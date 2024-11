Estado de São Paulo vence as Paralimpíadas Escolares pela 12ª vez

Nach internationalen Einsätzen unter der Woche steht am Wochenende der 12. Spieltag der Bundesliga 2024/25 an – und der hat es in sich! Das Wochenende vom ersten Advent steht nämlich ganz im Kerzenlicht des deutschen “Klassikers”. Die zuletzt widererstarkte Borussia aus Dortmund empfängt am Samstagabend (18:30 Uhr/LIVE in der Flashscore Audioreportage und Sky) Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München. News, Pressekonferenzen, Scores, Ergebnisse und Stimmen zur Bundesliga erfährst du wie gewohnt mit dem Tracker von Flashscore.

LIVE: Borussia Dortmund 1-0 Bayern München (Sky/Flashscore-Audioreportage)

Bundesliga-Tracker

SAMSTAG, 30. November

19:19 Uhr – HALBZEIT – Borussia Dortmund führt zur Pause absolut verdient mit 1:0 gegen die Bayern. Nachdem zu Beginn der Partie bereits Waldemar Anton verletzt ausgewechselt werden musste, gab bei den Münchnern kurze Zeit später auch Harry Kane das Zeichen zum Wechsel.

Sportlich hat der BVB bisher vieles im Griff. Defensiv steht man stabil und greift den Gegner früh an. Eine wunderbare Einzelleistung von Jamie Gittens brachte die Heim-Elf in Führung, bislang ließ das Team von Nuri Sahin danach nichts zu. Mal sehen, ob der häufig gescholtene BVB diese Leistung in der zweiten Halbzeit bestätigen kann.

18:56 Uhr – TOOOR FÜR DORTMUND – Eine individuelle Meisterleistung von Jamie Gittens bringt den BVB in Führung. Auf der linken Außenbahn lässt er den Ball auf Höhe der Mittellinie durch die Beine laufen und kommt so an Konrad Laimer vorbei. Den anschließenden Sprint kann der Österreicher dann nicht mehr verteidigen, der Engländer schließt eiskalt ins lange Eck ab. Die Schwarz-Gelben liegen vorne!

18:30 Uhr – ANPFIFF – Los geht’s im Signal Iduna Park. Auch der Kollege Ralf Bosse im Audiostream ist bereit für die Reportage in den nächsten 90 Minuten. Wer gewinnt den deutschen Klassiker?

18:19 Uhr – Auch BVB-Geschäftsführer Lars Ricken hat seine markigen Worte vor dem Spiel wiederholt und angekündigt, die Bayern “ein bisschen auf unser Niveau runterziehen” zu wollen. Am heutigen Abend sieht der ehemalige Champions League-Finaltorschütze ein 1:0 für seine Dortmunder, während sein Münchner Gegenüber Max Eberl auf ein 2:0 für die Bayern tippt. In zehn Minuten geht’s los.

18:02 Uhr – Alphonso Davies darf für die Bayern starten, obwohl er vor wenigen Stunden noch alkoholisiert am Steuer von der Polizeit aufgegriffen wurde. Auf Nachfrage gab Vincent Kompany an, sein Schützling habe in seiner jungen Karriere bislang “alles, aber auch alles richtig gemacht“. Über weitere Schritte werde man intern beraten.

Auf der anderen Seite äußerte sich BVB-Trainer Nuri Sahin (wie auch schon Lars Ricken auf der Mitgliederversammlung) sehr optimistisch. Der Schlüssel zum Sieg sei “Mut“. Die Schwarz-Gelben müssten versuchen, ihr “Ding durchzuziehen. Wir sind gut vorbereitet, ich bin guter Dinge.“

17:44 Uhr – Tel in Bayern-Startelf in Dortmund – Überraschung beim Bundesliga-Klassiker: Durch den Ausfall von Serge Gnabry in der Bayern-Offensive hatten viele mit Kingsley Coman oder Michael Olise in der Startelf gerechnet, doch Vincent Kompany hat sich für den zuletzt selten eingesetzten Mathys Tel entschieden.

Hier die Aufstellungen der beiden Teams.

Die Aufstellungen zu Borussia Dortmund vs. FC Bayern. Flashscore

17:29 Uhr – SCHLUSSPFIFF – Bayer Leverkusen kann sich wieder einmal auf Patrik Schick verlassen. Der Tscheche, der den derzeit verletzten Victor Boniface ersetzt, sorgte durch seinen Treffer zum 2:1 für den Auswärtssieg des deutschen Meisters an der Alten Försterei.

Deutlich weniger zu lachen hat derzeit RB Leipzig. Die Roten Bullen kassieren vor heimischer Kulisse eine historische 1:5-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg und wird sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob dieses Spiel personelle Konsequenzen haben muss. Alle Ergebnisse in der Übersicht:

Union Berlin 1-2 Bayer Leverkusen

RB Leipzig 1-4 VfL Wolfsburg

Werder Bremen 2-2 VfB Stuttgart

SC Freiburg 3-1 Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg 1-0 VfL Bochum

16:18 Uhr – HALBZEIT – RB Leipzig kommt vom Regen in die Traufe. In der Champions League verloren, in der Bundesliga in der Krise und heute gegen den VfL Wolfsburg stand es nach 20 Minuten bereits 0:3. Die Sachsen waren hier über weite Strecken nicht auf dem Feld, auch offensiv ging rein gar nichts.

