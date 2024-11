a imprensa parte para a ofensiva e processa a Gafam

A paciência dos editores de imprensa está chegando ao limite. Le Fígaro, O parisiense, Os ecos, O novo obs, O mundo bem como outros títulos do Grupo Le Monde, Télérama, correio internacional, O Huffington Post, e Publicações Malesherbes anunciaram nesta terça-feira, 12 de novembro, que estavam processando a rede social

Esta ação, realizada em conjunto com a Agence France-Presse (AFP), decorre diretamente de uma sentença sumária apresentada na primavera no tribunal judicial de Paris. De facto, no dia 24 de maio, o juiz do processo sumário decidiu a favor dos requerentes e ordenou que a rede social do bilionário trumpista Elon Musk lhes fornecesse os dados que lhes permitissem avaliar os rendimentos que obtém com a exploração dos artigos. . e as informações que publicam.

Os dois meses que a Rede X teve de cumprir já terminaram e os jornais ainda não prevêem nada. “Essa é a razão pela qual estamos acionando o pagamento da multaexplica Marc Feuillée, diretor geral do Grupo Le Figaro. Isto equivale a 1.000 euros por dia e por título, o que dificilmente é dissuasor para uma plataforma desta escala. Paralelamente, atribuímos X ao fundo. »

Uma “questão vital”

Esta ação contra X segue-se à lançada, sexta-feira, 8 de novembro, contra a Microsoft por cerca de cinquenta membros da General Information Press Alliance (APIG). Para os mesmos males, os mesmos remédios. “Essas medidas visam garantir que um grande player digital, que utiliza milhões de conteúdos de imprensa sem autorização há quase cinco anos, finalmente cumpra os artigos L. 218-1 e seguintes do código de propriedade intelectual”.explica a APIG em comunicado de imprensa. Por sua vez, Le Fígaro atribui sozinho a rede social profissional LinkedIn, propriedade da Microsoft.

Leia também | Microsoft: cerca de cinquenta editores de imprensa levam a gigante americana a tribunal por direitos conexos Leia mais tarde

Os riscos económicos não são pequenos, sublinha a APIG: “Num contexto em que as receitas da imprensa noticiosa continuam a diminuir (…), o respeito pelos direitos vizinhos representa uma questão vital para a sobrevivência e independência dos meios de comunicação social (…) num contexto de disseminação massiva de desinformação”, ela escreve. “Pedimos uma mudança na lei, afirma seu diretor geral, Pierre Petillaultpara criar um mecanismo de arbitragem, mas também para realinhar a definição de direitos vizinhos com a comissão mista. » Este segundo ponto visa reservar direitos conexos para jornais noticiosos, excluindo sites de entretenimento (Allociné, Marmiton, etc.).

Você ainda tem 43,84% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.