracks[g].srclang,e.tracks[g].label)}e.loadNextTrack();var E=["mouseenter","focusin"],b=["mouseleave","focusout"];if(a.options.toggleCaptionsButtonWhenOnlyOne&&1===m)e.captionsButton.addEventListener("click",function(t){var n="none";null===e.selectedTrack&&(n=e.tracks[0].trackId);var o=t.keyCode||t.which;e.setTrack(n,void 0!==o)});else{for(var S=e.captionsButton.querySelectorAll("."+a.options.classPrefix+"captions-selector-label"),x=e.captionsButton.querySelectorAll("input[type=radio]"),w=0,P=E.length;w<P;w++)e.captionsButton.addEventListener(E[w],function(){(0,u.removeClass)(this.querySelector("."+a.options.classPrefix+"captions-selector"),a.options.classPrefix+"offscreen")});for(var k=0,T=b.length;k<T;k++)e.captionsButton.addEventListener(b[k],function(){(0,u.addClass)(this.querySelector("."+a.options.classPrefix+"captions-selector"),a.options.classPrefix+"offscreen")});for(var C=0,_=x.length;C<_;C++)x[C].addEventListener("click",function(t){var n=t.keyCode||t.which;e.setTrack(this.value,void 0!==n)});for(var N=0,j=S.length;N<j;N++)S[N].addEventListener("click",function(e){var t=(0,u.siblings)(this,function(e){return"INPUT"===e.tagName})[0],n=(0,d.createEvent)("click",t);t.dispatchEvent(n),e.preventDefault()});e.captionsButton.addEventListener("keydown",function(e){e.stopPropagation()})}for(var L=0,A=E.length;L<A;L++)e.chaptersButton.addEventListener(E[L],function(){this.querySelector("."+a.options.classPrefix+"chapters-selector-list").children.length&&(0,u.removeClass)(this.querySelector("."+a.options.classPrefix+"chapters-selector"),a.options.classPrefix+"offscreen")});for(var F=0,I=b.length;F<I;F++)e.chaptersButton.addEventListener(b[F],function(){(0,u.addClass)(this.querySelector("."+a.options.classPrefix+"chapters-selector"),a.options.classPrefix+"offscreen")});e.chaptersButton.addEventListener("keydown",function(e){e.stopPropagation()}),e.options.alwaysShowControls?(0,u.addClass)(e.getElement(e.container).querySelector("."+a.options.classPrefix+"captions-position"),a.options.classPrefix+"captions-position-hover"):(e.getElement(e.container).addEventListener("controlsshown",function(){(0,u.addClass)(e.getElement(e.container).querySelector("."+a.options.classPrefix+"captions-position"),a.options.classPrefix+"captions-position-hover")}),e.getElement(e.container).addEventListener("controlshidden",function(){i.paused||(0,u.removeClass)(e.getElement(e.container).querySelector("."+a.options.classPrefix+"captions-position"),a.options.classPrefix+"captions-position-hover")})),i.addEventListener("timeupdate",function(){e.displayCaptions()}),""!==e.options.slidesSelector&&(e.slidesContainer=o.default.querySelectorAll(e.options.slidesSelector),i.addEventListener("timeupdate",function(){e.displaySlides()}))}},cleartracks:function(e){e&&(e.captions&&e.captions.remove(),e.chapters&&e.chapters.remove(),e.captionsText&&e.captionsText.remove(),e.captionsButton&&e.captionsButton.remove(),e.chaptersButton&&e.chaptersButton.remove())},rebuildtracks:function(){var e=this;e.findTracks(),e.buildtracks(e,e.getElement(e.controls),e.getElement(e.layers),e.media)},findTracks:function(){var e=this,t=null===e.trackFiles?e.node.querySelectorAll("track"):e.trackFiles,n=t.length;e.tracks=[];for(var o=0;o<n;o++){var i=t[o],r=i.getAttribute("srclang").toLowerCase()||"",a=e.id+"_track_"+o+"_"+i.getAttribute("kind")+"_"+r;e.tracks.push({trackId:a,srclang:r,src:i.getAttribute("src"),kind:i.getAttribute("kind"),label:i.getAttribute("label")||"",entries:[],isLoaded:!1})}},setTrack:function(e,t){for(var n=this,o=n.captionsButton.querySelectorAll('input[type="radio"]'),i=n.captionsButton.querySelectorAll("."+n.options.classPrefix+"captions-selected"),r=n.captionsButton.querySelector('input[value="'+e+'"]'),a=0,s=o.length;a<s;a++)o[a].checked=!1;for(var l=0,c=i.length;l<c;l++)(0,u.removeClass)(i[l],n.options.classPrefix+"captions-selected");r.checked=!0;for(var f=(0,u.siblings)(r,function(e){return(0,u.hasClass)(e,n.options.classPrefix+"captions-selector-label")}),p=0,m=f.length;p<m;p++)(0,u.addClass)(f[p],n.options.classPrefix+"captions-selected");if("none"===e)n.selectedTrack=null,(0,u.removeClass)(n.captionsButton,n.options.classPrefix+"captions-enabled");else for(var h=0,v=n.tracks.length;h<v;h++){var g=n.tracks[h];if(g.trackId===e){null===n.selectedTrack&&(0,u.addClass)(n.captionsButton,n.options.classPrefix+"captions-enabled"),n.selectedTrack=g,n.captions.setAttribute("lang",n.selectedTrack.srclang),n.displayCaptions();break}}var y=(0,d.createEvent)("captionschange",n.media);y.detail.caption=n.selectedTrack,n.media.dispatchEvent(y),t||setTimeout(function(){n.getElement(n.container).focus()},500)},loadNextTrack:function(){var e=this;e.trackToLoad++,e.trackToLoad<e.tracks.length?(e.isLoadingTrack=!0,e.loadTrack(e.trackToLoad)):(e.isLoadingTrack=!1,e.checkForTracks())},loadTrack:function(e){var t=this,n=t.tracks[e];void 0===n||void 0===n.src&&""===n.src||(0,u.ajax)(n.src,"text",function(e){n.entries="string"==typeof e&&/<tts+xml/gi.exec(e)?i.default.TrackFormatParser.dfxp.parse(e):i.default.TrackFormatParser.webvtt.parse(e),n.isLoaded=!0,t.enableTrackButton(n),t.loadNextTrack(),"slides"===n.kind?t.setupSlides(n):"chapters"!==n.kind||t.hasChapters||(t.drawChapters(n),t.hasChapters=!0)},function(){t.removeTrackButton(n.trackId),t.loadNextTrack()})},enableTrackButton:function(e){var t=this,n=e.srclang,a=o.default.getElementById(""+e.trackId);if(a){var s=e.label;""===s&&(s=r.default.t(i.default.language.codes[n])||n),a.disabled=!1;for(var l=(0,u.siblings)(a,function(e){return(0,u.hasClass)(e,t.options.classPrefix+"captions-selector-label")}),c=0,f=l.length;c<f;c++)l[c].innerHTML=s;if(t.options.startLanguage===n){a.checked=!0;var p=(0,d.createEvent)("click",a);a.dispatchEvent(p)}}},removeTrackButton:function(e){var t=o.default.getElementById(""+e);if(t){var n=t.closest("li");n&&n.remove()}},addTrackButton:function(e,t,n){var o=this;""===n&&(n=r.default.t(i.default.language.codes[t])||t),o.captionsButton.querySelector("ul").innerHTML+='

‘+n+” (loading)

“},checkForTracks:function(){var e=this,t=!1;if(e.options.hideCaptionsButtonWhenEmpty){for(var n=0,o=e.tracks.length;n-1){var i=t.entries[n].text;return”function”==typeof e.options.captionTextPreprocessor&&(i=e.options.captionTextPreprocessor(i)),e.captionsText.innerHTML=function(e){var t=o.default.createElement(“div”);t.innerHTML=e;for(var n=t.getElementsByTagName(“script”),i=n.length;i–;)n[i].remove();for(var r=t.getElementsByTagName(“*”),a=0,s=r.length;a<s;a++)for(var l=r[a].attributes,d=Array.prototype.slice.call(l),u=0,c=d.length;u<c;u++)d[u].name.startsWith("on")||d[u].value.startsWith("javascript")?r[a].remove():"style"===d[u].name&&r[a].removeAttribute(d[u].name);return t.innerHTML}(i),e.captionsText.className=e.options.classPrefix+"captions-text "+(t.entries[n].identifier||""),e.captions.style.display="",void(e.captions.style.height="0px")}e.captions.style.display="none"}else e.captions.style.display="none"}},setupSlides:function(e){var t=this;t.slides=e,t.slides.entries.imgs=[t.slides.entries.length],t.showSlide(0)},showSlide:function(e){var t=this,n=this;if(void 0!==n.tracks&&void 0!==n.slidesContainer){var i=n.slides.entries[e].text,r=n.slides.entries[e].imgs;if(void 0===r||void 0===r.fadeIn){var a=o.default.createElement("img");a.src=i,a.addEventListener("load",function(){var e=t,o=(0,u.siblings)(e,function(e){return o(e)});e.style.display="none",n.slidesContainer.innerHTML+=e.innerHTML,(0,u.fadeIn)(n.slidesContainer.querySelector(a));for(var i=0,r=o.length;i<r;i++)(0,u.fadeOut)(o[i],400)}),n.slides.entries[e].imgs=r=a}else if(!(0,u.visible)(r)){var s=(0,u.siblings)(self,function(e){return s(e)});(0,u.fadeIn)(n.slidesContainer.querySelector(r));for(var l=0,d=s.length;l-1&&e.showSlide(n)}},drawChapters:function(e){var t=this,n=e.entries.length;if(n){t.chaptersButton.querySelector(“ul”).innerHTML=””;for(var o=0;o<n;o++)t.chaptersButton.querySelector("ul").innerHTML+='

‘+e.entries[o].text+”

“;for(var i=t.chaptersButton.querySelectorAll(‘input[type=”radio”]’),r=t.chaptersButton.querySelectorAll(“.”+t.options.classPrefix+”chapters-selector-label”),a=0,s=i.length;a<s;a++)i[a].disabled=!1,i[a].checked=!1,i[a].addEventListener("click",function(e){var n=t.chaptersButton.querySelectorAll("li"),o=(0,u.siblings)(this,function(e){return(0,u.hasClass)(e,t.options.classPrefix+"chapters-selector-label")})[0];this.checked=!0,this.parentNode.setAttribute("aria-checked",!0),(0,u.addClass)(o,t.options.classPrefix+"chapters-selected"),(0,u.removeClass)(t.chaptersButton.querySelector("."+t.options.classPrefix+"chapters-selected"),t.options.classPrefix+"chapters-selected");for(var i=0,r=n.length;i<r;i++)n[i].setAttribute("aria-checked",!1);void 0===(e.keyCode||e.which)&&setTimeout(function(){t.getElement(t.container).focus()},500),t.media.setCurrentTime(parseFloat(this.value)),t.media.paused&&t.media.play()});for(var l=0,c=r.length;l<c;l++)r[l].addEventListener("click",function(e){var t=(0,u.siblings)(this,function(e){return"INPUT"===e.tagName})[0],n=(0,d.createEvent)("click",t);t.dispatchEvent(n),e.preventDefault()})}},searchTrackPosition:function(e,t){for(var n=0,o=e.length-1,i=void 0,r=void 0,a=void 0;n>1].start,a=e[i].stop,t>=r&&t<a)return i;rt&&(o=i-1)}return-1}}),i.default.language={codes:{af:”mejs.afrikaans”,sq:”mejs.albanian”,ar:”mejs.arabic”,be:”mejs.belarusian”,bg:”mejs.bulgarian”,ca:”mejs.catalan”,zh:”mejs.chinese”,”zh-cn”:”mejs.chinese-simplified”,”zh-tw”:”mejs.chines-traditional”,hr:”mejs.croatian”,cs:”mejs.czech”,da:”mejs.danish”,nl:”mejs.dutch”,en:”mejs.english”,et:”mejs.estonian”,fl:”mejs.filipino”,fi:”mejs.finnish”,fr:”mejs.french”,gl:”mejs.galician”,de:”mejs.german”,el:”mejs.greek”,ht:”mejs.haitian-creole”,iw:”mejs.hebrew”,hi:”mejs.hindi”,hu:”mejs.hungarian”,is:”mejs.icelandic”,id:”mejs.indonesian”,ga:”mejs.irish”,it:”mejs.italian”,ja:”mejs.japanese”,ko:”mejs.korean”,lv:”mejs.latvian”,lt:”mejs.lithuanian”,mk:”mejs.macedonian”,ms:”mejs.malay”,mt:”mejs.maltese”,no:”mejs.norwegian”,fa:”mejs.persian”,pl:”mejs.polish”,pt:”mejs.portuguese”,ro:”mejs.romanian”,ru:”mejs.russian”,sr:”mejs.serbian”,sk:”mejs.slovak”,sl:”mejs.slovenian”,es:”mejs.spanish”,sw:”mejs.swahili”,sv:”mejs.swedish”,tl:”mejs.tagalog”,th:”mejs.thai”,tr:”mejs.turkish”,uk:”mejs.ukrainian”,vi:”mejs.vietnamese”,cy:”mejs.welsh”,yi:”mejs.yiddish”}},i.default.TrackFormatParser={webvtt:{pattern:/^((?:[0-9]{1,2}:)?[0-9]{2}:[0-9]{2}([,.][0-9]{1,3})?) –> ((?:[0-9]{1,2}:)?[0-9]{2}:[0-9]{2}([,.][0-9]{3})?)(.*)$/,parse:function(e){for(var t=e.split(/r?n/),n=[],o=void 0,i=void 0,r=void 0,a=0,s=t.length;a<s;a++){if((o=this.pattern.exec(t[a]))&&a=0&&””!==t[a-1]&&(r=t[a-1]),i=t[++a],a++;””!==t[a]&&a<t.length;)i=i+"n"+t[a],a++;i=null===i?"":i.trim().replace(/(b(https?|ftp|file)://[-A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#/%=~_|])/gi,"$1"),n.push({identifier:r,start:0===(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(o[1])?.2:(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(o[1]),stop:(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(o[3]),text:i,settings:o[5]})}r=""}return n}},dfxp:{parse:function(e){var t=(e=$(e).filter("tt")).firstChild,n=t.querySelectorAll("p"),o=e.getElementById(""+t.attr("style")),i=[],r=void 0;if(o.length){o.removeAttribute("id");var a=o.attributes;if(a.length){r={};for(var s=0,d=a.length;s<d;s++)r[a[s].name.split(":")[1]]=a[s].value}}for(var u=0,c=n.length;u<c;u++){var f=void 0,p={start:null,stop:null,style:null,text:null};if(n.eq(u).attr("begin")&&(p.start=(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(n.eq(u).attr("begin"))),!p.start&&n.eq(u-1).attr("end")&&(p.start=(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(n.eq(u-1).attr("end"))),n.eq(u).attr("end")&&(p.stop=(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(n.eq(u).attr("end"))),!p.stop&&n.eq(u+1).attr("begin")&&(p.stop=(0,l.convertSMPTEtoSeconds)(n.eq(u+1).attr("begin"))),r)for(var m in f="",r)f+=m+":"+r[m]+";";f&&(p.style=f),0===p.start&&(p.start=.2),p.text=n.eq(u).innerHTML.trim().replace(/(b(https?|ftp|file)://[-A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#/%=~_|])/gi,"$1"),i.push(p)}return i}}}},{16:16,2:2,26:26,27:27,30:30,5:5,7:7}],14:[function(e,t,n){"use strict";var o=u(e(2)),i=e(16),r=u(i),a=u(e(5)),s=e(25),l=e(27),d=e(26);function u(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.assign(i.config,{muteText:null,unmuteText:null,allyVolumeControlText:null,hideVolumeOnTouchDevices:!0,audioVolume:"horizontal",videoVolume:"vertical",startVolume:.8}),Object.assign(r.default.prototype,{buildvolume:function(e,t,n,i){if(!s.IS_ANDROID&&!s.IS_IOS||!this.options.hideVolumeOnTouchDevices){var r=this,u=r.isVideo?r.options.videoVolume:r.options.audioVolume,c=(0,l.isString)(r.options.muteText)?r.options.muteText:a.default.t("mejs.mute"),f=(0,l.isString)(r.options.unmuteText)?r.options.unmuteText:a.default.t("mejs.unmute"),p=(0,l.isString)(r.options.allyVolumeControlText)?r.options.allyVolumeControlText:a.default.t("mejs.volume-help-text"),m=o.default.createElement("div");if(m.className=r.options.classPrefix+"button "+r.options.classPrefix+"volume-button "+r.options.classPrefix+"mute",m.innerHTML="horizontal"===u?' ‘:’ ‘+p+’