Leverkusen hingegen ging durch Frimpong schnell in Führung, kassierte aber noch vor der Pause den Ausgleich durch Woo-Yeong Jeong. Bochum ist auch unter Dieter Hecking mit 0:1 in Augsburg hinten, zwischen Bremen und Stuttgart steht es 1:1.

15:30 Uhr – ANPFIFF – Die Verfolger Leipzig und Leverkusen kämpfen um den Anschluss an die Bayern, Bochum hingegen will endlich den ersten Saisonsieg einfahren und muss heute in Augsburg antreten. Dazu Bremen gegen Stuttgart und Freiburg gegen Gladbach – es ist angerichtet.

15:10 Uhr – In wenigen Minuten geht’s los mit der Bundesliga am Samstag. Live dabei sein könnt ihr natürlich hier bei uns im Tracker, aber auch in der Audioreportage: Der Kollege Fabian Moers hat sich schon warm gelaufen und wird euch die Partie des Meisters Bayer Leverkusen bei Union Berlin über 90 Minuten live auf die Ohren bringen.

14:31 Uhr – Wirtz bei Leverkusen nur auf der Bank – Die Aufstellungen für die Bundesliga-Spiele um 15:30 Uhr sind da und vor allem bei Bayer 04 Leverkusen gibt es einige Überraschungen. Vermutlich mit Blick auf das DFB-Pokalspiel gegen die Bayern in der nächsten Woche sitzt unter anderem Wunderkind Florian Wirtz zunächst auf der Bank.

13:54 Uhr – Davies betrunken am Steuer erwischt – Alphonso Davies wurde Berichten zufolge in den frühen Morgenstunden vor dem Klassiker zwischen Bayern und Borussia Dortmund in betrunkenem Zustand am Steuer erwischt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, forderten die Beamten den kanadischen Nationalspieler dazu auf, anzuhalten, da er möglicherweise unter alkoholischem Einfluss stand und eine Gefahr für andere Autofahrer hätte darstellen können. Mehr Infos

Alphonso Davies drohen sportliche und rechtliche Konsequenzen. Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

13:37 Uhr – Brandt fällt gegen die Bayern aus – Für das Duell gegen den FC Bayern München muss Borussia Dortmund auf Julian Brandt verzichten. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten fuhr der 28-Jährige am Samstagmorgen nicht mit der Mannschaft ins Teamhotel. Die muskulären Probleme im Oberschenkel, über die er seit dem 3:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb unter der Woche klagt, hat er also noch nicht hinter sich gelassen.

12:59 Uhr – Alonso schaut nicht auf den Pokal – Vor dem Pokalkracher gegen die Bayern unter der Woche erwartet Leverkusen-Trainer Xabi Alonso in der Alten Försterei “ein intensives Spiel und einen anderen, physischen Gegner” als zuletzt bei den beiden deutlichen Heimspielsiegen gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) und RB Salzburg (5:0). “Typisch alter Fußball. Klassisch, traditionell, ich mag dieses Stadion, diese Stimmung“, sagte Alonso.

Keinen Gegentreffer wie beim höchsten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte am Dienstag “will ich auch Samstag”, forderte der Baske: “Das war ein Spiel, das ist nicht genug. Wir hatten zwei Tage zum erholen, physisch und mental. Jetzt wollen wir weitermachen.“

12:11 Uhr – RB Leipzig mit Interesse an Kolo Muani – Bevor nachher alles nach Dortmund blickt, spielt unter anderem RB Leipzig im “Vorprogramm des Tages” um 15:30 Uhr. RB schlägt sich aktuell mit der wohl schwersten Phase unter der Ägide von Marco Rose herum und läuft den eigenen Erwartungen hinterher.

Heute macht beim PayTV-Sender Sky ein Bericht die Runde, nach dem sich die Sachsen mit einer Winterverpflichtung von Randal Kolo Muani beschäftigen. Der ehemalige Frankfurter ist bei Paris Saint-Germain noch nicht komplett angekommen und kommt momentan nur als Rotationsspieler zum Einsatz. Ein Leihwechsel soll im Raum stehen, doch aus der Erfahrung mit Xavi Simons drängt der Bundesligist in diesem Fall wohl auf eine Kaufoption.

Sicher ist nur eins: Heute wird Leipzig noch ohne den französischen Nationalstürmer auskommen müssen, wenn es in der heimischen Red Bull Arena gegen den VfL Wolfsburg geht.

10:45 Uhr – Und damit wollen auch wir komplett in den Klassiker-Modus schalten. Mit Flashscore bist du bestens auf das brisanteste Duell im deutschen Fußball vorbereitet. Sieht dir unsere Vorberichterstattung zum Match an:

Preview: BVB empfängt Bayern im “Klassiker” | Angriffslust gegen “Mia san mia”

Dortmund gegen Bayern: Fünf entscheidende Duelle des Topspiels

Klassiker in der Bundesliga: Kompany hofft auf “Spektakel” und “Emotionen”

“Wissen, was wir können”: BVB nach Sieg in Zagreb heiß auf die Bayern

Bayern mit PSG-Selbstvertrauen im “Monster”-Modus: “Defensive gewinnt Titel”

Hans-Joachim Watzke über Nuri Sahin: “Hat alles, um ein ganz Großer zu werden”

08:52 Uhr – Freund: FC Bayern “fühlt sich geeint an” – Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund sieht den Fußball-Rekordmeister nach einer völlig verkorksten Saison wieder klar auf Kurs. “Es ist immer unruhig beim FC Bayern, wenn man keine Titel gewinnt. Aber es fühlt sich aktuell sehr gut an“, sagte Freund vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund.

