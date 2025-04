Esquecido? O destino dos cidadãos alemães seqüestrados no exterior – DW – 04/04/2025

Sonja N.* foi sequestrado por homens armados há quase sete anos na Somália. Na época, a enfermeira alemã estava trabalhando para o Cruz Vermelha Internacional. Recentemente, surgiu um vídeo mostrando a ela e seu apelo ao governo alemão e sua família para fazer tudo o que podem para libertá -la. Ela disse que sua saúde estava se deteriorando rapidamente.

Estima -se que centenas de cidadãos alemães tenham sido seqüestrados no exterior nas últimas décadas. É difícil estabelecer exatamente quantos atualmente ainda estão sendo mantidos, quase não existem números. Os números mais recentes são de 2019 quando o governo alemão anunciou que 143 alemães foram seqüestrados em 37 países entre 2010 e 2019. A maioria dos casos estava em Nigériaseguido pela AfeganistãoMéxico, Síria e Senegal.

O presidente da Malian, Amadou Toumani Toure, recebeu turistas europeus libertados, incluindo nove alemães, que haviam sido mantidos no Saara por militantes argelinos por cinco meses em 2003 Imagem: Imagem-Liance / DPA / DPAWEB

A equipe de crise assume o comando

Em resposta a um seqüestro, uma equipe de crise é estabelecida no Ministério das Relações Exteriores para coordenar as várias agências, como embaixadas, serviços de inteligência federal e intermediários. Jürgen Chróbog liderou essa equipe por dois anos, de 2003 a 2005. “O principal é fazer antes de tudo fazer todas as paradas, construir confiança com os intermediários para descobrir o que aconteceu e quais são as demandas”, disse o garoto de 85 anos à DW.

Durante seu tempo ativo, ele lidou com o seqüestro de vários turistas alemães que haviam sido seqüestrados na Argélia e Mali enquanto viajava no deserto do Saara em 2003. As negociações foram bem -sucedidas e todas, exceto uma refém, que morreram de falha de calor, foram libertadas. Chróbog lembra que a estreita relação de confiança entre o presidente da Maliana e os Tuaregus no terreno foi o fator decisivo.

Curiosamente, o próprio Chróbog foi sequestrado no Iêmen junto com sua família apenas alguns meses após sua aposentadoria em 2005. Ele foi pego em uma briga tribal, que felizmente foi resolvida e a família foi libertada.

O diplomata alemão Jürgen Chróbog e sua família foram brevemente sequestrados no Iêmen em 2005 Imagem: Franz-Peter Tschauner/DPA/Picture Alliance

Ampla gama de vítimas

Na maioria dos casos, é claro, não são “profissionais” como Chróbog que se encontram nas garras de atores não estatais ou mesmo estaduais. As vítimas são enfermeiras, padres, trabalhadores humanitários, dissidentes ou simplesmente turistas aleatórios. Em 2000, a família alemã Wallert foi sequestrada junto com outros turistas durante suas férias de Páscoa na Malásia. O grupo rebelde Abu Sayyaf os levou para a ilha filipina de Jolo. O caso se destacou porque os militantes convidaram repetidamente os jornalistas para o esconderijo da selva para filmar os reféns e entrevistar os seqüestradores. Após a liberação meses depois, os Wallerts se tornaram uma das famílias mais conhecidas da Alemanha.

Renate e Werner Wallert deram várias entrevistas depois de terem sido sequestradas junto com outros turistas durante férias no sudeste da Ásia Imagem: UWE Zucchi/DPA/Picture Alliance

Às vezes, aqueles que são libertados falam mais tarde e relatam sua experiência. Essa é a única maneira de se tornar conhecida alguns casos de seqüestro, pois o Ministério das Relações Exteriores observa uma rigorosa política de não divulgação.

Um caso recente foi o do clérigo católico romano Hans-Joachim Lohre, que desapareceu no Mali em novembro de 2022, a caminho de uma missa celebrada. Demorou quase um ano para ele ser libertado. Em uma entrevista à DW, ele se lembra do momento de seu seqüestro: “Alguém me agarrou por trás e me arrastou para o banco de trás de um Mercedes. E então estávamos a caminho. Não demorou mais de cinco ou dez segundos”.

Ele rapidamente percebeu que tinha que encontrar uma estratégia de sobrevivência: “Eu disse a mim mesmo: tenho que dar sentido a esse tempo de cativeiro, se dura um, dois ou cinco anos”, diz ele. Ele orava várias vezes por dia e até tentou conversar com seus seqüestradores, um grupo de jihadistas, sobre religião. Após um ano de negociações para libertá -lo, foi bem -sucedido – mas ele não sabe exatamente como. No entanto, ele ficou feliz em saber que o presidente do Alto Conselho Islâmico do Mali também orou por sua libertação e sente que isso ajudou a aprofundar o diálogo muçulmano-cristão.

O clérigo católico romano Hans-Joachim Lohre foi sequestrado e realizado por um ano no Mali em 2022 Imagem: Raphael Atenas

Muitos seqüestradores são atores não estatais-membros de grupos étnicos ou religiosos, ou de tribos que estão envolvidas em alguma luta. No entanto, também há casos em que os governos se tornam autores, como no caso do Irã, que prenderam repetidamente os cidadãos alemães, às vezes com dupla cidadania, no Irã. Um caso é Jamshid Sharmahd, que foi sequestrado de Dubai para o Irã, preso lá por quatro anos e finalmente executado em outubro de 2024.

Diplomacia silenciosa ou ampla publicidade

A prisão do alemão Nahid Taghavi, no Irã, teve um resultado mais feliz; Ela foi libertada em janeiro.

A Organização dos Direitos Humanos Hawar agiu em nome de Taghavi. Mariam Claren trabalha para Hawar – e também é afetado pessoalmente, Nahid Taghavi é sua mãe. “Quando um estado autoritário prende/seqüestra alguém, você está inicialmente no escuro. E eu recomendo por minha própria experiência – e também recomendamos isso como uma ONG – é muito importante ir a público imediatamente”, disse Claren à DW. Como a publicidade protege o detido: com o tempo, com mais pressão pública, Nahid Taghavi obteve melhores condições da prisão e acesso à medicina.

Tagha (L). Imagem: Háwar.help/dpa/7picture Alliance

Mariam Claren trabalhou em estreita colaboração com o Ministério das Relações Exteriores para libertar a mãe e agradece a ajuda que recebeu. Ao mesmo tempo, no entanto, ela também critica o princípio da Diplomacia Silenciosa da Alemanha: “Os EUA têm um enviado especial para reféns no exterior. Na França, eles conversam publicamente sobre a tomada de reféns”, diz Claren. “Para ser justo, devo dizer que funcionou. Minha mãe foi libertada. Mas muitas vezes me senti deixado sozinho”, acrescenta ela.

Essa é outra razão pela qual o vídeo da enfermeira alemã sequestrada na Somália ressoou com ela. “Encontrei o vídeo de partir o coração. Se fosse minha mãe, eu mobilizava todos”. Claren diz. Isso, ela diz, serve para aumentar a pressão e garantir que a vítima não seja esquecida.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.

*Nome completo retido em conformidade com as leis de privacidade alemãs.