‘,r.addControlElement(m,”volume”),r.options.keyActions.push({keys:[38],action:function(e){var t=e.getElement(e.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”volume-slider”);t&&t.matches(“:focus”)&&(t.style.display=”block”),e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var n=Math.min(e.volume+.1,1);e.setVolume(n),n>0&&e.setMuted(!1)}},{keys:[40],action:function(e){var t=e.getElement(e.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”volume-slider”);t&&(t.style.display=”block”),e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer());var n=Math.max(e.volume-.1,0);e.setVolume(n),n<=.1&&e.setMuted(!0)}},{keys:[77],action:function(e){var t=e.getElement(e.container).querySelector("."+r.options.classPrefix+"volume-slider");t&&(t.style.display="block"),e.isVideo&&(e.showControls(),e.startControlsTimer()),e.media.muted?e.setMuted(!1):e.setMuted(!0)}}),"horizontal"===u){var h=o.default.createElement("a");h.className=r.options.classPrefix+"horizontal-volume-slider",h.href="https://www.contabeis.com.br/javascript:void(0);",h.setAttribute("aria-label",a.default.t("mejs.volume-slider")),h.setAttribute("aria-valuemin",0),h.setAttribute("aria-valuemax",100),h.setAttribute("aria-valuenow",100),h.setAttribute("role","slider"),h.innerHTML+='‘+p+’

‘,m.parentNode.insertBefore(h,m.nextSibling)}var v=!1,g=!1,y=!1,E=”vertical”===u?r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”volume-slider”):r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”horizontal-volume-slider”),b=”vertical”===u?r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”volume-total”):r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”horizontal-volume-total”),S=”vertical”===u?r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”volume-current”):r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”horizontal-volume-current”),x=”vertical”===u?r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”volume-handle”):r.getElement(r.container).querySelector(“.”+r.options.classPrefix+”horizontal-volume-handle”),w=function(e){if(null!==e&&!isNaN(e)&&void 0!==e){if(e=Math.max(0,e),0===(e=Math.min(e,1))){(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+”mute”),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+”unmute”);var t=m.firstElementChild;t.setAttribute(“title”,f),t.setAttribute(“aria-label”,f)}else{(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+”unmute”),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+”mute”);var n=m.firstElementChild;n.setAttribute(“title”,c),n.setAttribute(“aria-label”,c)}var o=100*e+”%”,i=getComputedStyle(x);”vertical”===u?(S.style.bottom=0,S.style.height=o,x.style.bottom=o,x.style.marginBottom=-parseFloat(i.height)/2+”px”):(S.style.left=0,S.style.width=o,x.style.left=o,x.style.marginLeft=-parseFloat(i.width)/2+”px”)}},P=function(e){var t=(0,d.offset)(b),n=getComputedStyle(b);y=!0;var o=null;if(“vertical”===u){var i=parseFloat(n.height);if(o=(i-(e.pageY-t.top))/i,0===t.top||0===t.left)return}else{var a=parseFloat(n.width);o=(e.pageX-t.left)/a}o=Math.max(0,o),o=Math.min(o,1),w(o),r.setMuted(0===o),r.setVolume(o),e.preventDefault(),e.stopPropagation()},k=function(){r.muted?(w(0),(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+”mute”),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+”unmute”)):(w(i.volume),(0,d.removeClass)(m,r.options.classPrefix+”unmute”),(0,d.addClass)(m,r.options.classPrefix+”mute”))};e.getElement(e.container).addEventListener(“keydown”,function(e){!!e.target.closest(“.”+r.options.classPrefix+”container”)||”vertical”!==u||(E.style.display=”none”)}),m.addEventListener(“mouseenter”,function(e){e.target===m&&(E.style.display=”block”,g=!0,e.preventDefault(),e.stopPropagation())}),m.addEventListener(“focusin”,function(){E.style.display=”block”,g=!0}),m.addEventListener(“focusout”,function(e){e.relatedTarget&&(!e.relatedTarget||e.relatedTarget.matches(“.”+r.options.classPrefix+”volume-slider”))||”vertical”!==u||(E.style.display=”none”)}),m.addEventListener(“mouseleave”,function(){g=!1,v||”vertical”!==u||(E.style.display=”none”)}),m.addEventListener(“focusout”,function(){g=!1}),m.addEventListener(“keydown”,function(e){if(r.options.enableKeyboard&&r.options.keyActions.length){var t=e.which||e.keyCode||0,n=i.volume;switch(t){case 38:n=Math.min(n+.1,1);break;case 40:n=Math.max(0,n-.1);break;default:return!0}v=!1,w(n),i.setVolume(n),e.preventDefault(),e.stopPropagation()}}),m.querySelector(“button”).addEventListener(“click”,function(){i.setMuted(!i.muted);var e=(0,l.createEvent)(“volumechange”,i);i.dispatchEvent(e)}),E.addEventListener(“dragstart”,function(){return!1}),E.addEventListener(“mouseover”,function(){g=!0}),E.addEventListener(“focusin”,function(){E.style.display=”block”,g=!0}),E.addEventListener(“focusout”,function(){g=!1,v||”vertical”!==u||(E.style.display=”none”)}),E.addEventListener(“mousedown”,function(e){P(e),r.globalBind(“mousemove.vol”,function(e){var t=e.target;v&&(t===E||t.closest(“vertical”===u?”.”+r.options.classPrefix+”volume-slider”:”.”+r.options.classPrefix+”horizontal-volume-slider”))&&P(e)}),r.globalBind(“mouseup.vol”,function(){v=!1,g||”vertical”!==u||(E.style.display=”none”)}),v=!0,e.preventDefault(),e.stopPropagation()}),i.addEventListener(“volumechange”,function(e){var t;v||k(),t=Math.floor(100*i.volume),E.setAttribute(“aria-valuenow”,t),E.setAttribute(“aria-valuetext”,t+”%”)});var T=!1;i.addEventListener(“rendererready”,function(){y||setTimeout(function(){T=!0,(0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&(i.setMuted(!0),e.options.startVolume=0),i.setVolume(e.options.startVolume),r.setControlsSize()},250)}),i.addEventListener(“loadedmetadata”,function(){setTimeout(function(){y||T||((0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&i.setMuted(!0),i.setVolume(e.options.startVolume),r.setControlsSize()),T=!1},250)}),(0===e.options.startVolume||i.originalNode.muted)&&(i.setMuted(!0),e.options.startVolume=0,k()),r.getElement(r.container).addEventListener(“controlsresize”,function(){k()})}}})},{16:16,2:2,25:25,26:26,27:27,5:5}],15:[function(e,t,n){“use strict”;Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0});n.EN={“mejs.plural-form”:1,”mejs.download-file”:”Download File”,”mejs.install-flash”:”You are using a browser that does not have Flash player enabled or installed. Please turn on your Flash player plugin or download the latest version from https://get.adobe.com/flashplayer/”,”mejs.fullscreen”:”Fullscreen”,”mejs.play”:”Play”,”mejs.pause”:”Pause”,”mejs.time-slider”:”Time Slider”,”mejs.time-help-text”:”Use Left/Right Arrow keys to advance one second, Up/Down arrows to advance ten seconds.”,”mejs.live-broadcast”:”Live Broadcast”,”mejs.volume-help-text”:”Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.”,”mejs.unmute”:”Unmute”,”mejs.mute”:”Mute”,”mejs.volume-slider”:”Volume Slider”,”mejs.video-player”:”Video Player”,”mejs.audio-player”:”Audio Player”,”mejs.captions-subtitles”:”Captions/Subtitles”,”mejs.captions-chapters”:”Chapters”,”mejs.none”:”None”,”mejs.afrikaans”:”Afrikaans”,”mejs.albanian”:”Albanian”,”mejs.arabic”:”Arabic”,”mejs.belarusian”:”Belarusian”,”mejs.bulgarian”:”Bulgarian”,”mejs.catalan”:”Catalan”,”mejs.chinese”:”Chinese”,”mejs.chinese-simplified”:”Chinese (Simplified)”,”mejs.chinese-traditional”:”Chinese (Traditional)”,”mejs.croatian”:”Croatian”,”mejs.czech”:”Czech”,”mejs.danish”:”Danish”,”mejs.dutch”:”Dutch”,”mejs.english”:”English”,”mejs.estonian”:”Estonian”,”mejs.filipino”:”Filipino”,”mejs.finnish”:”Finnish”,”mejs.french”:”French”,”mejs.galician”:”Galician”,”mejs.german”:”German”,”mejs.greek”:”Greek”,”mejs.haitian-creole”:”Haitian Creole”,”mejs.hebrew”:”Hebrew”,”mejs.hindi”:”Hindi”,”mejs.hungarian”:”Hungarian”,”mejs.icelandic”:”Icelandic”,”mejs.indonesian”:”Indonesian”,”mejs.irish”:”Irish”,”mejs.italian”:”Italian”,”mejs.japanese”:”Japanese”,”mejs.korean”:”Korean”,”mejs.latvian”:”Latvian”,”mejs.lithuanian”:”Lithuanian”,”mejs.macedonian”:”Macedonian”,”mejs.malay”:”Malay”,”mejs.maltese”:”Maltese”,”mejs.norwegian”:”Norwegian”,”mejs.persian”:”Persian”,”mejs.polish”:”Polish”,”mejs.portuguese”:”Portuguese”,”mejs.romanian”:”Romanian”,”mejs.russian”:”Russian”,”mejs.serbian”:”Serbian”,”mejs.slovak”:”Slovak”,”mejs.slovenian”:”Slovenian”,”mejs.spanish”:”Spanish”,”mejs.swahili”:”Swahili”,”mejs.swedish”:”Swedish”,”mejs.tagalog”:”Tagalog”,”mejs.thai”:”Thai”,”mejs.turkish”:”Turkish”,”mejs.ukrainian”:”Ukrainian”,”mejs.vietnamese”:”Vietnamese”,”mejs.welsh”:”Welsh”,”mejs.yiddish”:”Yiddish”}},{}],16:[function(e,t,n){“use strict”;Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.config=void 0;var o=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},i=function(){function e(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var o=t[n];o.enumerable=o.enumerable||!1,o.configurable=!0,"value"in o&&(o.writable=!0),Object.defineProperty(e,o.key,o)}}return function(t,n,o){return n&&e(t.prototype,n),o&&e(t,o),t}}(),r=v(e(3)),a=v(e(2)),s=v(e(7)),l=v(e(6)),d=v(e(17)),u=v(e(5)),c=e(25),f=e(27),p=e(30),m=e(28),h=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var t={};if(null!=e)for(var n in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t.default=e,t}(e(26));function v(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}s.default.mepIndex=0,s.default.players={};var g=n.config={poster:"",showPosterWhenEnded:!1,showPosterWhenPaused:!1,defaultVideoWidth:480,defaultVideoHeight:270,videoWidth:-1,videoHeight:-1,defaultAudioWidth:400,defaultAudioHeight:40,defaultSeekBackwardInterval:function(e){return.05*e.getDuration()},defaultSeekForwardInterval:function(e){return.05*e.getDuration()},setDimensions:!0,audioWidth:-1,audioHeight:-1,loop:!1,autoRewind:!0,enableAutosize:!0,timeFormat:"",alwaysShowHours:!1,showTimecodeFrameCount:!1,framesPerSecond:25,alwaysShowControls:!1,hideVideoControlsOnLoad:!1,hideVideoControlsOnPause:!1,clickToPlayPause:!0,controlsTimeoutDefault:1500,controlsTimeoutMouseEnter:2500,controlsTimeoutMouseLeave:1e3,iPadUseNativeControls:!1,iPhoneUseNativeControls:!1,AndroidUseNativeControls:!1,features:["playpause","current","progress","duration","tracks","volume","fullscreen"],useDefaultControls:!1,isVideo:!0,stretching:"auto",classPrefix:"mejs__",enableKeyboard:!0,pauseOtherPlayers:!0,secondsDecimalLength:0,customError:null,keyActions:[{keys:[32,179],action:function(e){c.IS_FIREFOX||(e.paused||e.ended?e.play():e.pause())}}]};s.default.MepDefaults=g;var y=function(){function e(t,n){!function(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}(this,e);var o=this,i="string"==typeof t?a.default.getElementById(t):t;if(!(o instanceof e))return new e(i,n);if(o.node=o.media=i,o.node){if(o.media.player)return o.media.player;if(o.hasFocus=!1,o.controlsAreVisible=!0,o.controlsEnabled=!0,o.controlsTimer=null,o.currentMediaTime=0,o.proxy=null,void 0===n){var r=o.node.getAttribute("data-mejsoptions");n=r?JSON.parse(r):{}}return o.options=Object.assign({},g,n),o.options.loop&&!o.media.getAttribute("loop")?(o.media.loop=!0,o.node.loop=!0):o.media.loop&&(o.options.loop=!0),o.options.timeFormat||(o.options.timeFormat="mm:ss",o.options.alwaysShowHours&&(o.options.timeFormat="hh:mm:ss"),o.options.showTimecodeFrameCount&&(o.options.timeFormat+=":ff")),(0,p.calculateTimeFormat)(0,o.options,o.options.framesPerSecond||25),o.id="mep_"+s.default.mepIndex++,s.default.players[o.id]=o,o.init(),o}}return i(e,[{key:"getElement",value:function(e){return e}},{key:"init",value:function(){var e=this,t=Object.assign({},e.options,{success:function(t,n){e._meReady(t,n)},error:function(t){e._handleError(t)}}),n=e.node.tagName.toLowerCase();if(e.isDynamic="audio"!==n&&"video"!==n&&"iframe"!==n,e.isVideo=e.isDynamic?e.options.isVideo:"audio"!==n&&e.options.isVideo,e.mediaFiles=null,e.trackFiles=null,c.IS_IPAD&&e.options.iPadUseNativeControls||c.IS_IPHONE&&e.options.iPhoneUseNativeControls)e.node.setAttribute("controls",!0),c.IS_IPAD&&e.node.getAttribute("autoplay")&&e.play();else if(!e.isVideo&&(e.isVideo||!e.options.features.length&&!e.options.useDefaultControls)||c.IS_ANDROID&&e.options.AndroidUseNativeControls)e.isVideo||e.options.features.length||e.options.useDefaultControls||(e.node.style.display="none");else{e.node.removeAttribute("controls");var o=e.isVideo?u.default.t("mejs.video-player"):u.default.t("mejs.audio-player"),i=a.default.createElement("span");if(i.className=e.options.classPrefix+"offscreen",i.innerText=o,e.media.parentNode.insertBefore(i,e.media),e.container=a.default.createElement("div"),e.getElement(e.container).id=e.id,e.getElement(e.container).className=e.options.classPrefix+"container "+e.options.classPrefix+"container-keyboard-inactive "+e.media.className,e.getElement(e.container).tabIndex=0,e.getElement(e.container).setAttribute("role","application"),e.getElement(e.container).setAttribute("aria-label",o),e.getElement(e.container).innerHTML='