Freund lobte eine “sehr gute Energie” beim FC Bayern. “Alle denken und rudern in eine Richtung. Das fühlen wir nach innen und verkörpern es nach außen. Der Verein fühlt sich geeint an“, betonte der Österreicher.

Einen “großen Anteil” am aktuellen Aufschwung schreibt Freund Trainer Vincent Kompany zu. Der 38 Jahre alte Belgier sei ein “wichtiger Puzzlestein, warum es sich aktuell so gut anfühlt. Er ist ein absoluter Teamplayer, er nimmt die Leute mit, er beschäftigt sich mit allen Komponenten. Wir sind sehr happy.” Schon zuletzt hatte der Münchner Sportdirektor von einem “absoluten Glücksgriff” geschwärmt.

07:43 Uhr – “Nicht ausflippen”: St. Pauli will nach erstem Heimsieg mehr – Jackson Irvine musste nicht lange überlegen. “Naja, wir haben getroffen, das hilft“, antwortete der Kapitän des FC St. Pauli auf die Frage, warum es denn nun endlich geklappt habe mit dem ersten Heimsieg. Und tatsächlich: Mit dem Rückenwind des ersten Bundesliga-Heimtors seit über 13 Jahren war der Premieren-Erfolg am Millerntor in der laufenden Spielzeit fast nur noch die logische Konsequenz.

“Ich bin froh für alle Jungs“, führte Irvine im Anschluss an den emotionalen 3:1 (1:0)-Sieg gegen Mitaufsteiger Holstein Kiel aus: “Wir haben alle daran geglaubt, dass es irgendwann passieren würde. Ich hoffe das ist der Start von etwas Besonderem für uns“, sagte der Kapitän.

Stats: St. Pauli vs. Kiel Opta by StatsPerform

Für Irvines Trainer bedeutete der gebannte Heimtor-Fluch nach knapp 475 gespielten Bundesligaminuten in erster Linie Erleichterung – über das Ende der nervigen Nachfragen: “Das haben wir uns echt erkämpft und erarbeitet. Dass der Sieg uns jetzt Schwung gibt ist klar, aber wir ordnen das richtig ein“, so Blessin: “Es ist wichtig, dass wir nicht ausflippen. Mit den Punkten können wir nicht arbeiten, da müssen wir schon noch ein bisschen mehr erreichen.“

FREITAG, 29. November

22:53 Uhr – Die Stimmung nach dem Spiel war auf Seiten der Anhänger von St. Pauli sehr ausgelassen. Johannes Eggestein und Hauke Wahl wurden am DAZN-Mikro nach ihrem Torjubel gefragt: “Jojo ist “DER” Barista schlecht hin in Hamburg”, scherzte der Abwehrmann Wahl.

Jeden Morgen trinken die beiden Kumpels vor dem Training gemeinsam einen Espresso. “Deswegen haben wir gesagt, wenn einer von uns beiden ein Tor schießt, machen wir den Jubel zusammen”, fügte der Torschütze zum 3:0 dem ganzen hinzu.

22:40 Uhr – Jann-Fiete Arp stellte sich nach dem verschossenen Elfmeter in der ersten Halbzeit den unangenehmen Fragen am DAZN-Mikro: “Es tut unfassbar weh” beschreibt er seine Gefühlslage nach dem Fehlschuss aus 11 Metern. Ausreden brauchte er kein: “Der war einfach schlecht geschossen. Ich woll ihn unten links in die Ecke schießen und treffe den Ball nicht so wie ich will”.

Das war auch einer der Grunde warum am Ende St. Pauli als Sieger vom Platz ging. Abschließend will sich der Angreifer einfach nur entschuldigen: “Tut mir wahnsinnig leid für die Fans und die Mannschaft.”

22:27 Uhr – Der Kiez hat Grund zu feiern! Der FC St. Pauli hat sein erstes Heimspiel der Bundesligasaison 2024/25 gewonnen. Mit 3:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin im Duell der Aufsteiger gegen Holstein Kiel durch.

Alles in Einem ist dieser Sieg hochverdient. Nach einer starken ersten Halbzeit überliesen die Hamburger den Gästen den Ball. Doch Kiel hatte so seine Probleme gefährlich vors Tor zu kommen.

Ganz im Gegenteil: St. Pauli war es, die durch Kontersituationen wiederholt gefährlich vor Kiels Schlussmann Timon Weiner auftauchten. Einen dieser Konter vollendete Morgan Guilavogui (56.) relativ früh in der zweiten Halbzeit zur 2:0-Führung.

Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit machte Johannes Eggestein (85.) dann mit seinem Treffer zum 3:0 bereits den Deckel drauf.

