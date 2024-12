Esposa de homem de Wisconsin acusado de falsificar seus próprios arquivos de óbito para divórcio | Wisconsin

Maya Yang and agencies



A esposa do Wisconsin O homem que supostamente fingiu a própria morte e fugiu para a Europa Oriental pediu o divórcio, de acordo com os autos do tribunal online.

Revisados ​​​​pela Associated Press, os registros judiciais online revelaram que Emily Borgwardt entrou com uma petição de divórcio contra Ryan Borgwardt, seu marido e pai de três filhos, no tribunal do condado de Dodge, em Wisconsin.

Os registros descreveram o casamento de 22 anos dos Borgwardt como “irremediavelmente rompido” e acrescentaram que Emily Borgwardt está buscando a custódia exclusiva de seus três filhos, a Associated Press relatórios.

A petição de divórcio de Emily Borgwardt surge depois que Ryan Borgwardt começou a se comunicar com as autoridades policiais em novembro, após um desaparecimento de três meses.

A investigação subsequente da polícia revelou que Ryan Borgwardt fingiu a própria morte em meados de agosto, fingindo se afogar no Lago Verde de Wisconsin – que ele disse ele escolheu porque era o lago mais profundo do estado – virando o caiaque, descartando o telefone e remando até um barco inflável próximo.

Ryan Borgwardt viajou então para Madison, onde disse que pegou um ônibus para Detroit, depois outro ônibus para Toronto antes de pegar um vôo para Paris e depois viajar para um país do Leste Europeu.

De acordo com uma queixa criminal contra ele analisada pela Associated Press, ele disse que uma mulher o pegou e eles passaram vários dias juntos em um hotel antes de ele fixar residência no país do leste europeu de Geórgia.

Um análise da trilha digital de Borgwardt pelas autoridades policiais revelou que Ryan Borgwardt planejava viajar para a Europa e então tentou enganar os investigadores.

No dia em que ele desapareceu, o disco rígido de um laptop vinculado a Ryan Borgwardt foi substituído e todos os navegadores da Internet foram limpos, relata a Associated Press, acrescentando que os investigadores encontraram fotos de passaporte, perguntas sobre transferência de fundos para bancos estrangeiros, comunicação com uma mulher de Uzbequistão bem como uma apólice de seguro de vida de US$ 375 mil que ele fez em janeiro.

Desde o retorno de Ryan Borgwardt aos EUA, ele foi acusado de contravenção por obstrução da busca por seu corpo, que durou mais de 50 dias e envolveu vários mergulhos do pessoal de busca em Green Lake.

De acordo com Para o gabinete do xerife do condado de Green Lake, a busca por Ryan Borgwardt custou pelo menos US$ 35 mil.