‘,e.getElement(e.container).addEventListener(“focus”,function(t){if(!e.controlsAreVisible&&!e.hasFocus&&e.controlsEnabled){e.showControls(!0);var n=(0,f.isNodeAfter)(t.relatedTarget,e.getElement(e.container))?”.”+e.options.classPrefix+”controls .”+e.options.classPrefix+”button:last-child > button”:”.”+e.options.classPrefix+”playpause-button > button”;e.getElement(e.container).querySelector(n).focus()}}),e.node.parentNode.insertBefore(e.getElement(e.container),e.node),e.options.features.length||e.options.useDefaultControls||(e.getElement(e.container).style.background=”transparent”,e.getElement(e.container).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”controls”).style.display=”none”),e.isVideo&&”fill”===e.options.stretching&&!h.hasClass(e.getElement(e.container).parentNode,e.options.classPrefix+”fill-container”)){e.outerContainer=e.media.parentNode;var r=a.default.createElement(“div”);r.className=e.options.classPrefix+”fill-container”,e.getElement(e.container).parentNode.insertBefore(r,e.getElement(e.container)),r.appendChild(e.getElement(e.container))}c.IS_ANDROID&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”android”),c.IS_IOS&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”ios”),c.IS_IPAD&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”ipad”),c.IS_IPHONE&&h.addClass(e.getElement(e.container),e.options.classPrefix+”iphone”),h.addClass(e.getElement(e.container),e.isVideo?e.options.classPrefix+”video”:e.options.classPrefix+”audio”),e.getElement(e.container).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”mediaelement”).appendChild(e.node),e.media.player=e,e.controls=e.getElement(e.container).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”controls”),e.layers=e.getElement(e.container).querySelector(“.”+e.options.classPrefix+”layers”);var d=e.isVideo?”video”:”audio”,p=d.substring(0,1).toUpperCase()+d.substring(1);e.options[d+”Width”]>0||e.options[d+”Width”].toString().indexOf(“%”)>-1?e.width=e.options[d+”Width”]:””!==e.node.style.width&&null!==e.node.style.width?e.width=e.node.style.width:e.node.getAttribute(“width”)?e.width=e.node.getAttribute(“width”):e.width=e.options[“default”+p+”Width”],e.options[d+”Height”]>0||e.options[d+”Height”].toString().indexOf(“%”)>-1?e.height=e.options[d+”Height”]:””!==e.node.style.height&&null!==e.node.style.height?e.height=e.node.style.height:e.node.getAttribute(“height”)?e.height=e.node.getAttribute(“height”):e.height=e.options[“default”+p+”Height”],e.initialAspectRatio=e.height>=e.width?e.width/e.height:e.height/e.width,e.setPlayerSize(e.width,e.height),t.pluginWidth=e.width,t.pluginHeight=e.height}if(s.default.MepDefaults=t,new l.default(e.media,t,e.mediaFiles),void 0!==e.getElement(e.container)&&e.options.features.length&&e.controlsAreVisible&&!e.options.hideVideoControlsOnLoad){var m=(0,f.createEvent)(“controlsshown”,e.getElement(e.container));e.getElement(e.container).dispatchEvent(m)}}},{key:”showControls”,value:function(e){var t=this;if(e=void 0===e||e,!t.controlsAreVisible&&t.isVideo){if(e)!function(){h.fadeIn(t.getElement(t.controls),200,function(){h.removeClass(t.getElement(t.controls),t.options.classPrefix+”offscreen”);var e=(0,f.createEvent)(“controlsshown”,t.getElement(t.container));t.getElement(t.container).dispatchEvent(e)});for(var e=t.getElement(t.container).querySelectorAll(“.”+t.options.classPrefix+”control”),n=function(n,o){h.fadeIn(e[n],200,function(){h.removeClass(e[n],t.options.classPrefix+”offscreen”)})},o=0,i=e.length;o<i;o++)n(o)}();else{h.removeClass(t.getElement(t.controls),t.options.classPrefix+"offscreen"),t.getElement(t.controls).style.display="",t.getElement(t.controls).style.opacity=1;for(var n=t.getElement(t.container).querySelectorAll("."+t.options.classPrefix+"control"),o=0,i=n.length;o<i;o++)h.removeClass(n[o],t.options.classPrefix+"offscreen"),n[o].style.display="";var r=(0,f.createEvent)("controlsshown",t.getElement(t.container));t.getElement(t.container).dispatchEvent(r)}t.controlsAreVisible=!0,t.setControlsSize()}}},{key:"hideControls",value:function(e,t){var n=this;if(e=void 0===e||e,!0===t||!(!n.controlsAreVisible||n.options.alwaysShowControls||n.paused&&4===n.readyState&&(!n.options.hideVideoControlsOnLoad&&n.currentTime0)||n.isVideo&&!n.options.hideVideoControlsOnLoad&&!n.readyState||n.ended)){if(e)!function(){h.fadeOut(n.getElement(n.controls),200,function(){h.addClass(n.getElement(n.controls),n.options.classPrefix+”offscreen”),n.getElement(n.controls).style.display=””;var e=(0,f.createEvent)(“controlshidden”,n.getElement(n.container));n.getElement(n.container).dispatchEvent(e)});for(var e=n.getElement(n.container).querySelectorAll(“.”+n.options.classPrefix+”control”),t=function(t,o){h.fadeOut(e[t],200,function(){h.addClass(e[t],n.options.classPrefix+”offscreen”),e[t].style.display=””})},o=0,i=e.length;o<i;o++)t(o)}();else{h.addClass(n.getElement(n.controls),n.options.classPrefix+"offscreen"),n.getElement(n.controls).style.display="",n.getElement(n.controls).style.opacity=0;for(var o=n.getElement(n.container).querySelectorAll("."+n.options.classPrefix+"control"),i=0,r=o.length;i0&&e.currentMediaTime>0&&(e.setCurrentTime(e.currentMediaTime),c.IS_IOS||c.IS_ANDROID||e.play())})}},{key:”_meReady”,value:function(e,t){var n=this,o=t.getAttribute(“autoplay”),i=!(null==o||”false”===o),l=null!==e.rendererName&&/(native|html5)/i.test(n.media.rendererName);if(n.getElement(n.controls)&&n.enableControls(),n.getElement(n.container)&&n.getElement(n.container).querySelector(“.”+n.options.classPrefix+”overlay-play”)&&(n.getElement(n.container).querySelector(“.”+n.options.classPrefix+”overlay-play”).style.display=””),!n.created){if(n.created=!0,n.media=e,n.domNode=t,!(c.IS_ANDROID&&n.options.AndroidUseNativeControls||c.IS_IPAD&&n.options.iPadUseNativeControls||c.IS_IPHONE&&n.options.iPhoneUseNativeControls)){if(!n.isVideo&&!n.options.features.length&&!n.options.useDefaultControls)return i&&l&&n.play(),void(n.options.success&&(“string”==typeof n.options.success?r.default[n.options.success](n.media,n.domNode,n):n.options.success(n.media,n.domNode,n)));if(n.featurePosition={},n._setDefaultPlayer(),n.buildposter(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media),n.buildkeyboard(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media),n.buildoverlays(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media),n.options.useDefaultControls){var d=[“playpause”,”current”,”progress”,”duration”,”tracks”,”volume”,”fullscreen”];n.options.features=d.concat(n.options.features.filter(function(e){return-1===d.indexOf(e)}))}n.buildfeatures(n,n.getElement(n.controls),n.getElement(n.layers),n.media);var u=(0,f.createEvent)(“controlsready”,n.getElement(n.container));n.getElement(n.container).dispatchEvent(u),n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize(),n.isVideo&&(n.clickToPlayPauseCallback=function(){if(n.options.clickToPlayPause){var e=n.getElement(n.container).querySelector(“.”+n.options.classPrefix+”overlay-button”),t=e.getAttribute(“aria-pressed”);n.paused&&t?n.pause():n.paused?n.play():n.pause(),e.setAttribute(“aria-pressed”,!t),n.getElement(n.container).focus()}},n.createIframeLayer(),n.media.addEventListener(“click”,n.clickToPlayPauseCallback),!c.IS_ANDROID&&!c.IS_IOS||n.options.alwaysShowControls?(n.getElement(n.container).addEventListener(“mouseenter”,function(){n.controlsEnabled&&(n.options.alwaysShowControls||(n.killControlsTimer(“enter”),n.showControls(),n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseEnter)))}),n.getElement(n.container).addEventListener(“mousemove”,function(){n.controlsEnabled&&(n.controlsAreVisible||n.showControls(),n.options.alwaysShowControls||n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseEnter))}),n.getElement(n.container).addEventListener(“mouseleave”,function(){n.controlsEnabled&&(n.paused||n.options.alwaysShowControls||n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseLeave))})):n.node.addEventListener(“touchstart”,function(){n.controlsAreVisible?n.hideControls(!1):n.controlsEnabled&&n.showControls(!1)},!!c.SUPPORT_PASSIVE_EVENT&&{passive:!0}),n.options.hideVideoControlsOnLoad&&n.hideControls(!1),n.options.enableAutosize&&n.media.addEventListener(“loadedmetadata”,function(e){var t=void 0!==e?e.detail.target||e.target:n.media;n.options.videoHeight<=0&&!n.domNode.getAttribute("height")&&!n.domNode.style.height&&null!==t&&!isNaN(t.videoHeight)&&(n.setPlayerSize(t.videoWidth,t.videoHeight),n.setControlsSize(),n.media.setSize(t.videoWidth,t.videoHeight))})),n.media.addEventListener("play",function(){for(var e in n.hasFocus=!0,s.default.players)if(s.default.players.hasOwnProperty(e)){var t=s.default.players[e];t.id===n.id||!n.options.pauseOtherPlayers||t.paused||t.ended||!0===t.options.ignorePauseOtherPlayersOption||(t.pause(),t.hasFocus=!1)}c.IS_ANDROID||c.IS_IOS||n.options.alwaysShowControls||!n.isVideo||n.hideControls()}),n.media.addEventListener("ended",function(){if(n.options.autoRewind)try{n.setCurrentTime(0),setTimeout(function(){var e=n.getElement(n.container).querySelector("."+n.options.classPrefix+"overlay-loading");e&&e.parentNode&&(e.parentNode.style.display="none")},20)}catch(e){}"function"==typeof n.media.renderer.stop?n.media.renderer.stop():n.pause(),n.setProgressRail&&n.setProgressRail(),n.setCurrentRail&&n.setCurrentRail(),n.options.loop?n.play():!n.options.alwaysShowControls&&n.controlsEnabled&&n.showControls()}),n.media.addEventListener("loadedmetadata",function(){(0,p.calculateTimeFormat)(n.getDuration(),n.options,n.options.framesPerSecond||25),n.updateDuration&&n.updateDuration(),n.updateCurrent&&n.updateCurrent(),n.isFullScreen||(n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize())});var m=null;n.media.addEventListener("timeupdate",function(){isNaN(n.getDuration())||m===n.getDuration()||(m=n.getDuration(),(0,p.calculateTimeFormat)(m,n.options,n.options.framesPerSecond||25),n.updateDuration&&n.updateDuration(),n.updateCurrent&&n.updateCurrent(),n.setControlsSize())}),n.getElement(n.container).addEventListener("click",function(e){h.addClass(e.currentTarget,n.options.classPrefix+"container-keyboard-inactive")}),n.getElement(n.container).addEventListener("focusin",function(e){h.removeClass(e.currentTarget,n.options.classPrefix+"container-keyboard-inactive"),!n.isVideo||c.IS_ANDROID||c.IS_IOS||!n.controlsEnabled||n.options.alwaysShowControls||(n.killControlsTimer("enter"),n.showControls(),n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseEnter))}),n.getElement(n.container).addEventListener("focusout",function(e){setTimeout(function(){e.relatedTarget&&n.keyboardAction&&!e.relatedTarget.closest("."+n.options.classPrefix+"container")&&(n.keyboardAction=!1,!n.isVideo||n.options.alwaysShowControls||n.paused||n.startControlsTimer(n.options.controlsTimeoutMouseLeave))},0)}),setTimeout(function(){n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize()},0),n.globalResizeCallback=function(){n.isFullScreen||c.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN&&a.default.webkitIsFullScreen||n.setPlayerSize(n.width,n.height),n.setControlsSize()},n.globalBind("resize",n.globalResizeCallback)}i&&l&&n.play(),n.options.success&&("string"==typeof n.options.success?r.default[n.options.success](n.media,n.domNode,n):n.options.success(n.media,n.domNode,n))}}},{key:"_handleError",value:function(e,t,n){var o=this,i=o.getElement(o.layers).querySelector("."+o.options.classPrefix+"overlay-play");i&&(i.style.display="none"),o.options.error&&o.options.error(e,t,n),o.getElement(o.container).querySelector("."+o.options.classPrefix+"cannotplay")&&o.getElement(o.container).querySelector("."+o.options.classPrefix+"cannotplay").remove();var r=a.default.createElement("div");r.className=o.options.classPrefix+"cannotplay",r.style.width="100%",r.style.height="100%";var l="function"==typeof o.options.customError?o.options.customError(o.media,o.media.originalNode):o.options.customError,d="";if(!l){var u=o.media.originalNode.getAttribute("poster");if(u&&(d=' ‘),e.message&&(l=”

“+e.message+”

“),e.urls)for(var c=0,f=e.urls.length;c<f;c++){var p=e.urls[c];l+='‘+s.default.i18n.t(“mejs.download-file”)+”: “+p.src+”“}}l&&o.getElement(o.layers).querySelector(“.”+o.options.classPrefix+”overlay-error”)&&(r.innerHTML=l,o.getElement(o.layers).querySelector(“.”+o.options.classPrefix+”overlay-error”).innerHTML=””+d+r.outerHTML,o.getElement(o.layers).querySelector(“.”+o.options.classPrefix+”overlay-error”).parentNode.style.display=”block”),o.controlsEnabled&&o.disableControls()}},{key:”setPlayerSize”,value:function(e,t){var n=this;if(!n.options.setDimensions)return!1;switch(void 0!==e&&(n.width=e),void 0!==t&&(n.height=t),n.options.stretching){case”fill”:n.isVideo?n.setFillMode():n.setDimensions(n.width,n.height);break;case”responsive”:n.setResponsiveMode();break;case”none”:n.setDimensions(n.width,n.height);break;default:!0===n.hasFluidMode()?n.setResponsiveMode():n.setDimensions(n.width,n.height)}}},{key:”hasFluidMode”,value:function(){var e=this;return-1!==e.height.toString().indexOf(“%”)||e.node&&e.node.style.maxWidth&&”none”!==e.node.style.maxWidth&&e.node.style.maxWidth!==e.width||e.node&&e.node.currentStyle&&”100%”===e.node.currentStyle.maxWidth}},{key:”setResponsiveMode”,value:function(){var e,t=this,n=function(){for(var e=void 0,n=t.getElement(t.container);n;){try{if(c.IS_FIREFOX&&”html”===n.tagName.toLowerCase()&&r.default.self!==r.default.top&&null!==r.default.frameElement)return r.default.frameElement;e=n.parentElement}catch(t){e=n.parentElement}if(e&&h.visible(e))return e;n=e}return null}(),o=n?getComputedStyle(n,null):getComputedStyle(a.default.body,null),i=t.isVideo?t.node.videoWidth&&t.node.videoWidth>0?t.node.videoWidth:t.node.getAttribute(“width”)?t.node.getAttribute(“width”):t.options.defaultVideoWidth:t.options.defaultAudioWidth,s=t.isVideo?t.node.videoHeight&&t.node.videoHeight>0?t.node.videoHeight:t.node.getAttribute(“height”)?t.node.getAttribute(“height”):t.options.defaultVideoHeight:t.options.defaultAudioHeight,l=(e=1,t.isVideo?(e=t.node.videoWidth&&t.node.videoWidth>0&&t.node.videoHeight&&t.node.videoHeight>0?t.height>=t.width?t.node.videoWidth/t.node.videoHeight:t.node.videoHeight/t.node.videoWidth:t.initialAspectRatio,(isNaN(e)||e100)&&(e=1),e):e),d=parseFloat(o.height),u=void 0,f=parseFloat(o.width);if(u=t.isVideo?”100%”===t.height?parseFloat(f*s/i,10):t.height>=t.width?parseFloat(f/l,10):parseFloat(f*l,10):s,isNaN(u)&&(u=d),t.getElement(t.container).parentNode.length>0&&”body”===t.getElement(t.container).parentNode.tagName.toLowerCase()&&(f=r.default.innerWidth||a.default.documentElement.clientWidth||a.default.body.clientWidth,u=r.default.innerHeight||a.default.documentElement.clientHeight||a.default.body.clientHeight),u&&f){t.getElement(t.container).style.width=f+”px”,t.getElement(t.container).style.height=u+”px”,t.node.style.width=”100%”,t.node.style.height=”100%”,t.isVideo&&t.media.setSize&&t.media.setSize(f,u);for(var p=t.getElement(t.layers).children,m=0,v=p.length;mimg”);l&&(l.style.display=””);for(var d=e.getElement(e.container).querySelectorAll(“object, embed, iframe, video”),u=e.height,f=e.width,p=i,m=u*i/f,v=f*s/u,g=s,y=v>i==!1,E=y?Math.floor(p):Math.floor(v),b=y?Math.floor(m):Math.floor(g),S=y?i+”px”:E+”px”,x=y?b+”px”:s+”px”,w=0,P=d.length;w