Der 3:1-Anschlusstreffer durch Phil Harres (90.) kam letztendlich einfach zu spät. Zum Spielbericht

21:38 Uhr – ANPFIFF 2. HALBZEIT – Und weiter gehts! Wird der FC St. Pauli mit einem Sieg seinen Abstand auf Kiel auf sechs Punkte erhöhen können?

21:19 Uhr – HALBZEIT – Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen. Beide Teams waren seit dem Anpfiff des Schiedsrichters hellwach und griffig. St. Pauli hatte mehr vom Ball, aber Kiel konnte mehrfach andeuten, dass es gefährlich wird, wenn man sie schnell umschalten lässt.

Nach etwa 20 Minuten kontrollierte die Heimmannschaft die Partie aber vollends. Manolis Saliakas war es dann in der 25. Minute, der das Millerntor komplett in Ekstase versetzte. Aus knapp 20 Metern knallte sein Abschluss erst an den Innenpfosten und zappelte anschließend im Netz.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verdiente sich das Team von Alexander Blessin die Führung immer mehr und hätte diese auch noch erhöhen können, wenn nicht vielleicht müssen. Die beste Möglichkeit hatte Carlo Boukhalfa. Dessen Kopfball landete in der 37. Minute aber nur am Aluminum. Ein Abschluss von Morgan Guilavogui konnte derweil noch von der Linie gekratzt werden.

Kurz vor der Halbzeit spekuliert Lewis Holtby auf einen zu kurzen Kopfball zurück auf Nikola Vasilj. Beim Zusammenprall zwischen Angreifer und Tormann wurde zurecht auf Strafstoß entschieden. Vasilj behält gegen Jann-Fiete Arp die Nerven und bewahrte seiner Mannschaft die Pausenführung.

20:31 Uhr – ANPFIFF – Der Ball rollt am Millerntor! Mit der Unterstützung eines ausverkauften Stadion will der FC St. Pauli endlich das erste Tor vor den eigenen Fans schießen. Im Duell gegen Aufsteiger Holstein Kiel könnte das gleichbedeutend mit drei wichtigen Punkten gegen einen direkten Kontrahenten sein.

20:17 Uhr – Auch Alexander Blessin stand vor der Partie am DAZN-Mikro. Er wolle die Atmosphäre am heutigen Abend nutzen, denn die sei “kaum zu toppen”. Die Fragen zum fehlenden Heimtor in dieser Saison “nerven ab und zu”, aber “wir können es nur auf uns schieben”.

Laut St. Paulis Cheftrainer liegt die mangelnde Torausbeute aber nicht an den zu wenigen Torchancen, denn die waren “bis auf gegen die Bayern immer da”. Doch die Mannschaft “investiert sehr viel im Spiel gegen den Ball”, sodass in manchen Situationen “eventuell ein wenig die Energie im Abschluss fehlt. Da muss eine bessere Balance gefunden werden”

Im heutigen Spiel gegen Holstein Kiel erwartet Blessin “viele lange Bälle” und “wer die zweiten Bälle gewinnt, wird im Vorteil sein.”

20:04 Uhr – Marcel Rapp ist vor dem Spiel am DAZN-Mikro zu Gast: “Wir wissen, dass das Spiel gegen Mainz eine Ausnahme war.” Gegen St. Pauli setzt der Kiel-Coach nun auf die Basics: “Wir haben Freude, wir haben Lust auf das Spiel.”

19:35 Uhr – AUFSTELLUNGEN – Die Aufstellungen sind da! So schicken Alexander Blessin und Marcel Rapp ihre Teams ins Rennen. Die Gastgeber setzen auf die gleiche Elf vom 0:2 bei Borussia Mönchengladbach. Bei den Kielern machen Skrzybski (krank), Puchacz und Machino (beide Bank) Platz für Porath, Knudsen und Arp.

Aufstellungen: St. Pauli vs. Kiel Flashscore

17:29 Uhr – Langsam aber sicher nähern wir uns dem Startschuss des 12. Spieltags. In ziemlich genau drei Stunden geht es mit dem Keller-Duell am Kiez zwischen dem FC. St. Pauli und Holstein Kiel um “nackte Punkte”, wie Puali-Coach Alexander Blessin konstatierte. Am Millerntor ist man bereits heiß auf die Partie, wir haben uns in unserem Preview genauer mit dem Abstiegsknaller beschäftigt.

16:09 Uhr – Victor Boniface kommt aus den Schlagzeilen kaum mehr hinaus. Nach provokanten Jubeln und einem Autounfall im Oktober, ist der Nigerianer erneut mit Fehlverhalten in den Mittelpunkt geraten. Zum Artikel.

Victor Boniface News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

14:50 Uhr – Toppmöller adelt FCH – und freut sich auf ein Wiedersehen – Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat die Durchstarter des 1. FC Heidenheim vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt. “Der Respekt ist riesengroß – nicht nur bei mir, in ganz Fußballdeutschland”, sagte Toppmöller zur Arbeit des FCH, der sich gleich im ersten Bundesligajahr für den Europacup qualifiziert hatte. Von Trainer Frank Schmidt sei er ein “Riesenfan”, sagte Toppmöller.

