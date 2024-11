Estado promove Semana de Cidadania Fiscal para destacar a importância social dos tributos

Miguel França



O governo do Acre, por meio da Polícia Militar do Estado (PMAC), desenvolveu um planejamento de segurança rigoroso para atuar no jogo amistoso entre as equipes sub-20 do Santa Cruz do Acre e do Flamengo, na reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, agendada para o próximo domingo, 24. Com ações destinadas para o interior do estádio e gramado, a operação se estende para a região do entorno da arena, incluindo reforço no efetivo policial e estratégias específicas para garantir a proteção de torcedores e participantes.

“Entre as medidas, destacam-se o reforço no número de policiais e estratégias específicas para assegurar a proteção de torcedores e participantes”, afirma o coronel Kleison Albuquerque, respondendo pela Diretoria Operacional (Dirop).

Embora o número exato de agentes não seja divulgado por motivos estratégicos, o efetivo mobilizado será suficiente para atender às demandas do evento. Os policiais estarão posicionados em pontos estratégicos, como estacionamento, áreas internas e no próprio campo, garantindo presença ostensiva em todas as áreas críticas.

A preparação começou com antecedência. Uma semana antes do evento, foram realizadas vistorias no local, e foi elaborado um planejamento detalhado em parceria com o Comando do Policiamento. O processo envolveu a Dirop, o Comando do Policiamento da Capital e Região Metropolitana (CPCM) e o Comando da Operação.

No dia do jogo, o policiamento estará sob o comando direto de oficiais presentes no local, com equipes atuando em diferentes frentes: policiamento a pé no interior do estádio e no gramado, além de patrulhas motorizadas no entorno e no estacionamento. Diversas unidades da Polícia Militar serão mobilizadas, incluindo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e os batalhões de área.

As estratégias incluem patrulhamento motorizado no entorno, segurança reforçada no estacionamento, policiamento ostensivo a pé dentro do estádio e unidades de choque prontas para intervir em situações de controle de distúrbios civis.

A expectativa é de que o evento transcorra com tranquilidade, contando com a colaboração dos torcedores no cumprimento das normas estabelecidas. A Polícia Militar está preparada para atuar com profissionais capacitados e equipamentos adequados, assegurando a segurança de todos os presentes.