-1?e:parseFloat(e)+”px”,t=(0,f.isString)(t)&&t.indexOf(“%”)>-1?t:parseFloat(t)+”px”,n.getElement(n.container).style.width=e,n.getElement(n.container).style.height=t;for(var o=n.getElement(n.layers).children,i=0,r=o.length;i<r;i++)o[i].style.width=e,o[i].style.height=t}},{key:"setControlsSize",value:function(){var e=this;if(h.visible(e.getElement(e.container)))if(e.rail&&h.visible(e.rail)){for(var t=e.total?getComputedStyle(e.total,null):null,n=t?parseFloat(t.marginLeft)+parseFloat(t.marginRight):0,o=getComputedStyle(e.rail),i=parseFloat(o.marginLeft)+parseFloat(o.marginRight),r=0,a=h.siblings(e.rail,function(t){return t!==e.rail}),s=a.length,l=0;l<s;l++)r+=a[l].offsetWidth;r+=n+(0===n?2*i:i)+1,e.getElement(e.container).style.minWidth=r+"px";var d=(0,f.createEvent)("controlsresize",e.getElement(e.container));e.getElement(e.container).dispatchEvent(d)}else{for(var u=e.getElement(e.controls).children,c=0,p=0,m=u.length;p<m;p++)c+=u[p].offsetWidth;e.getElement(e.container).style.minWidth=c+"px"}}},{key:"addControlElement",value:function(e,t){var n=this;if(void 0!==n.featurePosition[t]){var o=n.getElement(n.controls).children[n.featurePosition[t]-1];o.parentNode.insertBefore(e,o.nextSibling)}else{n.getElement(n.controls).appendChild(e);for(var i=n.getElement(n.controls).children,r=0,a=i.length;r-1&&!a.default.getElementById(e.media.id+”-iframe-overlay”)){var t=a.default.createElement(“div”),n=a.default.getElementById(e.media.id+”_”+e.media.rendererName);t.id=e.media.id+”-iframe-overlay”,t.className=e.options.classPrefix+”iframe-overlay”,t.addEventListener(“click”,function(t){e.options.clickToPlayPause&&(e.paused?e.play():e.pause(),t.preventDefault(),t.stopPropagation())}),n.parentNode.insertBefore(t,n)}}},{key:”resetSize”,value:function(){var e=this;setTimeout(function(){e.setPlayerSize(e.width,e.height),e.setControlsSize()},50)}},{key:”setPoster”,value:function(e){var t=this;if(t.getElement(t.container)){var n=t.getElement(t.container).querySelector(“.”+t.options.classPrefix+”poster”);n||((n=a.default.createElement(“div”)).className=t.options.classPrefix+”poster “+t.options.classPrefix+”layer”,t.getElement(t.layers).appendChild(n));var o=n.querySelector(“img”);!o&&e&&((o=a.default.createElement(“img”)).className=t.options.classPrefix+”poster-img”,o.width=”100%”,o.height=”100%”,n.style.display=””,n.appendChild(o)),e?(o.setAttribute(“src”,e),n.style.backgroundImage=”url(“”+e+'”)’,n.style.display=””):o?(n.style.backgroundImage=”none”,n.style.display=”none”,o.remove()):n.style.display=”none”}else(c.IS_IPAD&&t.options.iPadUseNativeControls||c.IS_IPHONE&&t.options.iPhoneUseNativeControls||c.IS_ANDROID&&t.options.AndroidUseNativeControls)&&(t.media.originalNode.poster=e)}},{key:”changeSkin”,value:function(e){var t=this;t.getElement(t.container).className=t.options.classPrefix+”container “+e,t.setPlayerSize(t.width,t.height),t.setControlsSize()}},{key:”globalBind”,value:function(e,t){var n=this,o=n.node?n.node.ownerDocument:a.default;if((e=(0,f.splitEvents)(e,n.id)).d)for(var i=e.d.split(” “),s=0,l=i.length;s<l;s++)i[s].split(".").reduce(function(e,n){return o.addEventListener(n,t,!1),n},"");if(e.w)for(var d=e.w.split(" "),u=0,c=d.length;u<c;u++)d[u].split(".").reduce(function(e,n){return r.default.addEventListener(n,t,!1),n},"")}},{key:"globalUnbind",value:function(e,t){var n=this,o=n.node?n.node.ownerDocument:a.default;if((e=(0,f.splitEvents)(e,n.id)).d)for(var i=e.d.split(" "),s=0,l=i.length;s<l;s++)i[s].split(".").reduce(function(e,n){return o.removeEventListener(n,t,!1),n},"");if(e.w)for(var d=e.w.split(" "),u=0,c=d.length;u<c;u++)d[u].split(".").reduce(function(e,n){return r.default.removeEventListener(n,t,!1),n},"")}},{key:"buildfeatures",value:function(e,t,n,o){for(var i=this,r=0,a=i.options.features.length;r<a;r++){var s=i.options.features[r];if(i["build"+s])try{i["build"+s](e,t,n,o)}catch(e){console.error("error building "+s,e)}}}},{key:"buildposter",value:function(e,t,n,o){var i=this,r=a.default.createElement("div");r.className=i.options.classPrefix+"poster "+i.options.classPrefix+"layer",n.appendChild(r);var s=o.originalNode.getAttribute("poster");""!==e.options.poster&&(s&&c.IS_IOS&&o.originalNode.removeAttribute("poster"),s=e.options.poster),s?i.setPoster(s):null!==i.media.renderer&&"function"==typeof i.media.renderer.getPosterUrl?i.setPoster(i.media.renderer.getPosterUrl()):r.style.display="none",o.addEventListener("play",function(){r.style.display="none"}),o.addEventListener("playing",function(){r.style.display="none"}),e.options.showPosterWhenEnded&&e.options.autoRewind&&o.addEventListener("ended",function(){r.style.display=""}),o.addEventListener("error",function(){r.style.display="none"}),e.options.showPosterWhenPaused&&o.addEventListener("pause",function(){e.ended||(r.style.display="")})}},{key:"buildoverlays",value:function(e,t,n,o){if(e.isVideo){var i=this,r=a.default.createElement("div"),s=a.default.createElement("div"),l=a.default.createElement("div");r.style.display="none",r.className=i.options.classPrefix+"overlay "+i.options.classPrefix+"layer",r.innerHTML='

‘,n.appendChild(r),s.style.display=”none”,s.className=i.options.classPrefix+”overlay “+i.options.classPrefix+”layer”,s.innerHTML=’

‘,n.appendChild(s),l.className=i.options.classPrefix+”overlay “+i.options.classPrefix+”layer “+i.options.classPrefix+”overlay-play”,l.innerHTML=’

‘,l.addEventListener(“click”,function(){if(i.options.clickToPlayPause){var e=i.getElement(i.container).querySelector(“.”+i.options.classPrefix+”overlay-button”),t=e.getAttribute(“aria-pressed”);i.paused?i.play():i.pause(),e.setAttribute(“aria-pressed”,!!t),i.getElement(i.container).focus()}}),l.addEventListener(“keydown”,function(e){var t=e.keyCode||e.which||0;if(13===t||c.IS_FIREFOX&&32===t){var n=(0,f.createEvent)(“click”,l);return l.dispatchEvent(n),!1}}),n.appendChild(l),null!==i.media.rendererName&&(/(youtube|facebook)/i.test(i.media.rendererName)&&!(i.media.originalNode.getAttribute(“poster”)||e.options.poster||”function”==typeof i.media.renderer.getPosterUrl&&i.media.renderer.getPosterUrl())||c.IS_STOCK_ANDROID||i.media.originalNode.getAttribute(“autoplay”))&&(l.style.display=”none”);var d=!1;o.addEventListener(“play”,function(){l.style.display=”none”,r.style.display=”none”,s.style.display=”none”,d=!1}),o.addEventListener(“playing”,function(){l.style.display=”none”,r.style.display=”none”,s.style.display=”none”,d=!1}),o.addEventListener(“seeking”,function(){l.style.display=”none”,r.style.display=””,d=!1}),o.addEventListener(“seeked”,function(){l.style.display=i.paused&&!c.IS_STOCK_ANDROID?””:”none”,r.style.display=”none”,d=!1}),o.addEventListener(“pause”,function(){r.style.display=”none”,c.IS_STOCK_ANDROID||d||(l.style.display=””),d=!1}),o.addEventListener(“waiting”,function(){r.style.display=””,d=!1}),o.addEventListener(“loadeddata”,function(){r.style.display=””,c.IS_ANDROID&&(o.canplayTimeout=setTimeout(function(){if(a.default.createEvent){var e=a.default.createEvent(“HTMLEvents”);return e.initEvent(“canplay”,!0,!0),o.dispatchEvent(e)}},300)),d=!1}),o.addEventListener(“canplay”,function(){r.style.display=”none”,clearTimeout(o.canplayTimeout),d=!1}),o.addEventListener(“error”,function(e){i._handleError(e,i.media,i.node),r.style.display=”none”,l.style.display=”none”,d=!0}),o.addEventListener(“loadedmetadata”,function(){i.controlsEnabled||i.enableControls()}),o.addEventListener(“keydown”,function(t){i.onkeydown(e,o,t),d=!1})}}},{key:”buildkeyboard”,value:function(e,t,n,o){var i=this;i.getElement(i.container).addEventListener(“keydown”,function(){i.keyboardAction=!0}),i.globalKeydownCallback=function(t){var n=a.default.activeElement.closest(“.”+i.options.classPrefix+”container”),r=i.media.closest(“.”+i.options.classPrefix+”container”);return i.hasFocus=!(!n||!r||n.id!==r.id),i.onkeydown(e,o,t)},i.globalClickCallback=function(e){i.hasFocus=!!e.target.closest(“.”+i.options.classPrefix+”container”)},i.globalBind(“keydown”,i.globalKeydownCallback),i.globalBind(“click”,i.globalClickCallback)}},{key:”onkeydown”,value:function(e,t,n){if(e.hasFocus&&e.options.enableKeyboard)for(var o=0,i=e.options.keyActions.length;o<i;o++)for(var r=e.options.keyActions[o],a=0,s=r.keys.length;a img”);(o&&e.node.setAttribute(“poster”,o.src),delete e.node.autoplay,e.node.setAttribute(“src”,””),””!==e.media.canPlayType((0,m.getTypeFromFile)(n))&&e.node.setAttribute(“src”,n),t&&t.indexOf(“iframe”)>-1)&&a.default.getElementById(e.media.id+”-iframe-overlay”).remove();var i=e.node.cloneNode();if(i.style.display=””,e.getElement(e.container).parentNode.insertBefore(i,e.getElement(e.container)),e.node.remove(),e.mediaFiles)for(var r=0,s=e.mediaFiles.length;r<s;r++){var l=a.default.createElement("source");l.setAttribute("src",e.mediaFiles[r].src),l.setAttribute("type",e.mediaFiles[r].type),i.appendChild(l)}if(e.trackFiles)for(var d=function(t,n){var o=e.trackFiles[t],r=a.default.createElement("track");r.kind=o.kind,r.label=o.label,r.srclang=o.srclang,r.src=o.src,i.appendChild(r),r.addEventListener("load",function(){this.mode="showing",i.textTracks[t].mode="showing"})},u=0,c=e.trackFiles.length;u<c;u++)d(u);delete e.node,delete e.mediaFiles,delete e.trackFiles}(),e.media.renderer&&"function"==typeof e.media.renderer.destroy&&e.media.renderer.destroy(),delete s.default.players[e.id],"object"===o(e.getElement(e.container)))&&(e.getElement(e.container).parentNode.querySelector("."+e.options.classPrefix+"offscreen").remove(),e.getElement(e.container).remove());e.globalUnbind("resize",e.globalResizeCallback),e.globalUnbind("keydown",e.globalKeydownCallback),e.globalUnbind("click",e.globalClickCallback),delete e.media.player}},{key:"paused",get:function(){return this.proxy.paused}},{key:"muted",get:function(){return this.proxy.muted},set:function(e){this.setMuted(e)}},{key:"ended",get:function(){return this.proxy.ended}},{key:"readyState",get:function(){return this.proxy.readyState}},{key:"currentTime",set:function(e){this.setCurrentTime(e)},get:function(){return this.getCurrentTime()}},{key:"duration",get:function(){return this.getDuration()}},{key:"volume",set:function(e){this.setVolume(e)},get:function(){return this.getVolume()}},{key:"src",set:function(e){this.setSrc(e)},get:function(){return this.getSrc()}}]),e}();r.default.MediaElementPlayer=y,s.default.MediaElementPlayer=y,n.default=y},{17:17,2:2,25:25,26:26,27:27,28:28,3:3,30:30,5:5,6:6,7:7}],17:[function(e,t,n){"use strict";Object.defineProperty(n,"__esModule",{value:!0});var o,i=function(){function e(e,t){for(var n=0;n-1},create:function(e,t,n){var l=e.originalNode,d=e.id+”_”+t.prefix,u=l.autoplay,c=l.children,p=null,m=null;l.removeAttribute(“type”);for(var h=0,v=c.length;h<v;h++)c[h].removeAttribute("type");p=l.cloneNode(!0),t=Object.assign(t,e.options);for(var g=r.default.html5media.properties,y=r.default.html5media.events.concat(["click","mouseover","mouseout"]).filter(function(e){return"error"!==e}),E=function(t){var n=(0,s.createEvent)(t.type,e);e.dispatchEvent(n)},b=function(e){var n=""+e.substring(0,1).toUpperCase()+e.substring(1);p["get"+n]=function(){return null!==m?p[e]:null},p["set"+n]=function(n){if(-1===r.default.html5media.readOnlyProperties.indexOf(e))if("src"===e){var i="object"===(void 0===n?"undefined":o(n))&&n.src?n.src:n;if(p[e]=i,null!==m){m.reset();for(var a=0,l=y.length;a<l;a++)p.removeEventListener(y[a],E);m=f._createPlayer({options:t.dash,id:d}),n&&"object"===(void 0===n?"undefined":o(n))&&"object"===o(n.drm)&&(m.setProtectionData(n.drm),(0,s.isString)(t.dash.robustnessLevel)&&t.dash.robustnessLevel&&m.getProtectionController().setRobustnessLevel(t.dash.robustnessLevel)),m.attachSource(i),u&&m.play()}}else p[e]=n}},S=0,x=g.length;S<x;S++)b(g[S]);if(i.default["__ready__"+d]=function(n){e.dashPlayer=m=n;for(var i,a=dashjs.MediaPlayer.events,l=0,d=y.length;l0)for(var w=0,P=n.length;w

