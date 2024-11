Câmara dos EUA votará projeto de lei anti-ONG que pode atingir grupos pró-Palestina | Notícias de Donald Trump

Os legisladores dos Estados Unidos devem votar um projeto de lei que concederia ao Departamento do Tesouro dos EUA ampla autoridade para revogar o status de isenção fiscal de organizações sem fins lucrativos que considera apoiarem o “terrorismo”, levantando temores de que a legislação seja usada contra organizações sem fins lucrativos. -Palestina e outros grupos de direitos humanos.

A Lei de Acabar com o Financiamento do Terrorismo e Penalidades Fiscais sobre Reféns Americanos, ou HR 9495, será votada na Câmara dos Representantes dos EUA ainda nesta terça-feira.

Foi introduzido pela primeira vez em resposta à ampla protestos no campus contra a guerra de Israel em Gaza — durante a qual vários grupos de solidariedade palestinianos foram rotulados como “pró-Hamas” por políticos e meios de comunicação pró-Israel. Mas as implicações potencialmente abrangentes da legislação assumiram uma nova urgência no rescaldo da vitória do presidente eleito, Donald Trump, nas eleições norte-americanas da semana passada.

Mesmo antes das eleições, os defensores dos direitos civis condenaram amplamente a legislação proposta. Em um carta assinado por mais de 100 grupos em Setembro, alertaram que o projecto de lei “levanta preocupações constitucionais significativas” e que, por conferir “vasto poder discricionário unilateral ao Secretário do Tesouro, cria um elevado risco de aplicação politizada e discriminatória”.

Agora isso Trump está voltando à Casa Branca – provocando temores generalizados de uma iminente repressão aos direitos civis – os defensores alertam que a legislação capacita a nova administração com uma ferramenta incrivelmente perigosa para reprimir na dissidência com poucos freios e contrapesos.

“Esta é uma ameaça muito mais real neste momento”, disse Kia Hamadanchy, consultora política sénior da União Americana pelas Liberdades Civis, à Al Jazeera. “Sabemos que Trump será presidente. Não sei se é hora de dar-lhe autoridade adicional.”

A perda do estatuto de organização sem fins lucrativos, disse Hamadanchy, ameaça a viabilidade financeira de muitas organizações, privando-as de isenções fiscais. Embora as organizações visadas tivessem um prazo de 90 dias para contestar a designação, não receberiam necessariamente as provas subjacentes utilizadas para tomar a decisão contra elas. “Todo o processo é executado a critério exclusivo do secretário do Tesouro”, disse Hamadanchy. “Assim, você poderia ter seu status de organização sem fins lucrativos revogado antes mesmo de ter a chance de ter uma audiência.”

Mas ser declarado unilateralmente como “pró-terrorista” tem implicações ainda mais amplas, acrescentou.

“Você tem o estigma de ser designado como uma organização de apoio ao terrorismo”, disse Hamadanchy. “Você tem todos os custos legais que irá incorrer por ter que ir a tribunal para lutar contra isso, e você tem doadores que podem estar fugindo de você porque não querem lidar com a controvérsia, eles podem tenha medo de que, se eles doarem dinheiro para você, sejam acusados ​​de fornecer apoio material a um grupo terrorista.”

Sem devido processo

O projeto de lei também inclui uma medida que ofereceria benefícios fiscais aos cidadãos norte-americanos mantidos em cativeiro por “grupos terroristas” ou que estejam injustamente presos no estrangeiro.

Ao combinar ambas as disposições na mesma legislação – sendo a segunda uma medida politicamente popular em ambos os partidos – os patrocinadores do projecto de lei esperavam apressá-lo com o mínimo de oposição possível, dizem os críticos.

Mas o elemento mais insidioso do projecto de lei, aquele que visa as organizações sem fins lucrativos, duplica a legislação existente.

Fornecer “apoio material” a grupos terroristas designados pelos EUA já é contra a lei, observou Lara Friedman, presidente da Fundação para a Paz no Médio Oriente.

“Já é ilegal para (organizações sem fins lucrativos) apoiar o terrorismo e o Departamento de Justiça tem realmente um caminho para dizer: ‘Isto é ilegal, e esta é uma organização terrorista estrangeira, e aqui está a nossa prova’”, disse ela à Al Jazeera. “E é responsável: eles podem retirar seu status de organização sem fins lucrativos, mas há um processo devido.”

O congressista David Kustoff, um republicano e co-patrocinador do projecto de lei, argumentou quando apresentou a legislação pela primeira vez que o processo actual é insuficiente.

“Neste momento, a nossa capacidade de reprimir organizações isentas de impostos que apoiam o terrorismo é inadequada”, disse Kustoff em Abril. “Fazer isso, de acordo com a legislação atual, requer um processo burocrático demorado que às vezes tem impedido as autoridades federais de agir.”

Não apenas grupos pró-Palestina

Mas a eliminação dos pesos e contrapesos do processo poderia transformar a legislação numa arma a ser utilizada contra qualquer grupo que a administração em exercício possa não gostar.

Quando o projeto de lei foi apresentado pela primeira vez, gerou resistência em todo o espectro político, observou Friedman.

“Inclusive da direita que disse: ‘Bem, se isso estiver nas mãos de um governo que é contrário às coisas que nos interessam, isso pode nos prejudicar’”, disse ela. “Estamos num ponto em que os republicanos decidiram que nunca mais haverá um governo que possa voltar para mordê-los, então eles vão apoiar qualquer coisa ilimitadamente? Não sei. Trump poderia fazer tudo isso por ordem executiva de qualquer maneira.”

Mas os críticos esperam que a reeleição de Trump faça com que os democratas no Congresso procurem medidas, como esta, que possam fortalecê-lo ainda mais.

“A repressão do MAGA à liberdade de expressão já está começando no Congresso”, escreveu Eva Borgwardt, porta-voz nacional do Movimento IfNotNow, em um comunicado. “É injusto que qualquer democrata ceda estes poderes abrangentes a uma administração Trump decidida a destruir não apenas grupos que trabalham pela paz, igualdade e justiça, mas também qualquer aparência de dissidência democrática neste país.”

Basim Elkarra, diretor executivo da CAIR Action, também alertou que o projeto de lei “estabeleceria um precedente perigoso, permitindo ao governo silenciar e dissolver organizações por capricho, sem qualquer supervisão ou responsabilização real”.

“As organizações que defendem os direitos palestinos podem ser as primeiras visadas”, repetiu Chris Habiby, diretor de defesa do Comitê Árabe-Americano Anti-Discriminação.

“Mas eles não serão os últimos.”