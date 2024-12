Senado aprova texto-base da reforma tributária

A série documental “Brasil Vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”, que estreará no SporTV no próximo dia 19, vai mostrar uma versão pouco conhecida do ex-jogador e técnico de futebol: o seu lado engraçado. É o que promete o diretor da produção, Fernando Acquarone.

Segundo ele, essa percepção de um Dunga mais bem-humorado —que é bem diferente da visão que se tinha dele em campo ou quando dava entrevistas para a imprensa— é obtida por meio de depoimentos com familiares, amigos e colegas de equipe.

Um desses é o italiano Roberto Baggio. Os dois atuaram juntos pelo Fiorentina e relembram na série um pedido que Baggio fez para Dunga: que ele o ensinasse a bater faltas como Zico, grande ídolo do italiano. O brasileiro, porém, respondeu: “Se eu soubesse, não te ensinaria. Eu mesmo ia bater.”

“Mais do que desvendar o desconhecido do personagem Dunga, entrevistar nomes que conviveram diretamente com ele foi algo ainda mais especial. Eles me mostraram um lado engraçado que certamente pouca gente viu”, diz o diretor.

Coproduzido com a Pindorama Filmes, a série tem três episódios. Os dois primeiros serão exibidos no canal em sequência, a partir das 20 horas. O último vai ao ar no dia 20, às 21h.

DOSE DUPLA

A chef Bel Coelho e o empresário Felipe Britto, sócios do restaurante Cuia, receberam convidados para a inauguração da segunda unidade do espaço gastronômico, na segunda-feira (9). O advogado e ex-secretário Nacional de Justiça Beto Vasconcelos e a diretora de transição energética do BNDES, Luciana Costa, marcaram presença no evento em Pinheiros. O violonista Arthur Nestrovski, a escritora Claudia Cavalcanti, a atriz Shirley Cruz e a psicanalista e escritora Vera Iaconelli, colunista da Folha, compareceram.