t[0]||n[0]===t[0]&&n[1]>t[1]||n[0]===t[0]&&n[1]===t[1]&&n[2]>=t[2]},addPlugin:function(e,t,n,o,i){p.plugins[e]=p.detectPlugin(t,n,o,i)},detectPlugin:function(e,t,n,r){var a=[0,0,0],s=void 0,l=void 0;if(null!==u.NAV.plugins&&void 0!==u.NAV.plugins&&”object”===o(u.NAV.plugins[e])){if((s=u.NAV.plugins[e].description)&&(void 0===u.NAV.mimeTypes||!u.NAV.mimeTypes[t]||u.NAV.mimeTypes[t].enabledPlugin))for(var d=0,c=(a=s.replace(e,””).replace(/^s+/,””).replace(/sr/gi,”.”).split(“.”)).length;d<c;d++)a[d]=parseInt(a[d].match(/d+/),10)}else if(void 0!==i.default.ActiveXObject)try{(l=new ActiveXObject(n))&&(a=r(l))}catch(e){}return a}};p.addPlugin("flash","Shockwave Flash","application/x-shockwave-flash","ShockwaveFlash.ShockwaveFlash",function(e){var t=[],n=e.GetVariable("$version");return n&&(n=n.split(" ")[1].split(","),t=[parseInt(n[0],10),parseInt(n[1],10),parseInt(n[2],10)]),t});var m={create:function(e,t,n){var o={},f=!1;o.options=t,o.id=e.id+"_"+o.options.prefix,o.mediaElement=e,o.flashState={},o.flashApi=null,o.flashApiStack=[];for(var p=a.default.html5media.properties,m=function(e){o.flashState[e]=null;var t=""+e.substring(0,1).toUpperCase()+e.substring(1);o["get"+t]=function(){if(null!==o.flashApi){if("function"==typeof o.flashApi["get_"+e]){var t=o.flashApi["get_"+e]();return"buffered"===e?{start:function(){return 0},end:function(){return t},length:1}:t}return null}return null},o["set"+t]=function(t){if("src"===e&&(t=(0,c.absolutizeUrl)(t)),null!==o.flashApi&&void 0!==o.flashApi["set_"+e])try{o.flashApi["set_"+e](t)}catch(e){}else o.flashApiStack.push({type:"set",propName:e,value:t})}},h=0,v=p.length;h<v;h++)m(p[h]);var g=a.default.html5media.methods,y=function(e){o[e]=function(){if(f)if(null!==o.flashApi){if(o.flashApi["fire_"+e])try{o.flashApi["fire_"+e]()}catch(e){}}else o.flashApiStack.push({type:"call",methodName:e})}};g.push("stop");for(var E=0,b=g.length;E<b;E++)y(g[E]);for(var S=["rendererready"],x=0,w=S.length;x<w;x++){var P=(0,d.createEvent)(S[x],o);e.dispatchEvent(P)}i.default["__ready__"+o.id]=function(){if(o.flashReady=!0,o.flashApi=r.default.getElementById("__"+o.id),o.flashApiStack.length)for(var e=0,t=o.flashApiStack.length;e<t;e++){var n=o.flashApiStack[e];if("set"===n.type){var i=n.propName,a=""+i.substring(0,1).toUpperCase()+i.substring(1);o["set"+a](n.value)}else"call"===n.type&&o[n.methodName]()}},i.default["__event__"+o.id]=function(e,t){var n=(0,d.createEvent)(e,o);if(t)try{n.data=JSON.parse(t),n.details.data=JSON.parse(t)}catch(e){n.message=t}o.mediaElement.dispatchEvent(n)},o.flashWrapper=r.default.createElement("div"),-1===["always","sameDomain"].indexOf(o.options.shimScriptAccess)&&(o.options.shimScriptAccess="sameDomain");var k=e.originalNode.autoplay,T=["uid="+o.id,"autoplay="+k,"allowScriptAccess="+o.options.shimScriptAccess,"preload="+(e.originalNode.getAttribute("preload")||"")],C=null!==e.originalNode&&"video"===e.originalNode.tagName.toLowerCase(),_=C?e.originalNode.height:1,N=C?e.originalNode.width:1;e.originalNode.getAttribute("src")&&T.push("src="https://www.contabeis.com.br/+e.originalNode.getAttribute("src")),!0===o.options.enablePseudoStreaming&&(T.push("pseudostreamstart="+o.options.pseudoStreamingStartQueryParam),T.push("pseudostreamtype="+o.options.pseudoStreamingType)),o.options.streamDelimiter&&T.push("streamdelimiter="+encodeURIComponent(o.options.streamDelimiter)),o.options.proxyType&&T.push("proxytype="+o.options.proxyType),e.appendChild(o.flashWrapper),e.originalNode.style.display="none";var j=[];if(u.IS_IE||u.IS_EDGE){var L=r.default.createElement("div");o.flashWrapper.appendChild(L),j=u.IS_EDGE?['type="application/x-shockwave-flash"','data="'+o.options.pluginPath+o.options.filename+'"','id="__'+o.id+'"','width="'+N+'"','height="'+_+"'""]:['classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"','codebase="//download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"','id="__'+o.id+'"','width="'+N+'"','height="'+_+'"'],C||j.push('style="clip: rect(0 0 0 0); position: absolute;"'),L.outerHTML=" ‘+s.default.t(“mejs.install-flash”)+” “}else j=[‘id=”__’+o.id+'”‘,’name=”__’+o.id+'”‘,’play=”true”‘,’loop=”false”‘,’quality=”high”‘,’bgcolor=”#000000″‘,’wmode=”transparent”‘,’allowScriptAccess=”‘+o.options.shimScriptAccess+'”‘,’allowFullScreen=”true”‘,’type=”application/x-shockwave-flash”‘,’pluginspage=”//www.macromedia.com/go/getflashplayer”‘,’src=”‘+o.options.pluginPath+o.options.filename+'”‘,’flashvars=”‘+T.join(“&”)+'”‘],C?(j.push(‘width=”‘+N+'”‘),j.push(‘height=”‘+_+'”‘)):j.push(‘style=”position: fixed; left: -9999em; top: -9999em;”‘),o.flashWrapper.innerHTML=””;if(o.flashNode=o.flashWrapper.lastChild,o.hide=function(){f=!1,C&&(o.flashNode.style.display=”none”)},o.show=function(){f=!0,C&&(o.flashNode.style.display=””)},o.setSize=function(e,t){o.flashNode.style.width=e+”px”,o.flashNode.style.height=t+”px”,null!==o.flashApi&&”function”==typeof o.flashApi.fire_setSize&&o.flashApi.fire_setSize(e,t)},o.destroy=function(){o.flashNode.remove()},n&&n.length>0)for(var A=0,F=n.length;A-1},create:function(e,t,n){var l=e.originalNode,d=e.id+”_”+t.prefix,u=null,c=null;u=l.cloneNode(!0),t=Object.assign(t,e.options);for(var p=r.default.html5media.properties,m=r.default.html5media.events.concat([“click”,”mouseover”,”mouseout”]).filter(function(e){return”error”!==e}),h=function(t){var n=(0,s.createEvent)(t.type,e);e.dispatchEvent(n)},v=function(e){var n=””+e.substring(0,1).toUpperCase()+e.substring(1);u[“get”+n]=function(){return null!==c?u[e]:null},u[“set”+n]=function(n){if(-1===r.default.html5media.readOnlyProperties.indexOf(e))if(“src”===e){if(u[e]=”object”===(void 0===n?”undefined”:o(n))&&n.src?n.src:n,null!==c){var i={type:”flv”};i.url=n,i.cors=t.flv.cors,i.debug=t.flv.debug,i.path=t.flv.path;var a=t.flv.configs;c.destroy();for(var s=0,l=m.length;s<l;s++)u.removeEventListener(m[s],h);(c=f._createPlayer({options:i,configs:a,id:d})).attachMediaElement(u),c.load()}}else u[e]=n}},g=0,y=p.length;g<y;g++)v(p[g]);if(i.default["__ready__"+d]=function(t){e.flvPlayer=c=t;for(var n,o=flvjs.Events,i=0,r=m.length;i<r;i++)"loadedmetadata"===(n=m[i])&&(c.unload(),c.detachMediaElement(),c.attachMediaElement(u),c.load()),u.addEventListener(n,h);var a=function(t){o.hasOwnProperty(t)&&c.on(o[t],function(){for(var n=arguments.length,i=Array(n),r=0;r0)for(var E=0,b=n.length;E-1},create:function(e,t,n){var l=e.originalNode,d=e.id+”_”+t.prefix,u=l.getAttribute(“preload”),c=l.autoplay,p=null,m=null,h=0,v=n.length;m=l.cloneNode(!0),(t=Object.assign(t,e.options)).hls.autoStartLoad=u&&”none”!==u||c;for(var g=r.default.html5media.properties,y=r.default.html5media.events.concat([“click”,”mouseover”,”mouseout”]).filter(function(e){return”error”!==e}),E=function(t){var n=(0,s.createEvent)(t.type,e);e.dispatchEvent(n)},b=function(e){var n=””+e.substring(0,1).toUpperCase()+e.substring(1);m[“get”+n]=function(){return null!==p?m[e]:null},m[“set”+n]=function(n){if(-1===r.default.html5media.readOnlyProperties.indexOf(e))if(“src”===e){if(m[e]=”object”===(void 0===n?”undefined”:o(n))&&n.src?n.src:n,null!==p){p.destroy();for(var i=0,a=y.length;i<a;i++)m.removeEventListener(y[i],E);(p=f._createPlayer({options:t.hls,id:d})).loadSource(n),p.attachMedia(m)}}else m[e]=n}},S=0,x=g.length;S<x;S++)b(g[S]);if(i.default["__ready__"+d]=function(t){e.hlsPlayer=p=t;for(var o=Hls.Events,i=function(t){if("loadedmetadata"===t){var n=e.originalNode.src;p.detachMedia(),p.loadSource(n),p.attachMedia(m)}m.addEventListener(t,E)},r=0,a=y.length;r<a;r++)i(y[r]);var l=void 0,d=void 0,u=function(t){o.hasOwnProperty(t)&&p.on(o[t],function(){for(var i=arguments.length,r=Array(i),a=0;a3e3)l=(new Date).getTime(),p.recoverMediaError();else if(!d||i-d>3e3)d=(new Date).getTime(),console.warn(“Attempting to swap Audio Codec and recover from media error”),p.swapAudioCodec(),p.recoverMediaError();else{var r=”Cannot recover, last media error recovery failed”;e.generateError(r,m.src),console.error(r)}break;case”networkError”:”manifestLoadError”===o.details&&h0)for(;h<v;h++)if(a.renderer.renderers[t.prefix].canPlayType(n[h].type)){m.setAttribute("src",n[h].src);break}"auto"===u||c||(m.addEventListener("play",function(){null!==p&&p.startLoad()}),m.addEventListener("pause",function(){null!==p&&p.stopLoad()})),m.setAttribute("id",d),l.parentNode.insertBefore(m,l),l.autoplay=!1,l.style.display="none",m.setSize=function(e,t){return m.style.width=e+"px",m.style.height=t+"px",m},m.hide=function(){return m.pause(),m.style.display="none",m},m.show=function(){return m.style.display="",m},m.destroy=function(){null!==p&&(p.stopLoad(),p.destroy())};var w=(0,s.createEvent)("rendererready",m);return e.dispatchEvent(w),e.promises.push(f.load({options:t.hls,id:d})),m}};d.typeChecks.push(function(e){return~e.toLowerCase().indexOf(".m3u8")?"application/x-mpegURL":null}),a.renderer.add(p)},{25:25,26:26,27:27,28:28,3:3,7:7,8:8}],23:[function(e,t,n){"use strict";var o=d(e(3)),i=d(e(2)),r=d(e(7)),a=e(8),s=e(27),l=e(25);function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}var u={name:"html5",options:{prefix:"html5"},canPlayType:function(e){var t=i.default.createElement("video");return l.IS_ANDROID&&//mp(3|4)$/i.test(e)||~["application/x-mpegurl","vnd.apple.mpegurl","audio/mpegurl","audio/hls","video/hls"].indexOf(e.toLowerCase())&&l.SUPPORTS_NATIVE_HLS?"yes":t.canPlayType?t.canPlayType(e.toLowerCase()).replace(/no/,""):""},create:function(e,t,n){var o=e.id+"_"+t.prefix,l=!1,d=null;void 0===e.originalNode||null===e.originalNode?(d=i.default.createElement("audio"),e.appendChild(d)):d=e.originalNode,d.setAttribute("id",o);for(var u=r.default.html5media.properties,c=function(e){var t=""+e.substring(0,1).toUpperCase()+e.substring(1);d["get"+t]=function(){return d[e]},d["set"+t]=function(t){-1===r.default.html5media.readOnlyProperties.indexOf(e)&&(d[e]=t)}},f=0,p=u.length;f<p;f++)c(u[f]);for(var m,h=r.default.html5media.events.concat(["click","mouseover","mouseout"]).filter(function(e){return"error"!==e}),v=0,g=h.length;v0)for(;y<E;y++)if(a.renderer.renderers[t.prefix].canPlayType(n[y].type)){d.setAttribute("src",n[y].src);break}d.addEventListener("error",function(t){t&&t.target&&t.target.error&&4===t.target.error.code&&l&&(y0;){var e=c.iframeQueue.pop();c.createIframe(e)}},createIframe:function(e){return new YT.Player(e.containerId,e)},getYouTubeId:function(e){var t=””;e.indexOf(“?”)>0?””===(t=c.getYouTubeIdFromParam(e))&&(t=c.getYouTubeIdFromUrl(e)):t=c.getYouTubeIdFromUrl(e);var n=t.substring(t.lastIndexOf(“/”)+1);return(t=n.split(“?”))[0]},getYouTubeIdFromParam:function(e){if(null==e||!e.trim().length)return null;for(var t=e.split(“?”)[1].split(“&”),n=””,o=0,i=t.length;o<i;o++){var r=t[o].split("=");if("v"===r[0]){n=r[1];break}}return n},getYouTubeIdFromUrl:function(e){if(null==e||!e.trim().length)return null;var t=e.split("?");return(e=t[0]).substring(e.lastIndexOf("/")+1)},getYouTubeNoCookieUrl:function(e){if(null==e||!e.trim().length||-1===e.indexOf("//www.youtube"))return e;var t=e.split("/");return t[2]=t[2].replace(".com","-nocookie.com"),t.join("/")}},f={name:"youtube_iframe",options:{prefix:"youtube_iframe",youtube:{autoplay:0,controls:0,disablekb:1,end:0,loop:0,modestbranding:0,playsinline:0,rel:0,showinfo:0,start:0,iv_load_policy:3,nocookie:!1,imageQuality:null}},canPlayType:function(e){return~["video/youtube","video/x-youtube"].indexOf(e.toLowerCase())},create:function(e,t,n){var a={},l=[],d=null,u=!0,f=!1,p=null;a.options=t,a.id=e.id+"_"+t.prefix,a.mediaElement=e;for(var m=r.default.html5media.properties,h=function(t){var n=""+t.substring(0,1).toUpperCase()+t.substring(1);a["get"+n]=function(){if(null!==d){switch(t){case"currentTime":return d.getCurrentTime();case"duration":return d.getDuration();case"volume":return d.getVolume()/100;case"playbackRate":return d.getPlaybackRate();case"paused":return u;case"ended":return f;case"muted":return d.isMuted();case"buffered":var e=d.getVideoLoadedFraction(),n=d.getDuration();return{start:function(){return 0},end:function(){return e*n},length:1};case"src":return d.getVideoUrl();case"readyState":return 4}return null}return null},a["set"+n]=function(n){if(null!==d)switch(t){case"src":var o="string"==typeof n?n:n[0].src,i=c.getYouTubeId(o);e.originalNode.autoplay?d.loadVideoById(i):d.cueVideoById(i);break;case"currentTime":d.seekTo(n);break;case"muted":n?d.mute():d.unMute(),setTimeout(function(){var t=(0,s.createEvent)("volumechange",a);e.dispatchEvent(t)},50);break;case"volume":n,d.setVolume(100*n),setTimeout(function(){var t=(0,s.createEvent)("volumechange",a);e.dispatchEvent(t)},50);break;case"playbackRate":d.setPlaybackRate(n),setTimeout(function(){var t=(0,s.createEvent)("ratechange",a);e.dispatchEvent(t)},50);break;case"readyState":var r=(0,s.createEvent)("canplay",a);e.dispatchEvent(r)}else l.push({type:"set",propName:t,value:n})}},v=0,g=m.length;v<g;v++)h(m[v]);for(var y=r.default.html5media.methods,E=function(e){a[e]=function(){if(null!==d)switch(e){case"play":return u=!1,d.playVideo();case"pause":return u=!0,d.pauseVideo();case"load":return null}else l.push({type:"call",methodName:e})}},b=0,S=y.length;b<S;b++)E(y[b]);var x=i.default.createElement("div");x.id=a.id,a.options.youtube.nocookie&&(e.originalNode.src=c.getYouTubeNoCookieUrl(n[0].src)),e.originalNode.parentNode.insertBefore(x,e.originalNode),e.originalNode.style.display="none";var w="audio"===e.originalNode.tagName.toLowerCase(),P=w?"1":e.originalNode.height,k=w?"1":e.originalNode.width,T=c.getYouTubeId(n[0].src),C={id:a.id,containerId:x.id,videoId:T,height:P,width:k,playerVars:Object.assign({controls:0,rel:0,disablekb:1,showinfo:0,modestbranding:0,html5:1,iv_load_policy:3},a.options.youtube),origin:o.default.location.host,events:{onReady:function(t){if(e.youTubeApi=d=t.target,e.youTubeState={paused:!0,ended:!1},l.length)for(var n=0,o=l.length;n<o;n++){var i=l[n];if("set"===i.type){var r=i.propName,u=""+r.substring(0,1).toUpperCase()+r.substring(1);a["set"+u](i.value)}else"call"===i.type&&a[i.methodName]()}p=d.getIframe(),e.originalNode.muted&&d.mute();for(var c=["mouseover","mouseout"],f=function(t){var n=(0,s.createEvent)(t.type,a);e.dispatchEvent(n)},m=0,h=c.length;m<h;m++)p.addEventListener(c[m],f,!1);for(var v=["rendererready","loadedmetadata","loadeddata","canplay"],g=0,y=v.length;g<y;g++){var E=(0,s.createEvent)(v[g],a);e.dispatchEvent(E)}},onStateChange:function(t){var n=[];switch(t.data){case-1:n=["loadedmetadata"],u=!0,f=!1;break;case 0:n=["ended"],u=!1,f=!a.options.youtube.loop,a.options.youtube.loop||a.stopInterval();break;case 1:n=["play","playing"],u=!1,f=!1,a.startInterval();break;case 2:n=["pause"],u=!0,f=!1,a.stopInterval();break;case 3:n=["progress"],f=!1;break;case 5:n=["loadeddata","loadedmetadata","canplay"],u=!0,f=!1}for(var o=0,i=n.length;o-1)&&!C.playerVars.playlist&&-1===e.originalNode.src.indexOf(“playlist=”)&&(C.playerVars.playlist=c.getYouTubeId(e.originalNode.src)),c.enqueueIframe(C),a.onEvent=function(t,n,o){null!=o&&(e.youTubeState=o)},a.setSize=function(e,t){null!