“Er ist total authentisch und kommt bei den Jungs anscheinend sehr gut an”, schwärmte der 44-Jährige: “Sie haben eine tolle Entwicklung genommen.” Allerdings seien die schwankenden Leistungen des Conference-League-Teilnehmers in der Liga aktuell wohl “Tribut für die englischen Wochen, die sie in dieser Form nicht gewohnt sind”.

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gastiert Toppmöllers SGE, aktuell Tabellenzweiter der Liga und zuletzt mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie, auf der Ostalb. Dabei kommt es für Toppmöller zum Wiedersehen mit Top-Talent Paul Wanner. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Bayern München.

“Mit Paule hat es sehr viel Spaß gemacht, ihn in München zu fördern”, erzählte Toppmöller und lobte: “Er hat immer zugehört, ist sehr fleißig und wissbegierig und wird mit Sicherheit einen tollen Weg in seiner Karriere gehen.” Im Spiel werde es “darauf ankommen, ihn ein Stück weit zu kontrollieren, weil er mit einer Aktion, einem Pass oder Abschluss gefährlich werden kann”.

14:33 Uhr – Mukiele und Belocian gegen Union zurück im Kader – Wer fehlt noch? Genau: der Meister Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen kann am Wochenende voraussichtlich wieder auf Nordi Mukiele und Jeanuel Belocian zurückgreifen. Die beiden Schienenspieler haben nach ihren Verletzungen “sehr gut trainiert” und werden beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin zurück im Kader erwartet, sagte Alonso am Freitag.

Für Martin Terrier kommt ein Einsatz dagegen noch zu früh. Der Franzose soll nach seinem Unterarmbruch am Montag wieder ins Training einsteigen – und dann auch gleich im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Bayern München am Dienstag eine Option sein.

Vor dem Pokalkracher erwartet Alonso in der Alten Försterei “ein intensives Spiel und einen anderen, physischen Gegner” als zuletzt bei den beiden deutlichen Heimspielsiegen gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) und RB Salzburg (5:0). “Typisch alter Fußball. Klassisch, traditionell, ich mag dieses Stadion, diese Stimmung“, sagte Alonso.

Keinen Gegentreffer wie beim höchsten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte am Dienstag “will ich auch Samstag”, forderte der Baske: “Das war ein Spiel, das ist nicht genug. Wir hatten zwei Tage zum erholen, physisch und mental. Jetzt wollen wir weitermachen.“

12:58 Uhr – Noch immer keine Diagnose bei Brandt vor Duell mit Bayern – Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin muss aller Wahrscheinlichkeit nach im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Julian Brandt verzichten. Bei dem “außergewöhnlichen Spieler” gebe es noch immer keine Diagnose. Erst im Laufe des Tages soll die Schwere der Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Duell bei Dinamo Zagreb (3:0) feststehen.

“Es ist sehr, sehr schwer, ihn eins zu eins zu ersetzen”, sagte Sahin und nannte Brandt “für uns super wichtig”. Einsatzfähig ist dagegen Serhou Guirassy. “Die Statik des Spiels ändert sich, wenn man einen Spieler wie Serhou hat”, lobte der 36-Jährige: “Er ist einer der besten Stürmer, die es gerade gibt. Ich würde gegen keinen Spieler der Welt Serhou austauschen. Serhou ist mein Spieler, ich könnte nicht noch dankbarer sein.”

Sahin wollte sich mit Kampfansagen zurückhalten, bezeichnete es aber dann doch als den “Anspruch, dass wir zu Hause gewinnen wollen”. Angesichts der Heimstärke gebe es “keine Grund, nicht selbstbewusst zu sein”.

Aktuell trennen die beiden Teams zehn Punkte, das direkte Duell sei “sehr, sehr gut” geeignet, um den Rückstand zu verkürzen. “Wir werden und müssen morgen mutig sein”, sagte Sahin: “Ich brauche keine Aussagen, um meine Spieler zu motivieren. Wir haben unsere eigene innere Motivation und Ansprüche, denen wir nicht immer gerecht geworden sind.”

Ausgangslage: Dortmund vs. Bayern Flashscore

12:40 Uhr – Rose hofft auf Trendwende – Schlager vor Comeback – Trainer Marco Rose hofft trotz Personalsorgen auf die Trendwende beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Die Mannschaft wirke trotz der jüngsten Rückschläge “insgesamt energetisch”, sagte Rose vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky): “Wir haben einen guten Spirit im Team, wir wollen es unbedingt erzwingen und umbiegen. Die Voraussetzungen dafür sind trotz kleinem Kader und Verletzungsproblemen gut, die sind gegeben.”

Zum Match-Center: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

Die Sachsen sind seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg, erst am Dienstag hatte die Mannschaft bei Inter Mailand (0:1) einen weiteren Dämpfer in der Champions League kassiert. Hinzu kommen die zahlreichen Verletzten wie Xavi Simons oder Nationalspieler David Raum, am Freitag hatte RB den monatelangen Ausfall des Talents Assan Ouedraogo bekanntgegeben. “Wir nehmen es an, so wie es ist. Am Ende haben wir immer noch elf gesunde Spieler und ein paar Jungs auf der Bank”, sagte Rose.

