Criminosos fingem ser da PF e roubam casa da família Maluf – 22/11/2024 – Cotidiano

Scott Bessent em um comício de campanha de Donald Trump em Asheville, Carolina do Norte, 14 de agosto de 2024. JONATHAN DRAKE/REUTERS

Para a equipa de Trump, o bilionário Scott Bessent tinha duas falhas: era um antigo colaborador de George Soros, um bilionário insultado pelos republicanos pela sua defesa de causas progressistas; ele declarou um pouco rapidamente em entrevista com Tempos Financeiros que os direitos aduaneiros que Donald Trump sonha impor eram acima de tudo uma postura negocial. “No final do dia, (Trunfo) é um defensor do livre comércio. Ele quer aumentar a pressão para negociar”declarou o Sr. Bessent em 13 de outubro.

E ainda assim, depois de muitas intrigas e contra-candidaturas apresentadas sob os painéis do palácio neo-mourisco de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, o presidente eleito manteve a sua escolha inicial e anunciou, sexta-feira, 21 de novembro, sua decisão. Aos 62 anos, o Sr. Bessent, bilionário fundador do fundo de hedge Key Square Capital Management, sucederá à economista e banqueira central Janet Yellen como chefe do Tesouro dos EUA.

“Nas vésperas do 250e aniversário do nosso grande país, (Scott Bessent) nos ajudará a lançar uma nova era de ouro para os Estados Unidos, solidificando o nosso papel como economia líder mundial, centro de inovação e criação de negócios, destino de capital, garantindo ao mesmo tempo que o dólar continue, sem dúvida, a moeda de reserva do mundo” , escreve Donald Trump em um comunicado de imprensa.

O financista cresceu na Carolina do Sul e se formou na prestigiada Universidade de Yale (Connecticut). Ele faz parte da igreja huguenote de Charleston, fundada por emigrantes protestantes franceses após a revogação do Édito de Nantes em 1685. Sua reivindicação à fama é ter expulsado a libra esterlina do sistema monetário europeu e colocado o Banco da Inglaterra em colapso. ajoelhou-se ao lado de George Soros em 1992. Ele também especulou sobre o iene e a dívida italiana.

De acordo com o Jornal de Wall StreetBessent aconselhou Donald Trump a seguir uma política “3-3-3”: reduzir o défice orçamental para 3% do produto interno bruto (PIB) até 2028, estimular o crescimento para 3% graças à desregulamentação e produzir três milhões de barris adicionais de óleo por dia.

Resolva a quadratura do círculo

O futuro diretor do Tesouro terá de facto a tarefa de gerir o orçamento americano e limitar um défice abismal que atingiu 1.830 mil milhões de dólares (1.750 mil milhões de euros) no exercício que termina em 30 de setembro de 2024, ou seja, 6,3% do PIB, apesar do forte crescimento e do pleno emprego. Este défice é o dobro do nível de 2019, o último ano ” normal “ seu primeiro mandato de Donald Trump.

