Esquema de ônibus para festas de fim de ano em Rio Branco tem parada adicional e linha especial

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito informou, nesta sexta-feira (16), o plano de operação do serviço para as festas do fim de ano. Desta vez, Rio Branco vai contar com dois eventos realizados pelo Poder Público; show do Jads e Jadson no estádio Arena da Floresta, promovido pelo governo do estado, e também uma programação com shows e queima de fogos na Gameleira, feita pela prefeitura.