==d&&d.setSize(e,t)},a.hide=function(){a.stopInterval(),a.pause(),p&&(p.style.display=”none”)},a.show=function(){p&&(p.style.display=””)},a.destroy=function(){d.destroy()},a.interval=null,a.startInterval=function(){a.interval=setInterval(function(){var t=(0,s.createEvent)(“timeupdate”,a);e.dispatchEvent(t)},250)},a.stopInterval=function(){a.interval&&clearInterval(a.interval)},a.getPosterUrl=function(){var n=t.youtube.imageQuality,o=c.getYouTubeId(e.originalNode.src);return n&&[“default”,”hqdefault”,”mqdefault”,”sddefault”,”maxresdefault”].indexOf(n)>-1&&o?”https://img.youtube.com/vi/”+o+”/”+n+”.jpg”:””},a}};o.default.onYouTubePlayerAPIReady=function(){c.iFrameReady()},l.typeChecks.push(function(e){return///(www.youtube|youtu.?be)/i.test(e)?”video/x-youtube”:null}),a.renderer.add(f)},{2:2,26:26,27:27,28:28,3:3,7:7,8:8}],25:[function(e,t,n){“use strict”;Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.cancelFullScreen=n.requestFullScreen=n.isFullScreen=n.FULLSCREEN_EVENT_NAME=n.HAS_NATIVE_FULLSCREEN_ENABLED=n.HAS_TRUE_NATIVE_FULLSCREEN=n.HAS_IOS_FULLSCREEN=n.HAS_MS_NATIVE_FULLSCREEN=n.HAS_MOZ_NATIVE_FULLSCREEN=n.HAS_WEBKIT_NATIVE_FULLSCREEN=n.HAS_NATIVE_FULLSCREEN=n.SUPPORTS_NATIVE_HLS=n.SUPPORT_PASSIVE_EVENT=n.SUPPORT_POINTER_EVENTS=n.HAS_MSE=n.IS_STOCK_ANDROID=n.IS_SAFARI=n.IS_FIREFOX=n.IS_CHROME=n.IS_EDGE=n.IS_IE=n.IS_ANDROID=n.IS_IOS=n.IS_IPOD=n.IS_IPHONE=n.IS_IPAD=n.UA=n.NAV=void 0;var o=a(e(3)),i=a(e(2)),r=a(e(7));function a(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}for(var s=n.NAV=o.default.navigator,l=n.UA=s.userAgent.toLowerCase(),d=n.IS_IPAD=/ipad/i.test(l)&&!o.default.MSStream,u=n.IS_IPHONE=/iphone/i.test(l)&&!o.default.MSStream,c=n.IS_IPOD=/ipod/i.test(l)&&!o.default.MSStream,f=(n.IS_IOS=/ipad|iphone|ipod/i.test(l)&&!o.default.MSStream,n.IS_ANDROID=/android/i.test(l)),p=n.IS_IE=/(trident|microsoft)/i.test(s.appName),m=(n.IS_EDGE=”msLaunchUri”in s&&!(“documentMode”in i.default)),h=n.IS_CHROME=/chrome/i.test(l),v=n.IS_FIREFOX=/firefox/i.test(l),g=n.IS_SAFARI=/safari/i.test(l)&&!h,y=n.IS_STOCK_ANDROID=/^mozilla/d+.d+s(linux;su;/i.test(l),E=(n.HAS_MSE=”MediaSource”in o.default),b=n.SUPPORT_POINTER_EVENTS=function(){var e=i.default.createElement(“x”),t=i.default.documentElement,n=o.default.getComputedStyle;if(!(“pointerEvents”in e.style))return!1;e.style.pointerEvents=”auto”,e.style.pointerEvents=”x”,t.appendChild(e);var r=n&&”auto”===(n(e,””)||{}).pointerEvents;return e.remove(),!!r}(),S=n.SUPPORT_PASSIVE_EVENT=function(){var e=!1;try{var t=Object.defineProperty({},”passive”,{get:function(){e=!0}});o.default.addEventListener(“test”,null,t)}catch(e){}return e}(),x=[“source”,”track”,”audio”,”video”],w=void 0,P=0,k=x.length;P1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:400,n=arguments[2];e.style.opacity||(e.style.opacity=1);var i=null;o.default.requestAnimationFrame(function r(a){var s=a-(i=i||a),l=parseFloat(1-s/t,2);e.style.opacity=lt?n&&”function”==typeof n&&n():o.default.requestAnimationFrame(r)})}function g(e){var t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:400,n=arguments[2];e.style.opacity||(e.style.opacity=0);var i=null;o.default.requestAnimationFrame(function r(a){var s=a-(i=i||a),l=parseFloat(s/t,2);e.style.opacity=l>1?1:l,s>t?n&&”function”==typeof n&&n():o.default.requestAnimationFrame(r)})}function y(e,t){var n=[];e=e.parentNode.firstChild;do{t&&!t(e)||n.push(e)}while(e=e.nextSibling);return n}function E(e){return void 0!==e.getClientRects&&”function”===e.getClientRects?!!(e.offsetWidth||e.offsetHeight||e.getClientRects().length):!(!e.offsetWidth&&!e.offsetHeight)}function b(e,t,n,i){var r=o.default.XMLHttpRequest?new XMLHttpRequest:new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”),a=”application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8″,s=!1,l=”*/”.concat(“*”);switch(t){case”text”:a=”text/plain”;break;case”json”:a=”application/json, text/javascript”;break;case”html”:a=”text/html”;break;case”xml”:a=”application/xml, text/xml”}”application/x-www-form-urlencoded”!==a&&(l=a+”, */*; q=0.01″),r&&(r.open(“GET”,e,!0),r.setRequestHeader(“Accept”,l),r.onreadystatechange=function(){if(!s&&4===r.readyState)if(200===r.status){s=!0;var e=void 0;switch(t){case”json”:e=JSON.parse(r.responseText);break;case”xml”:e=r.responseXML;break;default:e=r.responseText}n(e)}else”function”==typeof i&&i(r.status)},r.send())}r.default.Utils=r.default.Utils||{},r.default.Utils.offset=l,r.default.Utils.hasClass=f,r.default.Utils.addClass=p,r.default.Utils.removeClass=m,r.default.Utils.toggleClass=h,r.default.Utils.fadeIn=g,r.default.Utils.fadeOut=v,r.default.Utils.siblings=y,r.default.Utils.visible=E,r.default.Utils.ajax=b,r.default.Utils.loadScript=s},{2:2,3:3,7:7}],27:[function(e,t,n){“use strict”;Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.escapeHTML=a,n.debounce=s,n.isObjectEmpty=l,n.splitEvents=d,n.createEvent=u,n.isNodeAfter=c,n.isString=f;var o,i=e(7),r=(o=i)&&o.__esModule?o:{default:o};function a(e){if(“string”!=typeof e)throw new Error(“Argument passed must be a string”);var t={“&”:”&”,””:”>”,'”‘:”"”};return e.replace(/[&”]/g,function(e){return t[e]})}function s(e,t){var n=this,o=arguments,i=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]&&arguments[2];if(“function”!=typeof e)throw new Error(“First argument must be a function”);if(“number”!=typeof t)throw new Error(“Second argument must be a numeric value”);var r=void 0;return function(){var a=n,s=o,l=i&&!r;clearTimeout(r),r=setTimeout(function(){r=null,i||e.apply(a,s)},t),l&&e.apply(a,s)}}function l(e){return Object.getOwnPropertyNames(e).length1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:””;return e&&!t?c(e):t}function u(e){if(“string”!=typeof e)throw new Error(“`type` argument must be a string”);return e&&e.indexOf(“;”)>-1?e.substr(0,e.indexOf(“;”)):e}function c(e){if(“string”!=typeof e)throw new Error(“`url` argument must be a string”);for(var t=0,n=s.length;t<n;t++){var o=s[t](e);if(o)return o}var i=p(f(e)),r="video/mp4";return i&&(~["mp4","m4v","ogg","ogv","webm","flv","mpeg","mov"].indexOf(i)?r="video/"+i:~["mp3","oga","wav","mid","midi"].indexOf(i)&&(r="audio/"+i)),r}function f(e){if("string"!=typeof e)throw new Error("`url` argument must be a string");var t=e.split("?")[0].split("\").pop().split("/").pop();return~t.indexOf(".")?t.substring(t.lastIndexOf(".")+1):""}function p(e){if("string"!=typeof e)throw new Error("`extension` argument must be a string");switch(e){case"mp4":case"m4v":return"mp4";case"webm":case"webma":case"webmv":return"webm";case"ogg":case"oga":case"ogv":return"ogg";default:return e}}r.default.Utils=r.default.Utils||{},r.default.Utils.typeChecks=s,r.default.Utils.absolutizeUrl=l,r.default.Utils.formatType=d,r.default.Utils.getMimeFromType=u,r.default.Utils.getTypeFromFile=c,r.default.Utils.getExtension=f,r.default.Utils.normalizeExtension=p},{27:27,7:7}],29:[function(e,t,n){"use strict";var o,i=a(e(2)),r=a(e(4));function a(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}if([Element.prototype,CharacterData.prototype,DocumentType.prototype].forEach(function(e){e.hasOwnProperty("remove")||Object.defineProperty(e,"remove",{configurable:!0,enumerable:!0,writable:!0,value:function(){this.parentNode.removeChild(this)}})}),function(){if("function"==typeof window.CustomEvent)return!1;function e(e,t){t=t||{bubbles:!1,cancelable:!1,detail:void 0};var n=i.default.createEvent("CustomEvent");return n.initCustomEvent(e,t.bubbles,t.cancelable,t.detail),n}e.prototype=window.Event.prototype,window.CustomEvent=e}(),"function"!=typeof Object.assign&&(Object.assign=function(e){if(null==e)throw new TypeError("Cannot convert undefined or null to object");for(var t=Object(e),n=1,o=arguments.length;n=0&&t.item(n)!==this;);return n>-1}),window.Element&&!Element.prototype.closest&&(Element.prototype.closest=function(e){var t=(this.document||this.ownerDocument).querySelectorAll(e),n=void 0,o=this;do{for(n=t.length;–n>=0&&t.item(n)!==o;);}while(n<0&&(o=o.parentElement));return o}),function(){for(var e=0,t=["ms","moz","webkit","o"],n=0;n0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:25)%1==0)}function s(e){var t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1],n=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]&&arguments[2],o=arguments.length>3&&void 0!==arguments[3]?arguments[3]:25,i=arguments.length>4&&void 0!==arguments[4]?arguments[4]:0,r=arguments.length>5&&void 0!==arguments[5]?arguments[5]:”hh:mm:ss”;e=!e||”number”!=typeof e||e<0?0:e;var s=Math.round(.066666*o),l=Math.round(o),d=24*Math.round(3600*o),u=Math.round(600*o),c=a(o)?";":":",f=void 0,p=void 0,m=void 0,h=void 0,v=Math.round(e*o);if(a(o)){vs&&(v+=s*Math.floor((g-s)/Math.round(60*l-s)));var y=Math.floor(v/l);f=Math.floor(Math.floor(y/60)/60),p=Math.floor(y/60)%60,m=n?y%60:Math.floor(v/l%60).toFixed(i)}else f=Math.floor(e/3600)%24,p=Math.floor(e/60)%60,m=n?Math.floor(e%60):Math.floor(e%60).toFixed(i);f=f<=0?0:f,m=60===(m=m<=0?0:m)?0:m,p=60===(p=p<=0?0:p)?0:p;for(var E=r.split(":"),b={},S=0,x=E.length;S<x;++S){for(var w="",P=0,k=E[S].length;P<k;P++)w.indexOf(E[S][P])0?(f1?”0″+f:f)+”:”:””;return T+=(p1?”0″+p:p)+”:”,T+=””+(m1?”0″+m:m),n&&(T+=(h=(h=(v%l).toFixed(0))<=0?0:h)1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:25;if(“string”!=typeof e)throw new TypeError(“Time must be a string”);if(e.indexOf(“;”)>0&&(e=e.replace(“;”,”:”)),!/d{2}(:d{2}){0,3}/i.test(e))throw new TypeError(“Time code must have the format `00:00:00`”);var n=e.split(“:”),o=void 0,i=0,r=0,s=0,l=0,d=0,u=Math.round(.066666*t),c=Math.round(t),f=3600*c,p=60*c;switch(n.length){default:case 1:s=parseInt(n[0],10);break;case 2:r=parseInt(n[0],10),s=parseInt(n[1],10);break;case 3:i=parseInt(n[0],10),r=parseInt(n[1],10),s=parseInt(n[2],10);break;case 4:i=parseInt(n[0],10),r=parseInt(n[1],10),s=parseInt(n[2],10),l=parseInt(n[3],10)}return o=a(t)?f*i+p*r+c*s+l-u*((d=60*i+r)-Math.floor(d/10)):(f*i+p*r+t*s+l)/t,parseFloat(o.toFixed(3))}function d(e,t){var n=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:25;e=!e||”number”!=typeof e||e<0?0:e;for(var o=Math.floor(e/3600)%24,i=Math.floor(e/60)%60,r=Math.floor(e%60),a=[[Math.floor((e%1*n).toFixed(3)),"f"],[r,"s"],[i,"m"],[o,"h"]],s=t.timeFormat,l=s[1]===s[0],d=l?2:1,u=s.length<d?s[d]:":",c=s[0],f=!1,p=0,m=a.length;p<m;p++)if(~s.indexOf(a[p][1]))f=!0;else if(f){for(var h=!1,v=p;v0){h=!0;break}if(!h)break;l||(s=c+s),s=a[p][1]+u+s,l&&(s=a[p][1]+s),c=a[p][1]}t.timeFormat=s}function u(e){if(“string”!=typeof e)throw new TypeError(“Argument must be a string value”);for(var t=~(e=e.replace(“,”,”.”)).indexOf(“.”)?e.split(“.”)[1].length:0,n=0,o=1,i=0,r=(e=e.split(“:”).reverse()).length;i0&&(o=Math.pow(60,i)),n+=Number(e[i])*o;return Number(n.toFixed(t))}r.default.Utils=r.default.Utils||{},r.default.Utils.secondsToTimeCode=s,r.default.Utils.timeCodeToSeconds=l,r.default.Utils.calculateTimeFormat=d,r.default.Utils.convertSMPTEtoSeconds=u},{7:7}]},{},[29,6,5,15,23,20,19,21,22,24,16,18,17,9,10,11,12,13,14]),function(e){void 0===e.pt&&(e.pt={“mejs.plural-form”:1,”mejs.download-file”:”Descarregar o ficheiro”,”mejs.install-flash”:”Você está usando um navegador que não possui o player Flash ativado ou instalado. Por favor, ligue o plugin do Flash Player ou baixe a versão mais recente de https://get.adobe.com/flashplayer/”,”mejs.fullscreen”:”Ecrã completo”,”mejs.play”:”Reprodução”,”mejs.pause”:”Pausa”,”mejs.time-slider”:”Deslizador do tempo”,”mejs.time-help-text”:”Use as teclas das setas para a esquerda/direita para avançar um segundo, e as setas para cima/baixo para avançar dez segundos.”,”mejs.live-broadcast”:”Transmissão ao vivo”,”mejs.volume-help-text”:”Use as teclas das setas para cima/baixo para aumentar ou diminuir o volume.”,”mejs.unmute”:”Voltar ao som”,”mejs.mute”:”Silêncio”,”mejs.volume-slider”:”Deslizador do volume”,”mejs.video-player”:”Leitor de vídeo”,”mejs.audio-player”:”Leitor de áudio”,”mejs.captions-subtitles”:”Legendas”,”mejs.captions-chapters”:”Capítulos”,”mejs.none”:”Nenhum”,”mejs.afrikaans”:”Afrikaans”,”mejs.albanian”:”Albanês”,”mejs.arabic”:”Árabe”,”mejs.belarusian”:”Bielorrusso”,”mejs.bulgarian”:”Búlgaro”,”mejs.catalan”:”Catalão”,”mejs.chinese”:”Chinês”,”mejs.chinese-simplified”:”Chinese (Simplified)”,”mejs.chinese-traditional”:”Chinese (Traditional)”,”mejs.croatian”:”Croata”,”mejs.czech”:”Checo”,”mejs.danish”:”Danish”,”mejs.dutch”:”Dutch”,”mejs.english”:”Inglês”,”mejs.estonian”:”Estoniano”,”mejs.filipino”:”Filipino”,”mejs.finnish”:”Finlandês”,”mejs.french”:”French”,”mejs.galician”:”Galego”,”mejs.german”:”Alemão”,”mejs.greek”:”Grego”,”mejs.haitian-creole”:”Crioulo Haitiano”,”mejs.hebrew”:”Hebraico”,”mejs.hindi”:”Hindi”,”mejs.hungarian”:”Húngaro”,”mejs.icelandic”:”Islandês”,”mejs.indonesian”:”Indonésio”,”mejs.irish”:”Irish”,”mejs.italian”:”Italiano”,”mejs.japanese”:”Japonês”,”mejs.korean”:”Coreano”,”mejs.latvian”:”Letão”,”mejs.lithuanian”:”Lithuanian”,”mejs.macedonian”:”Macedônio”,”mejs.malay”:”Malaio”,”mejs.maltese”:”Maltês”,”mejs.norwegian”:”Norwegian”,”mejs.persian”:”Persa”,”mejs.polish”:”Polish”,”mejs.portuguese”:”Português”,”mejs.romanian”:”Romanian”,”mejs.russian”:”Russian”,”mejs.serbian”:”Sérvio”,”mejs.slovak”:”Slovak”,”mejs.slovenian”:”Slovenian”,”mejs.spanish”:”Espanhol”,”mejs.swahili”:”Swahili”,”mejs.swedish”:”sueco”,”mejs.tagalog”:”Tagalog”,”mejs.thai”:”Thai”,”mejs.turkish”:”Turco”,”mejs.ukrainian”:”Ucraniano”,”mejs.vietnamese”:”Vietnamita”,”mejs.welsh”:”Welsh”,”mejs.yiddish”:”Iídiche”})}(mejs.i18n),function(){return function e(t,n,o){function i(a,s){if(!n[a]){if(!t[a]){var l=”function”==typeof require&&require;if(!s&&l)return l(a,!0);if(r)return r(a,!0);var d=new Error(“Cannot find module ‘”+a+”‘”);throw d.code=”MODULE_NOT_FOUND”,d}var u=n[a]={exports:{}};t[a][0].call(u.exports,function(e){return i(t[a][1][e]||e)},u,u.exports,e,t,n,o)}return n[a].exports}for(var r=”function”==typeof require&&require,a=0;a<o.length;a++)i(o[a]);return i}}()({1:[function(e,t,n){"use strict";mejs.i18n.en["mejs.time-skip-back"]=["Skip back 1 second","Skip back %1 seconds"],Object.assign(mejs.MepDefaults,{skipBackInterval:30,skipBackText:null}),Object.assign(MediaElementPlayer.prototype,{buildskipback:function(e,t,n,o){var i=this,r=mejs.i18n.t("mejs.time-skip-back",i.options.skipBackInterval),a=mejs.Utils.isString(i.options.skipBackText)?i.options.skipBackText.replace("%1",i.options.skipBackInterval):r,s=document.createElement("div");s.className=i.options.classPrefix+"button "+i.options.classPrefix+"skip-back-button",s.innerHTML=' ‘+i.options.skipBackInterval+” “,i.addControlElement(s,”skipback”),s.addEventListener(“click”,function(){if(isNaN(o.duration)?i.options.skipBackInterval:o.duration){var e=o.currentTime===1/0?0:o.currentTime;o.setCurrentTime(Math.max(e-i.options.skipBackInterval,0)),this.querySelector(“button”).blur()}})}})},{}]},{},[1]),function(){return function e(t,n,o){function i(a,s){if(!n[a]){if(!t[a]){var l=”function”==typeof require&&require;if(!s&&l)return l(a,!0);if(r)return r(a,!0);var d=new Error(“Cannot find module ‘”+a+”‘”);throw d.code=”MODULE_NOT_FOUND”,d}var u=n[a]={exports:{}};t[a][0].call(u.exports,function(e){return i(t[a][1][e]||e)},u,u.exports,e,t,n,o)}return n[a].exports}for(var r=”function”==typeof require&&require,a=0;a<o.length;a++)i(o[a]);return i}}()({1:[function(e,t,n){"use strict";mejs.i18n.en["mejs.speed-rate"]="Speed Rate",Object.assign(mejs.MepDefaults,{speeds:["2.00","1.50","1.25","1.00","0.75"],defaultSpeed:"1.00",speedChar:"x",speedText:null}),Object.assign(MediaElementPlayer.prototype,{buildspeed:function(e,t,n,o){var i=this;if(null!==i.media.rendererName&&/(native|html5)/i.test(i.media.rendererName)){for(var r=[],a=mejs.Utils.isString(i.options.speedText)?i.options.speedText:mejs.i18n.t("mejs.speed-rate"),s=function(e){for(var t=0,n=r.length;t<n;t++)if(r[t].value===e)return r[t].name},l=void 0,d=!1,u=0,c=i.options.speeds.length;u<c;u++){var f=i.options.speeds[u];"string"==typeof f?(r.push({name:""+f+i.options.speedChar,value:f}),f===i.options.defaultSpeed&&(d=!0)):(r.push(f),f.value===i.options.defaultSpeed&&(d=!0))}d||r.push({name:i.options.defaultSpeed+i.options.speedChar,value:i.options.defaultSpeed}),r.sort(function(e,t){return parseFloat(t.value)-parseFloat(e.value)}),i.cleanspeed(e),e.speedButton=document.createElement("div"),e.speedButton.className=i.options.classPrefix+"button "+i.options.classPrefix+"speed-button",e.speedButton.innerHTML=' ‘+s(i.options.defaultSpeed)+’