Gegen Wolfsburg kann er dabei auch auf Xaver Schlager zurückgreifen, der nach überstandenem Kreuzbandriss wieder im Kader steht. Bei dem Mittelfeldspieler gehe es aber um “ganz kurze Einsatzzeiten”. In einer anderen Situation wäre man nach einer solchen Verletzung “sicher auf zwei, drei, vier Wochen Mannschaftstraining” gegangen, sagte Rose: “Ich glaube, dass es gut ist, ihn morgen als Typen in der Kabine dabei zu haben.” Für Verteidiger Lukas Klostermann kommt die Partie noch zu früh.

Von der Negativserie will sich Rose trotz allem nicht aus der Ruhe bringen lassen. “Die Kante, bis es unruhig wird in Leipzig, sind immer so die magischen drei Spiele”, sagte der 48-Jährige. In den vergangenen Jahren habe man “immer eine Antwort” gehabt. Nun seien es fünf Partien, “und wir sollten gucken, dass es nicht viel mehr werden, dass wir die Situation wieder beruhigen und in ruhigere Fahrwasser kommen.”

12:38 Uhr – Auch wenn sein Trainer immer mal wieder scharf von den Medien und Fans angegangen wird, steht Hans-Joachim Watzke weiter hinter Nuri Sahin: “Nuri hat alles, um ein richtig guter Trainer zu werden, beziehungsweise er ist eigentlich ein richtig guter Trainer.” Was er noch zu sagen hatte und wieso er ihm noch eine Entwicklung zutraut, liest du im Artikel.

11:21 Uhr – Die Pressekonferenz des FC Bayern am Freitagvormittag ist abgeschlossen. FCB-Coach Vincent Kompany freut sich vor seinem ersten Klassiker auf “Spektakel” und “Emotionen”. Alle Aussagen Kompanys liest du in folgendem Artikel.

10:55 Uhr – Watzke über Kehls Vertrag: “Müsste eigentlich klappen” – BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist optimistisch, dass sich Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl auf eine Vertragsverlängerung verständigen. “Ich weiß, dass die beiden miteinander reden“, sagte Watzke bei Sky über Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: “Jetzt liegt es an Sebastian und Lars, dafür auch einen Weg zu finden und das müsste eigentlich klappen. Wenn es nicht klappt, ist es schade, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich da nicht einmischen.”

Kehls Vertrag beim Champions-League-Finalisten läuft am Saisonende aus. Ricken, seit Mai in vorderster Reihe in der Verantwortung, hatte auf der Mitgliederversammlung am Wochenende bekräftigt, den Weg mit Kehl weitergehen zu wollen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abschied des 44-Jährigen gegeben.

08:51 Uhr – Schmidt: “Diese Energie müssen wir nutzen” – Der Stolz über ein “großes Spiel” gegen den FC Chelsea war Frank Schmidt deutlich anzumerken – doch allzu lange wollte er sich mit dem Europacup-Highlight seines 1. FC Heidenheim gegen den Weltklub aus London nicht aufhalten. “Wir haben in der Bundesliga nur große Spiele. Das ist unsere Priorität. Diese Energie müssen wir für die nächsten Aufgaben nutzen, diese Emotionen müssen wir mitnehmen“, betonte Schmidt nach dem 0:2 (0:0) in der Conference League gegen den haushohen Favoriten.

Am Sonntag geht es für den FCH in der Liga (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen steht Heidenheim unter Zugzwang. Man müsse schauen, so Schmidt, “dass wir wieder punkten“. Der Auftritt auf Augenhöhe gegen Chelsea habe “den Mut, den Glauben, unsere DNA gezeigt. Wir haben unser komplettes Herz auf dem Platz gelassen. Wenn wir das beibehalten, werden sich auch wieder gute Ergebnisse einstellen“, betonte der FCH-Coach.

Auch Torwart Kevin Müller forderte nach dem “Jahrhundertspiel”, den Schalter schnell wieder umzulegen: “Es geht jetzt darum, diese Leistung in die Bundesliga mitzunehmen. Wir stehen vor wichtigen Spielen. Die Gegner werden nicht kleiner. Darum geht es jetzt“, sagte der Keeper.

DONNERSTAG, 28. November

16:29 Uhr – Hecking sortiert Balde erneut aus – Dieter Hecking und Aliou Balde werden wohl keine Freunde mehr. Im Vorfeld der Partie des Tabellenschlusslichts beim FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr/Sky) leistete sich der NA erneut einen Vorfall, der Bochums Coach Hecking nach eigener Aussage “keinen Spielraum ließ”. Balde ist demnach beim wichtigen Keller-Duell nicht dabei.

15:53 Uhr – Schuster will ehemaligen Football-Freund Kleindienst stoppen – Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg möchte die Negativserie in der Fußball-Bundesliga beenden – und den Höhenflug seines ehemaligen Mitspielers Tim Kleindienst stoppen. “Das sind tolle Erinnerungen, die wir gemeinsam haben. Aber wir werden am Wochenende alles dafür tun, dass sein Lauf gestoppt wird“, sagte der 39-Jährige vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky): “Danach kann er gerne weitermachen.”

