Com mais uma morte por Covid, número de vítimas fatais da doença chega a 2.035

Com mais uma morte registrada nesta sexta-feira (16) por Covid-19, o Acre chegou a marca de 2.035 vítimas fatais da doença. O boletim diário divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) notificou mais 282 casos novos de pessoas infectadas, fazendo com que os registros em todo o estado cheguem a 157.119.