‘,i.addControlElement(e.speedButton,”speed”);for(var p=0,m=r.length;p<m;p++){var h=i.id+"-speed-"+r[p].value;e.speedButton.querySelector("ul").innerHTML+='

‘+r[p].name+”

“}l=i.options.defaultSpeed,e.speedSelector=e.speedButton.querySelector(“.”+i.options.classPrefix+”speed-selector”);for(var v=[“mouseenter”,”focusin”],g=[“mouseleave”,”focusout”],y=e.speedButton.querySelectorAll(‘input[type=”radio”]’),E=e.speedButton.querySelectorAll(“.”+i.options.classPrefix+”speed-selector-label”),b=0,S=v.length;b<S;b++)e.speedButton.addEventListener(v[b],function(){mejs.Utils.removeClass(e.speedSelector,i.options.classPrefix+"offscreen"),e.speedSelector.style.height=e.speedSelector.querySelector("ul").offsetHeight,e.speedSelector.style.top=-1*parseFloat(e.speedSelector.offsetHeight)+"px"});for(var x=0,w=g.length;x<w;x++)e.speedSelector.addEventListener(g[x],function(){mejs.Utils.addClass(this,i.options.classPrefix+"offscreen")});for(var P=0,k=y.length;P<k;P++){var T=y[P];T.disabled=!1,T.addEventListener("click",function(){var t=this.value;l=t,o.playbackRate=parseFloat(t),e.speedButton.querySelector("button").innerHTML=s(t);for(var n=e.speedButton.querySelectorAll("."+i.options.classPrefix+"speed-selected"),r=0,a=n.length;r<a;r++)mejs.Utils.removeClass(n[r],i.options.classPrefix+"speed-selected");this.checked=!0;for(var d=mejs.Utils.siblings(this,function(e){return mejs.Utils.hasClass(e,i.options.classPrefix+"speed-selector-label")}),u=0,c=d.length;u<c;u++)mejs.Utils.addClass(d[u],i.options.classPrefix+"speed-selected")})}for(var C=0,_=E.length;C<_;C++)E[C].addEventListener("click",function(){var e=mejs.Utils.siblings(this,function(e){return"INPUT"===e.tagName})[0],t=mejs.Utils.createEvent("click",e);e.dispatchEvent(t)});i.options.keyActions.push({keys:[60,188],action:function(e,t,n,o){if("<"==o.key)for(var i=0;i”==o.key)for(var i=1;i{value.media.addEventListener(‘loadedmetadata’,function(e){contabeisLoad.setPause()},!1);value.media.addEventListener(‘play’,function(e){$(“.audioRodando”).removeClass(“audioRodando”);$(“#”+key).parents(“article”).addClass(“audioRodando”);dataLayer.push({‘event’:’media-play’,’eventCategory’:’podcast’,’eventValue’:$(“#”+key).parents(“article”).find(“h2”).text()})},!1);value.media.addEventListener(‘ended’,function(e){proximoPlayer=!1;Object.entries(player).forEach(([key1,value1])=>{if(proximoPlayer==!0){player[key1].media.play();proximoPlayer=!1}

if(key==key1){proximoPlayer=!0}});$(“.audioRodando”).removeClass(“audioRodando”);$(“#”+key).parents(“article”).addClass(“audioRodando”)},!1)});$(function(){var iframe=document.querySelector(‘iframe’);striframe=$(iframe).attr(“src”);if(striframe!=undefined){if(striframe.indexOf(“w.soundcloud”)!=-1){var widget=SC.Widget(iframe);widget.bind(SC.Widget.Events.PLAY,function(eventData){contabeisLoad.setPause();dataLayer.push({‘event’:’media-play’,’eventCategory’:’SoundCloud’,’eventValue’:’sc’+eventData.soundId})})}}})});!function(t,e,n,o){“use strict”;function i(t,e){var o,i,a,s=[],r=0;t&&t.isDefaultPrevented()||(t.preventDefault(),e=e||{},t&&t.data&&(e=h(t.data.options,e)),o=e.$target||n(t.currentTarget).trigger(“blur”),(a=n.fancybox.getInstance())&&a.$trigger&&a.$trigger.is(o)||(e.selector?s=n(e.selector):(i=o.attr(“data-fancybox”)||””,i?(s=t.data?t.data.items:[],s=s.length?s.filter(‘[data-fancybox=”‘+i+'”]’):n(‘[data-fancybox=”‘+i+'”]’)):s=[o]),r=n(s).index(o),r<0&&(r=0),a=n.fancybox.open(s,e,r),a.$trigger=o))}if(t.console=t.console||{info:function(t){}},n){if(n.fn.fancybox)return void console.info("fancyBox already initialized");var a={closeExisting:!1,loop:!1,gutter:50,keyboard:!0,preventCaptionOverlap:!0,arrows:!0,infobar:!0,smallBtn:"auto",toolbar:"auto",buttons:["zoom","slideShow","thumbs","close"],idleTime:3,protect:!1,modal:!1,image:{preload:!1},ajax:{settings:{data:{fancybox:!0}}},iframe:{tpl:'’,preload:!0,css:{},attr:{scrolling:”auto”}},video:{tpl:’ Sorry, your browser doesn’t support embedded videos, download and watch with your favorite video player! ‘,format:””,autoStart:!0},defaultType:”image”,animationEffect:”zoom”,animationDuration:366,zoomOpacity:”auto”,transitionEffect:”fade”,transitionDuration:366,slideClass:””,baseClass:””,baseTpl:’

/ {{buttons}} {{arrows}}

‘,spinnerTpl:’

‘,errorTpl:’

{{ERROR}}

‘,btnTpl:{download:”,zoom:’ ‘,close:’ ‘,arrowLeft:’

‘,arrowRight:’

‘,smallBtn:’ ‘},parentEl:”body”,hideScrollbar:!0,autoFocus:!0,backFocus:!0,trapFocus:!0,fullScreen:{autoStart:!1},touch:{vertical:!0,momentum:!0},hash:null,media:{},slideShow:{autoStart:!1,speed:3e3},thumbs:{autoStart:!1,hideOnClose:!0,parentEl:”.fancybox-container”,axis:”y”},wheel:”auto”,onInit:n.noop,beforeLoad:n.noop,afterLoad:n.noop,beforeShow:n.noop,afterShow:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,onActivate:n.noop,onDeactivate:n.noop,clickContent:function(t,e){return”image”===t.type&&”zoom”},clickSlide:”close”,clickOutside:”close”,dblclickContent:!1,dblclickSlide:!1,dblclickOutside:!1,mobile:{preventCaptionOverlap:!1,idleTime:!1,clickContent:function(t,e){return”image”===t.type&&”toggleControls”},clickSlide:function(t,e){return”image”===t.type?”toggleControls”:”close”},dblclickContent:function(t,e){return”image”===t.type&&”zoom”},dblclickSlide:function(t,e){return”image”===t.type&&”zoom”}},lang:”en”,i18n:{en:{CLOSE:”Close”,NEXT:”Next”,PREV:”Previous”,ERROR:”The requested content cannot be loaded.

Please try again later.”,PLAY_START:”Start slideshow”,PLAY_STOP:”Pause slideshow”,FULL_SCREEN:”Full screen”,THUMBS:”Thumbnails”,DOWNLOAD:”Download”,SHARE:”Share”,ZOOM:”Zoom”},de:{CLOSE:”Schließen”,NEXT:”Weiter”,PREV:”Zurück”,ERROR:”Die angeforderten Daten konnten nicht geladen werden.

Bitte versuchen Sie es später nochmal.”,PLAY_START:”Diaschau starten”,PLAY_STOP:”Diaschau beenden”,FULL_SCREEN:”Vollbild”,THUMBS:”Vorschaubilder”,DOWNLOAD:”Herunterladen”,SHARE:”Teilen”,ZOOM:”Vergrößern”}}},s=n(t),r=n(e),c=0,l=function(t){return t&&t.hasOwnProperty&&t instanceof n},d=function(){return t.requestAnimationFrame||t.webkitRequestAnimationFrame||t.mozRequestAnimationFrame||t.oRequestAnimationFrame||function(e){return t.setTimeout(e,1e3/60)}}(),u=function(){return t.cancelAnimationFrame||t.webkitCancelAnimationFrame||t.mozCancelAnimationFrame||t.oCancelAnimationFrame||function(e){t.clearTimeout(e)}}(),f=function(){var t,n=e.createElement(“fakeelement”),o={transition:”transitionend”,OTransition:”oTransitionEnd”,MozTransition:”transitionend”,WebkitTransition:”webkitTransitionEnd”};for(t in o)if(void 0!==n.style[t])return o[t];return”transitionend”}(),p=function(t){return t&&t.length&&t[0].offsetHeight},h=function(t,e){var o=n.extend(!0,{},t,e);return n.each(e,function(t,e){n.isArray(e)&&(o[t]=e)}),o},g=function(t){var o,i;return!(!t||t.ownerDocument!==e)&&(n(“.fancybox-container”).css(“pointer-events”,”none”),o={x:t.getBoundingClientRect().left+t.offsetWidth/2,y:t.getBoundingClientRect().top+t.offsetHeight/2},i=e.elementFromPoint(o.x,o.y)===t,n(“.fancybox-container”).css(“pointer-events”,””),i)},b=function(t,e,o){var i=this;i.opts=h({index:o},n.fancybox.defaults),n.isPlainObject(e)&&(i.opts=h(i.opts,e)),n.fancybox.isMobile&&(i.opts=h(i.opts,i.opts.mobile)),i.id=i.opts.id||++c,i.currIndex=parseInt(i.opts.index,10)||0,i.prevIndex=null,i.prevPos=null,i.currPos=0,i.firstRun=!0,i.group=[],i.slides={},i.addContent(t),i.group.length&&i.init()};n.extend(b.prototype,{init:function(){var o,i,a=this,s=a.group[a.currIndex],r=s.opts;r.closeExisting&&n.fancybox.close(!0),n(“body”).addClass(“fancybox-active”),!n.fancybox.getInstance()&&!1!==r.hideScrollbar&&!n.fancybox.isMobile&&e.body.scrollHeight>t.innerHeight&&(n(“head”).append(‘.compensate-for-scrollbar{margin-right:’+(t.innerWidth-e.documentElement.clientWidth)+”px;}”),n(“body”).addClass(“compensate-for-scrollbar”)),i=””,n.each(r.buttons,function(t,e){i+=r.btnTpl[e]||””}),o=n(a.translate(a,r.baseTpl.replace(“{{buttons}}”,i).replace(“{{arrows}}”,r.btnTpl.arrowLeft+r.btnTpl.arrowRight))).attr(“id”,”fancybox-container-“+a.id).addClass(r.baseClass).data(“FancyBox”,a).appendTo(r.parentEl),a.$refs={container:o},[“bg”,”inner”,”infobar”,”toolbar”,”stage”,”caption”,”navigation”].forEach(function(t){a.$refs[t]=o.find(“.fancybox-“+t)}),a.trigger(“onInit”),a.activate(),a.jumpTo(a.currIndex)},translate:function(t,e){var n=t.opts.i18n[t.opts.lang]||t.opts.i18n.en;return e.replace(/{{(w+)}}/g,function(t,e){return void 0===n[e]?t:n[e]})},addContent:function(t){var e,o=this,i=n.makeArray(t);n.each(i,function(t,e){var i,a,s,r,c,l={},d={};n.isPlainObject(e)?(l=e,d=e.opts||e):”object”===n.type(e)&&n(e).length?(i=n(e),d=i.data()||{},d=n.extend(!0,{},d,d.options),d.$orig=i,l.src=o.opts.src||d.src||i.attr(“href”),l.type||l.src||(l.type=”inline”,l.src=e)):l={type:”html”,src:e+””},l.opts=n.extend(!0,{},o.opts,d),n.isArray(d.buttons)&&(l.opts.buttons=d.buttons),n.fancybox.isMobile&&l.opts.mobile&&(l.opts=h(l.opts,l.opts.mobile)),a=l.type||l.opts.type,r=l.src||””,!a&&r&&((s=r.match(/.(mp4|mov|ogv|webm)((?|#).*)?$/i))?(a=”video”,l.opts.video.format||(l.opts.video.format=”video/”+(“ogv”===s[1]?”ogg”:s[1]))):r.match(/(^data:image/[a-z0-9+/=]*,)|(.(jp(e|g|eg)|gif|png|bmp|webp|svg|ico)((?|#).*)?$)/i)?a=”image”:r.match(/.(pdf)((?|#).*)?$/i)?(a=”iframe”,l=n.extend(!0,l,{contentType:”pdf”,opts:{iframe:{preload:!1}}})):”#”===r.charAt(0)&&(a=”inline”)),a?l.type=a:o.trigger(“objectNeedsType”,l),l.contentType||(l.contentType=n.inArray(l.type,[“html”,”inline”,”ajax”])>-1?”html”:l.type),l.index=o.group.length,”auto”==l.opts.smallBtn&&(l.opts.smallBtn=n.inArray(l.type,[“html”,”inline”,”ajax”])>-1),”auto”===l.opts.toolbar&&(l.opts.toolbar=!l.opts.smallBtn),l.$thumb=l.opts.$thumb||null,l.opts.$trigger&&l.index===o.opts.index&&(l.$thumb=l.opts.$trigger.find(“img:first”),l.$thumb.length&&(l.opts.$orig=l.opts.$trigger)),l.$thumb&&l.$thumb.length||!l.opts.$orig||(l.$thumb=l.opts.$orig.find(“img:first”)),l.$thumb&&!l.$thumb.length&&(l.$thumb=null),l.thumb=l.opts.thumb||(l.$thumb?l.$thumb[0].src:null),”function”===n.type(l.opts.caption)&&(l.opts.caption=l.opts.caption.apply(e,[o,l])),”function”===n.type(o.opts.caption)&&(l.opts.caption=o.opts.caption.apply(e,[o,l])),l.opts.caption instanceof n||(l.opts.caption=void 0===l.opts.caption?””:l.opts.caption+””),”ajax”===l.type&&(c=r.split(/s+/,2),c.length>1&&(l.src=c.shift(),l.opts.filter=c.shift())),l.opts.modal&&(l.opts=n.extend(!0,l.opts,{trapFocus:!0,infobar:0,toolbar:0,smallBtn:0,keyboard:0,slideShow:0,fullScreen:0,thumbs:0,touch:0,clickContent:!1,clickSlide:!1,clickOutside:!1,dblclickContent:!1,dblclickSlide:!1,dblclickOutside:!1})),o.group.push(l)}),Object.keys(o.slides).length&&(o.updateControls(),(e=o.Thumbs)&&e.isActive&&(e.create(),e.focus()))},addEvents:function(){var e=this;e.removeEvents(),e.$refs.container.on(“click.fb-close”,”[data-fancybox-close]”,function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.close(t)}).on(“touchstart.fb-prev click.fb-prev”,”[data-fancybox-prev]”,function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.previous()}).on(“touchstart.fb-next click.fb-next”,”[data-fancybox-next]”,function(t){t.stopPropagation(),t.preventDefault(),e.next()}).on(“click.fb”,”[data-fancybox-zoom]”,function(t){e[e.isScaledDown()?”scaleToActual”:”scaleToFit”]()}),s.on(“orientationchange.fb resize.fb”,function(t){t&&t.originalEvent&&”resize”===t.originalEvent.type?(e.requestId&&u(e.requestId),e.requestId=d(function(){e.update(t)})):(e.current&&”iframe”===e.current.type&&e.$refs.stage.hide(),setTimeout(function(){e.$refs.stage.show(),e.update(t)},n.fancybox.isMobile?600:250))}),r.on(“keydown.fb”,function(t){var o=n.fancybox?n.fancybox.getInstance():null,i=o.current,a=t.keyCode||t.which;if(9==a)return void(i.opts.trapFocus&&e.focus(t));if(!(!i.opts.keyboard||t.ctrlKey||t.altKey||t.shiftKey||n(t.target).is(“input,textarea,video,audio,select”)))return 8===a||27===a?(t.preventDefault(),void e.close(t)):37===a||38===a?(t.preventDefault(),void e.previous()):39===a||40===a?(t.preventDefault(),void e.next()):void e.trigger(“afterKeydown”,t,a)}),e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&(e.idleSecondsCounter=0,r.on(“mousemove.fb-idle mouseleave.fb-idle mousedown.fb-idle touchstart.fb-idle touchmove.fb-idle scroll.fb-idle keydown.fb-idle”,function(t){e.idleSecondsCounter=0,e.isIdle&&e.showControls(),e.isIdle=!1}),e.idleInterval=t.setInterval(function(){++e.idleSecondsCounter>=e.group[e.currIndex].opts.idleTime&&!e.isDragging&&(e.isIdle=!0,e.idleSecondsCounter=0,e.hideControls())},1e3))},removeEvents:function(){var e=this;s.off(“orientationchange.fb resize.fb”),r.off(“keydown.fb .fb-idle”),this.$refs.container.off(“.fb-close .fb-prev .fb-next”),e.idleInterval&&(t.clearInterval(e.idleInterval),e.idleInterval=null)},previous:function(t){return this.jumpTo(this.currPos-1,t)},next:function(t){return this.jumpTo(this.currPos+1,t)},jumpTo:function(t,e){var o,i,a,s,r,c,l,d,u,f=this,h=f.group.length;if(!(f.isDragging||f.isClosing||f.isAnimating&&f.firstRun)){if(t=parseInt(t,10),!(a=f.current?f.current.opts.loop:f.opts.loop)&&(t=h))return!1;if(o=f.firstRun=!Object.keys(f.slides).length,r=f.current,f.prevIndex=f.currIndex,f.prevPos=f.currPos,s=f.createSlide(t),h>1&&((a||s.index0)&&f.createSlide(t-1)),f.current=s,f.currIndex=s.index,f.currPos=s.pos,f.trigger(“beforeShow”,o),f.updateControls(),s.forcedDuration=void 0,n.isNumeric(e)?s.forcedDuration=e:e=s.opts[o?”animationDuration”:”transitionDuration”],e=parseInt(e,10),i=f.isMoved(s),s.$slide.addClass(“fancybox-slide–current”),o)return s.opts.animationEffect&&e&&f.$refs.container.css(“transition-duration”,e+”ms”),f.$refs.container.addClass(“fancybox-is-open”).trigger(“focus”),f.loadSlide(s),void f.preload(“image”);c=n.fancybox.getTranslate(r.$slide),l=n.fancybox.getTranslate(f.$refs.stage),n.each(f.slides,function(t,e){n.fancybox.stop(e.$slide,!0)}),r.pos!==s.pos&&(r.isComplete=!1),r.$slide.removeClass(“fancybox-slide–complete fancybox-slide–current”),i?(u=c.left-(r.pos*c.width+r.pos*r.opts.gutter),n.each(f.slides,function(t,o){o.$slide.removeClass(“fancybox-animated”).removeClass(function(t,e){return(e.match(/(^|s)fancybox-fx-S+/g)||[]).join(” “)});var i=o.pos*c.width+o.pos*o.opts.gutter;n.fancybox.setTranslate(o.$slide,{top:0,left:i-l.left+u}),o.pos!==s.pos&&o.$slide.addClass(“fancybox-slide–“+(o.pos>s.pos?”next”:”previous”)),p(o.$slide),n.fancybox.animate(o.$slide,{top:0,left:(o.pos-s.pos)*c.width+(o.pos-s.pos)*o.opts.gutter},e,function(){o.$slide.css({transform:””,opacity:””}).removeClass(“fancybox-slide–next fancybox-slide–previous”),o.pos===f.currPos&&f.complete()})})):e&&s.opts.transitionEffect&&(d=”fancybox-animated fancybox-fx-“+s.opts.transitionEffect,r.$slide.addClass(“fancybox-slide–“+(r.pos>s.pos?”next”:”previous”)),n.fancybox.animate(r.$slide,d,e,function(){r.$slide.removeClass(d).removeClass(“fancybox-slide–next fancybox-slide–previous”)},!1)),s.isLoaded?f.revealContent(s):f.loadSlide(s),f.preload(“image”)}},createSlide:function(t){var e,o,i=this;return o=t%i.group.length,o=o<0?i.group.length+o:o,!i.slides[t]&&i.group[o]&&(e=n('