Der ehemalige Mittelfeldspieler Schuster und der heutige Gladbacher Kleindienst hatten zwischen 2015 und 2018 phasenweise zusammen in Freiburg gespielt. “Es ist schön zu beobachten, welche Entwicklung er genommen hat. Es freut mich für ihn persönlich total, es war eine sehr angenehme Zeit“, sagte Schuster. Damals teilten er und der Nationalstürmer eine Leidenschaft: “Wir waren zu der Zeit beide zusammen sehr versiert im American Football und haben uns da vereinzelt auch Spiele oder den Super Bowl angeschaut.“

In der Bundesliga ist Schuster mit dem SC seit vier Spielen ohne Sieg, seit drei Spielen ohne eigenen Treffer. Nach dem herben 0:4 beim BVB zuletzt, der höchsten Niederlage seiner noch jungen Amtszeit, war es “wichtig, dass wir die Dinge von Dortmund aufarbeiten, aber auch den Transfer auf Gladbach herstellen“, sagte Schuster: “Für Samstag ist wichtig, dass wir volle Energie auf den Platz bringen.”

14:50 Uhr – Hamann: Der BVB hat “eine gute Chance” – Dietmar Hamann hat Borussia Dortmund gute Chancen für das Top-Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Bayern München eingeräumt. “Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass sie eine echte Möglichkeit haben. Jetzt würde ich sagen, sie haben eine gute Chance“, erklärte der Ex-Nationalspieler am Donnerstag in einer Sky-Presserunde.

Ein Sieg der Dortmunder könnte die Diskussionen der vergangenen drei Monate um Trainer Nuri Sahin verstummen lassen. Dafür sei es jedoch entscheidend, “daran zu glauben, dass sie die Bayern schlagen können” und sich nicht “mit Ausreden oder individuellen Fehlern zufriedenzugeben“, so der Sky-Experte. Mit Blick auf Sahin fügte er hinzu: “Er muss beweisen, dass er in der Lage ist, eine Mannschaft auf Dauer zu führen.“

Im direkten Positionsvergleich sieht Hamann die Dortmunder den Bayern nicht unterlegen: “Ich weiß nicht, ob Guirassy schlechter ist als Kane. Ich denke, er steht jetzt dort, wo Kane schon seit zehn Jahren ist.” Dennoch liegt der BVB in der Tabelle deutlich hinter den Bayern zurück. 29 Punkte gegenüber 19, 36 Tore im Vergleich zu 22 und Tabellenplatz eins statt fünf zeigen einen klaren Abstand.

14:21 Uhr – Freiburg verlängert mit Junioren-Nationalspieler Rosenfelder – Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit U21-Nationalspieler Max Rosenfelder verlängert. Die Laufzeit gaben die Breisgauer wie üblich nicht bekannt. Der gebürtige Freiburger wechselte im Alter von elf Jahren zum SC. Am ersten Spieltag der laufenden Saison feierte Rosenfelder gegen den VfB Stuttgart (3:1) sein Bundesligadebüt. Insgesamt kommt der 21-Jährige in dieser Spielzeit auf bislang elf Pflichtspieleinsätze.

“Genau so hatten wir es uns alle im Sommer erhofft: Max bleibt gesund – an seinen sportlichen Fähigkeiten gab es sowieso keine Zweifel“, sagte Sportvorstand Jochen Saier: “Neben seiner Dynamik und seinem guten Spielverständnis zeigt Max bereits eine beeindruckende Reife und Abgeklärtheit auf dem Platz. Wir sind davon überzeugt, dass wir noch viel Freude miteinander haben werden.“

13:57 Uhr – Torflaute bei Union: Svensson sieht “keine Verunsicherung” – Trainer Bo Svensson will mit dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin zurück in die Erfolgsspur – benötigt dafür aber endlich mal wieder Tore. Nach vier Pflichtspielen ohne eigenen Treffer sehe er zwar “keine Verunsicherung” bei seiner Mannschaft, sagte der 45-Jährige vor dem schwierigen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Flashscore-Audioreportage und Sky), aber “wir müssen offensiv noch zulegen, unabhängig vom Gegner“.

Neun Treffer erzielte Union in den ersten elf Liga-Spielen, nur St. Pauli (7) hat noch weniger. Gegner Bayer konnte alleine in den letzten beiden Spielen gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) und RB Salzburg (5:0) öfter jubeln. “Fakt ist: Wir hätten gerne mehr Tore und vor allem mehr Torchancen und arbeiten intensiv daran“, sagte Svensson.

Verlassen kann er sich dagegen auf seine Defensive, mit neun Gegentreffern stellt Union die zweitbeste der Liga. “Verunsichert wäre ich nur, wenn ich meine Mannschaft nicht als Mannschaft wahrnehmen würde“, sagte Svensson. Die Berliner verloren keines ihrer fünf Heimspiele in dieser Saison – und könnten mit einem Sieg wieder einen großen Schritt Richtung internationale Plätze machen. Dafür sei gegen Bayer “natürlich eine absolute Top-Leistung gefragt”. Der zuletzt angeschlagene Aljoscha Kemlein steht Svensson wieder zur Verfügung, bei Innenverteidiger Diogo Leite müsse man abwarten. “Da ist strukturell nichts kaputt. Das ist schmerzabhängig, ob er dabei ist“, sagte Svensson.

13:06 Uhr – Topp fehlt Werder bis Februar – Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss bis Februar auf Angreifer Keke Topp verzichten. Der Sommerzugang der Hanseaten hat am Mittwoch im Training einen Riss der Syndesmose am Sprunggelenk erlitten. Der 20-Jährige wird am Freitag in Berlin operiert.

