Este ano foi uma aula magistral sobre destruição humana, disse o chefe da ONU à Cop29 | Cop29

Este ano foi “uma aula magistral de destruição humana”, disse o secretário-geral da ONU ao reflectir sobre condições meteorológicas extremas e temperaturas recorde em todo o mundo alimentadas pelo colapso climático.

António Guterres pintou um retrato nítido das consequências do colapso climático que surgiu nos últimos meses. “Famílias correndo para salvar suas vidas antes que o próximo furacão aconteça; trabalhadores e peregrinos desabando sob um calor insuportável; inundações que devastam comunidades e destroem infra-estruturas; crianças vão para a cama com fome enquanto as secas devastam as colheitas”, disse ele. “Todos estes desastres, e mais, estão a ser agravados pelas alterações climáticas provocadas pelo homem.”

Guterres dirigiu-se a dezenas de líderes mundiais e altos funcionários governamentais de quase 200 países reunidos no Azerbaijão para a Cop29 Cimeira do clima da ONU. Ao longo de quinze dias de conversações, as nações tentarão encontrar formas de angariar as vastas somas de dinheiro necessárias para enfrentar a crise climática.

Os países em desenvolvimento querem garantias de US$ 1 trilhão por ano em fundos até 2035 para ajudá-los a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a adaptar-se aos impactos das condições meteorológicas extremas.

As conversações foram ofuscado por a reeleição de Donald Trump, um negador declarado do clima, para a presidência dos EUA. Embora líderes como Keir Starmer, do Reino Unido, Mia Mottley, de Barbados, e Recep Tayyip Erdoğan, da Turquia, tenham discursado na cimeira, os chefes de governo da maioria das maiores economias do mundo mantiveram-se afastados.

Starmer confirmou novos planos rigorosos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como revelado pelo Guardiãoque foram elogiados por ativistas e especialistas. O Reino Unido é uma das primeiras grandes economias a revelar tal plano, meses antes do prazo final da ONU de Fevereiro próximo.

O corte, de 81% até 2035, em comparação com os níveis de 1990, será parcialmente satisfeito pela descarbonização do sector eléctrico, mas o governo também terá provavelmente de adicionar novas políticas para incentivar o transporte público e a caminhada, e uma mudança do aquecimento a gás para o aquecimento eléctrico. bombas de calor.

Starmer disse aos jornalistas da Cop29 que este não precisa envolver mudanças drásticas ao estilo de vida das pessoas, embora o Comité das Alterações Climáticas, que aconselha o governo, tenha recomendado anteriormente um corte de 25% no consumo de carne e lacticínios até 2030 e um corte de 35% no consumo de carne até 2050.

Rebecca Newsom, consultora política sênior do Greenpeace Internacional, disse: “O compromisso de Starmer com uma nova meta relativamente ambiciosa de redução de emissões injetará um novo impulso nas negociações e ele está certo em destacar a enorme oportunidade oferecida pela transição verde para cortar contas, desbloquear investimentos e criar empregos em todo o Reino Unido. Mas ainda são necessários planos muito mais claros – especialmente mais investimento para aqueles que trabalham em petróleo e gás offshore para fazer a transição para energias renováveis.”

Os governos foram informados na Cop que devem tomar medidas concertadas para reduzir os gases com efeito de estufa ou enfrentarão um desastre económico que os poderá ameaçar eleitoralmente.

Simon Stiell, o principal responsável climático da ONU, disse que a política, a economia e o clima estão agora fatalmente interligados. Os governos podem estar actualmente a sentir as consequências da pior inflação das últimas décadas, mas consequências muito mais graves estavam reservadas.

“O agravamento dos impactos climáticos colocará a inflação em esteróides”, disse Stiell, sintonizando alguns dos receios económicos que ajudaram a proporcionar uma série de vitórias eleitorais a partidos de direita em todo o mundo no ano passado.

“A crise climática é uma crise de custo de vida, porque as catástrofes climáticas estão a aumentar os custos para as famílias e as empresas. O financiamento climático é um seguro contra a inflação global.”

Em vez de ser uma questão de protecção das gerações futuras, o combate às emissões de gases com efeito de estufa era a única forma de salvar a economia global, tanto a curto como a longo prazo, disse Stiell. “Houve uma mudança sísmica na crise climática global. Porque a crise climática está a tornar-se rapidamente num assassino da economia – agora mesmo, hoje, neste ciclo político”, disse ele.

Ilham Aliyev, o presidente do país anfitrião da Cop, o Azerbaijão, adotou uma nota diferente. O Azerbaijão é um produtor considerável de petróleo e gás desde meados do século XIX. Os combustíveis fósseis representam 90% da receita de exportação do país, e a infraestrutura de extração de petróleo e gás está em evidência em toda a capital, Baku: uma refinaria em chamas ilumina o horizonte noturno da cidade, poços de petróleo pontilham os subúrbios e navios-tanque madeira através do Mar Cáspio até o seu porto. Até o símbolo nacional do país é uma chama.

Aliyev, cuja família se pensa ter ganho milhares de milhões com os activos naturais do país, chamou o petróleo e o gás do Azerbaijão de “um presente de Deus” e deixou claro que a extracção continuaria.

“Como presidente da Cop29, é claro que seremos um forte defensor da transição verde e estamos a fazê-lo”, disse ele no evento. “Mas, ao mesmo tempo, devemos ser realistas.”

Atacou os críticos do país – um Estado autocrático que foi considerado, nas avaliações das ONG, um dos mais corruptos do mundo – e defendeu a utilização que faz dos seus recursos. “Os países não devem ser culpados (por terem depósitos de petróleo e gás) e não devem ser culpados por trazerem estes recursos para o mercado, porque o mercado precisa deles. A população precisa deles”, afirmou.

As suas palavras contrastaram com os apelos de dezenas de líderes de países em desenvolvimento para que fossem tomadas medidas urgentes para conter a onda crescente de emissões de dióxido de carbono e resgatá-los das consequências.

Hilda Heine, presidente da República das Ilhas Marshall, um pequeno grupo de atóis baixos no Pacífico que está ameaçado de inundação se as temperaturas subirem muito mais, criticou os países ricos por dizerem aos pobres que devem reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, mas falham para fornecer acesso ao financiamento que permitiria isso.

“Está em nosso sangue saber quando a maré está mudando”, disse ela. “E no que diz respeito ao clima, a maré está mudando hoje.”

Na segunda-feira, as negociações começaram lentamente, quando as autoridades tentaram esclarecer algumas questões técnicas antes da chegada dos líderes na terça-feira. Foi aprovada uma resolução sobre o comércio de compensações de carbono, para alívio dos anfitriões, mas esta foi criticada por alguns grupos da sociedade civil que afirmaram que a resolução era falha e tinha sido aprovada às pressas.

As negociações continuarão na quarta-feira, quando mais líderes mundiais, incluindo Giorgia Meloni da Itália e Shehbaz Sharif do Paquistão, farão discursos.