‘).appendTo(i.$refs.stage),i.slides[t]=n.extend(!0,{},i.group[o],{pos:t,$slide:e,isLoaded:!1}),i.updateSlide(i.slides[t])),i.slides[t]},scaleToActual:function(t,e,o){var i,a,s,r,c,l=this,d=l.current,u=d.$content,f=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).width,p=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).height,h=d.width,g=d.height;l.isAnimating||l.isMoved()||!u||”image”!=d.type||!d.isLoaded||d.hasError||(l.isAnimating=!0,n.fancybox.stop(u),t=void 0===t?.5*f:t,e=void 0===e?.5*p:e,i=n.fancybox.getTranslate(u),i.top-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).top,i.left-=n.fancybox.getTranslate(d.$slide).left,r=h/i.width,c=g/i.height,a=.5*f-.5*h,s=.5*p-.5*g,h>f&&(a=i.left*r-(t*r-t),a>0&&(a=0),ap&&(s=i.top*c-(e*c-e),s>0&&(s=0),se-.5&&(l=e),d>o-.5&&(d=o),”image”===t.type?(u.top=Math.floor(.5*(o-d))+parseFloat(c.css(“paddingTop”)),u.left=Math.floor(.5*(e-l))+parseFloat(c.css(“paddingLeft”))):”video”===t.contentType&&(a=t.opts.width&&t.opts.height?l/d:t.opts.ratio||16/9,d>l/a?d=l/a:l>d*a&&(l=d*a)),u.width=l,u.height=d,u)},update:function(t){var e=this;n.each(e.slides,function(n,o){e.updateSlide(o,t)})},updateSlide:function(t,e){var o=this,i=t&&t.$content,a=t.width||t.opts.width,s=t.height||t.opts.height,r=t.$slide;o.adjustCaption(t),i&&(a||s||”video”===t.contentType)&&!t.hasError&&(n.fancybox.stop(i),n.fancybox.setTranslate(i,o.getFitPos(t)),t.pos===o.currPos&&(o.isAnimating=!1,o.updateCursor())),o.adjustLayout(t),r.length&&(r.trigger(“refresh”),t.pos===o.currPos&&o.$refs.toolbar.add(o.$refs.navigation.find(“.fancybox-button–arrow_right”)).toggleClass(“compensate-for-scrollbar”,r.get(0).scrollHeight>r.get(0).clientHeight)),o.trigger(“onUpdate”,t,e)},centerSlide:function(t){var e=this,o=e.current,i=o.$slide;!e.isClosing&&o&&(i.siblings().css({transform:””,opacity:””}),i.parent().children().removeClass(“fancybox-slide–previous fancybox-slide–next”),n.fancybox.animate(i,{top:0,left:0,opacity:1},void 0===t?0:t,function(){i.css({transform:””,opacity:””}),o.isComplete||e.complete()},!1))},isMoved:function(t){var e,o,i=t||this.current;return!!i&&(o=n.fancybox.getTranslate(this.$refs.stage),e=n.fancybox.getTranslate(i.$slide),!i.$slide.hasClass(“fancybox-animated”)&&(Math.abs(e.top-o.top)>.5||Math.abs(e.left-o.left)>.5))},updateCursor:function(t,e){var o,i,a=this,s=a.current,r=a.$refs.container;s&&!a.isClosing&&a.Guestures&&(r.removeClass(“fancybox-is-zoomable fancybox-can-zoomIn fancybox-can-zoomOut fancybox-can-swipe fancybox-can-pan”),o=a.canPan(t,e),i=!!o||a.isZoomable(),r.toggleClass(“fancybox-is-zoomable”,i),n(“[data-fancybox-zoom]”).prop(“disabled”,!i),o?r.addClass(“fancybox-can-pan”):i&&(“zoom”===s.opts.clickContent||n.isFunction(s.opts.clickContent)&&”zoom”==s.opts.clickContent(s))?r.addClass(“fancybox-can-zoomIn”):s.opts.touch&&(s.opts.touch.vertical||a.group.length>1)&&”video”!==s.contentType&&r.addClass(“fancybox-can-swipe”))},isZoomable:function(){var t,e=this,n=e.current;if(n&&!e.isClosing&&”image”===n.type&&!n.hasError){if(!n.isLoaded)return!0;if((t=e.getFitPos(n))&&(n.width>t.width||n.height>t.height))return!0}return!1},isScaledDown:function(t,e){var o=this,i=!1,a=o.current,s=a.$content;return void 0!==t&&void 0!==e?i=t<a.width&&e<a.height:s&&(i=n.fancybox.getTranslate(s),i=i.width<a.width&&i.height1.5||Math.abs(a.height-s.height)>1.5)),s},loadSlide:function(t){var e,o,i,a=this;if(!t.isLoading&&!t.isLoaded){if(t.isLoading=!0,!1===a.trigger(“beforeLoad”,t))return t.isLoading=!1,!1;switch(e=t.type,o=t.$slide,o.off(“refresh”).trigger(“onReset”).addClass(t.opts.slideClass),e){case”image”:a.setImage(t);break;case”iframe”:a.setIframe(t);break;case”html”:a.setContent(t,t.src||t.content);break;case”video”:a.setContent(t,t.opts.video.tpl.replace(/{{src}}/gi,t.src).replace(“{{format}}”,t.opts.videoFormat||t.opts.video.format||””).replace(“{{poster}}”,t.thumb||””));break;case”inline”:n(t.src).length?a.setContent(t,n(t.src)):a.setError(t);break;case”ajax”:a.showLoading(t),i=n.ajax(n.extend({},t.opts.ajax.settings,{url:t.src,success:function(e,n){“success”===n&&a.setContent(t,e)},error:function(e,n){e&&”abort”!==n&&a.setError(t)}})),o.one(“onReset”,function(){i.abort()});break;default:a.setError(t)}return!0}},setImage:function(t){var o,i=this;setTimeout(function(){var e=t.$image;i.isClosing||!t.isLoading||e&&e.length&&e[0].complete||t.hasError||i.showLoading(t)},50),i.checkSrcset(t),t.$content=n(‘

‘).addClass(“fancybox-is-hidden”).appendTo(t.$slide.addClass(“fancybox-slide–image”)),!1!==t.opts.preload&&t.opts.width&&t.opts.height&&t.thumb&&(t.width=t.opts.width,t.height=t.opts.height,o=e.createElement(“img”),o.onerror=function(){n(this).remove(),t.$ghost=null},o.onload=function(){i.afterLoad(t)},t.$ghost=n(o).addClass(“fancybox-image”).appendTo(t.$content).attr(“src”,t.thumb)),i.setBigImage(t)},checkSrcset:function(e){var n,o,i,a,s=e.opts.srcset||e.opts.image.srcset;if(s){i=t.devicePixelRatio||1,a=t.innerWidth*i,o=s.split(“,”).map(function(t){var e={};return t.trim().split(/s+/).forEach(function(t,n){var o=parseInt(t.substring(0,t.length-1),10);if(0===n)return e.url=t;o&&(e.value=o,e.postfix=t[t.length-1])}),e}),o.sort(function(t,e){return t.value-e.value});for(var r=0;r=a||”x”===c.postfix&&c.value>=i){n=c;break}}!n&&o.length&&(n=o[o.length-1]),n&&(e.src=n.url,e.width&&e.height&&”w”==n.postfix&&(e.height=e.width/e.height*n.value,e.width=n.value),e.opts.srcset=s)}},setBigImage:function(t){var o=this,i=e.createElement(“img”),a=n(i);t.$image=a.one(“error”,function(){o.setError(t)}).one(“load”,function(){var e;t.$ghost||(o.resolveImageSlideSize(t,this.naturalWidth,this.naturalHeight),o.afterLoad(t)),o.isClosing||(t.opts.srcset&&(e=t.opts.sizes,e&&”auto”!==e||(e=(t.width/t.height>1&&s.width()/s.height()>1?”100″:Math.round(t.width/t.height*100))+”vw”),a.attr(“sizes”,e).attr(“srcset”,t.opts.srcset)),t.$ghost&&setTimeout(function(){t.$ghost&&!o.isClosing&&t.$ghost.hide()},Math.min(300,Math.max(1e3,t.height/1600))),o.hideLoading(t))}).addClass(“fancybox-image”).attr(“src”,t.src).appendTo(t.$content),(i.complete||”complete”==i.readyState)&&a.naturalWidth&&a.naturalHeight?a.trigger(“load”):i.error&&a.trigger(“error”)},resolveImageSlideSize:function(t,e,n){var o=parseInt(t.opts.width,10),i=parseInt(t.opts.height,10);t.width=e,t.height=n,o>0&&(t.width=o,t.height=Math.floor(o*n/e)),i>0&&(t.width=Math.floor(i*e/n),t.height=i)},setIframe:function(t){var e,o=this,i=t.opts.iframe,a=t.$slide;t.$content=n(‘

‘).css(i.css).appendTo(a),a.addClass(“fancybox-slide–“+t.contentType),t.$iframe=e=n(i.tpl.replace(/{rnd}/g,(new Date).getTime())).attr(i.attr).appendTo(t.$content),i.preload?(o.showLoading(t),e.on(“load.fb error.fb”,function(e){this.isReady=1,t.$slide.trigger(“refresh”),o.afterLoad(t)}),a.on(“refresh.fb”,function(){var n,o,s=t.$content,r=i.css.width,c=i.css.height;if(1===e[0].isReady){try{n=e.contents(),o=n.find(“body”)}catch(t){}o&&o.length&&o.children().length&&(a.css(“overflow”,”visible”),s.css({width:”100%”,”max-width”:”100%”,height:”9999px”}),void 0===r&&(r=Math.ceil(Math.max(o[0].clientWidth,o.outerWidth(!0)))),s.css(“width”,r||””).css(“max-width”,””),void 0===c&&(c=Math.ceil(Math.max(o[0].clientHeight,o.outerHeight(!0)))),s.css(“height”,c||””),a.css(“overflow”,”auto”)),s.removeClass(“fancybox-is-hidden”)}})):o.afterLoad(t),e.attr(“src”,t.src),a.one(“onReset”,function(){try{n(this).find(“iframe”).hide().unbind().attr(“src”,”//about:blank”)}catch(t){}n(this).off(“refresh.fb”).empty(),t.isLoaded=!1,t.isRevealed=!1})},setContent:function(t,e){var o=this;o.isClosing||(o.hideLoading(t),t.$content&&n.fancybox.stop(t.$content),t.$slide.empty(),l(e)&&e.parent().length?((e.hasClass(“fancybox-content”)||e.parent().hasClass(“fancybox-content”))&&e.parents(“.fancybox-slide”).trigger(“onReset”),t.$placeholder=n(“