“Das ist extrem bitter für uns als Team, aber vor allem auch für Keke, war er doch auf einem sehr guten Weg“, sagte Trainer Ole Werner: “Wir geben ihm die volle Unterstützung, so dass der Rehaprozess möglichst schnell und erfolgreich verlaufen kann. Dennoch werden wir mit Keke erst wieder im Februar planen können.” Topp war im Sommer von Schalke 04 an die Weser gewechselt. In zwölf Pflichtspieleinsätzen kommt er bislang auf vier Tore.

12:37 Uhr – Während die eine Borussia auf das Topspiel der Woche hinfiebert, meldete die Zweite Vollzug. Borussia Mönchengladbach verlängert den Vertrag von Alassane Plea. Hier geht es zur Meldung.

Bei den Fohlen könnte es generell kaum besser laufen. Das Team von Gerardo Seoane ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen. Das gab es innerhalb einer Saison zuletzt im Januar 2021. Mit hervorrganden 17 Punkten nach 11 Spielen sind aktuell sogar die Champions-League-Ränge in Reichweite.

Die aktuelle Tabelle: Gladbach in Reichweite zur Königsklasse Flashscore

Das anstehende Duell beim Tabellennachbarn SC Freiburg am Samstag (16:30 Uhr/LIVE auf Sky) gilt daher als absolut richtungsweisend. Der letzte Sieg von Gladbach über die Breisgauer stammt ebenfalls aus der Saison 2020/21. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen endeten Remis, zweimal trennte man sich dabei mit dem fulminanten Spielstand von 3:3, zweimal gab es eine Nullnummer.

11:59 Uhr – “Besonderes Spiel”: Kiel gelobt vor Nordduell Besserung – Verlieren verboten für Holstein Kiel: Im Nordduell der Aufsteiger am Freitagabend beim FC St. Pauli geht es für die Störche darum, den Anschluss an den Relegationsplatz 16 in der Fußball-Bundesliga zu halten. Oder gar St. Pauli nach Punkten einzuholen. “Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel ist. Es hat auch noch mit dem Freitagabend einen besonderen Rahmen“, sagte Kiels Trainer Marcel Rapp: “Die Jungs können auch die Tabelle lesen. Jeder kann sehen, um was es geht.“

Holstein hat vor dem Anpfiff (20.30 Uhr/DAZN) mit aktuell fünf Zählern drei Punkte weniger als St. Pauli, das vor eigenem Publikum noch auf das erste eigene Tor und entsprechend auch auf den ersten Sieg wartet. Die Gäste von der Förde kommen allerdings nicht mit besonders großem Selbstvertrauen, die 0:3-Niederlage gegen Mainz 05 vom vergangenen Sonntag drückte auf die Stimmung.

“Morgen wird es etwas anderes werden”, sagte Rapp: “Wir halten zusammen. Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen, deshalb sind wir aufgestiegen, so nehme ich die Mannschaft wahr.” Statt des nächsten “Ausrutschers” hofft der 45-Jährige auf den zweiten Saisonsieg seines Teams und damit ein wichtiges Signal an die Konkurrent.

11:23 Uhr – Willkommen im Reich der Bundesliga 2024/25 – genauer gesagt: dem 12. Spieltag der aktuellen Saison. Und so viel können wir vorweg nehmen: Das erste Advents-Wochenende hat es in sich!

In Fokus steht natürlich der erste “Klassiker” der Saison. Am Samstagabend (18:30 Uhr/LIVE in der Flashscore Audio-Reportage und Sky) empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München.

Mit starken Spielen in Serie bei einem Torverhältnis von 7:0 und mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien hat der BVB zuletzt neues Selbstvertrauen getankt. Gegen den Rekordmeister steht nun der ultimative Test an.

Das Team von Vincent Kompany befindet sich allerdings in unheimlicher Form: Seit der Pleite in Barcelona Ende Oktober gab es sieben Erfolgserlebnisse in Folge, bei denen der FCB kein einziges Tor kassierte. In der Bundesliga haben die Münchener mittlerweile ein Polster von zehn Punkten auf die Borussia. Die Favoritenrolle scheint klar verteilt.

Der 12. Bundesliga-Spieltag im Überblick

Freitag, 20:30 Uhr: FC St. Pauli vs. Holstein Kiel (DAZN/Flashscore-Audioreportage)

Samstag, 15:30 Uhr: Union Berlin vs. Bayer Leverkusen (Sky/Flashscore-Audioreportage)

Samstag, 15:30 Uhr: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg (Sky)

Samstag, 15:30 Uhr: Werder Bremen vs. VfB Stuttgart (Sky)

Samstag, 15:30 Uhr: SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach (Sky)

Samstag, 15:30 Uhr: FC Augsburg vs. VfL Bochum (Sky)

Samstag, 18:30 Uhr: Borussia Dortmund vs. Bayern München (Sky/Flashscore-Audioreportage)

Sonntag, 15:30 Uhr: Mainz 05 vs. TSG Hoffenheim (DAZN/Flashscore-Audioreportage)

Sonntag, 17:30 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt (DAZN/Flashscore-Audioreportage)