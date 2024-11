Estrela Vermelha x Stuttgart – Palpite da Champions League 24/25

Isso é Donald TrumpA imprevisibilidade que mais preocupa os políticos alemães. Será que ele voltará a criticar duramente a Alemanha, como fez durante o seu primeiro mandato? Ele vai reclamar contra OTANespecialmente os seus parceiros europeus, ou mesmo ameaçar abandonar a aliança?

É difícil saber – e isto está a causar um certo desconforto em Berlim. Quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Annalena Baerbock ofereceu a Trump “parceria e amizade” depois que ele venceu as eleições, também transmitiu um desejo de confiabilidade em tempos difíceis.

Para a Alemanha, a NATO é indispensável

Poucos em ambos os lados do Atlântico duvidam que a relação germano-americana assenta numa base sólida. Presidente dos EUA Joe Biden enfatizou que os EUA defenderiam “cada centímetro do território da OTAN” no caso de um ataque.

Esta foi uma garantia reconfortante para os membros europeus da NATO. Em caso de conflito, a Alemanha, com pouco mais de 180 mil soldados ainda inadequadamente equipados, ficaria totalmente dependente da protecção da aliança militar.

No entanto, as coisas serão diferentes sob o republicano Donald Trump do que eram sob o empenhado transatlantista Biden. Não é apenas que Trump veja a Europa a desempenhar um papel subordinado, bem atrás da China e da região Indo-Pacífico. Mas Trump também vê a defesa da Europa como uma responsabilidade principalmente europeia – e não americana.

Actualmente, os EUA contribuem com a maior parte para a OTAN, fornecendo o maior número de tropas e mantendo capacidades essenciais em inteligência e logística. Trump, que muitas vezes descreveu a adesão à NATO como demasiado dispendiosa para os EUA, poderia reduzir enormemente este compromisso.

Ministro da Defesa alemão Boris Pistorius foi rápido a responder após a vitória eleitoral de Trump: “Nós, europeus, temos de fazer mais pela nossa própria segurança. Temos de chegar a uma partilha justa de encargos”, – e apelou aos seus homólogos de França, Polónia, Reino Unido e Itália para discutirem As capacidades de defesa da Europa.

A Alemanha poderia ter um papel de liderança a desempenhar, mas está actualmente no meio de uma crise política que levará a eleições antecipadas em 23 de fevereiro.

Segurança apenas em troca de dinheiro?

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump zombou regularmente da Alemanha pelo que considerou gastos insuficientes com a defesa. A Alemanha deve à OTAN “enormes somas de dinheiro”, alegou Trump. Então Chanceler Angela Merkel da centro-direita Partido da União Democrata Cristã (CDU) reagiu com irritação.

Pode-se esperar que Trump levante mais uma vez a questão dos gastos com defesa. Ele até mencionou o assunto durante a campanha eleitoral. Aqueles que não cumprirem a “meta de dois por cento” da NATO, por outras palavras, não gastarem pelo menos 2% do seu produto interno bruto na defesa, não serão protegidos pelos EUA, afirmou o republicano, sob aplausos dos seus apoiantes.

A especialista em segurança Ulrike Franke, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, considera que tais declarações são perigosas: “Isso por si só mina a OTAN a um grau insano, porque a confiança na OTAN se baseia na crença de que os outros aliados virão em auxílio”, disse ela à DW. .

A ex-estrategista-chefe da OTAN Stefanie Babst disse à emissora pública ZDF que ela também está preocupada com o segundo mandato de Donald Trump: “Trump não vê a OTAN como uma aliança de valores partilhados, mas como uma organização de serviços”. Quem paga obtém protecção – esta atitude é “verdadeiramente venenosa para a NATO”. Em última análise, é o presidente russo Vladímir Putin que se beneficia da discórdia dentro da OTAN, acredita Babst.

Então, poderia a Alemanha, como suposto “devedor”, ser excluída da promessa de protecção da nova administração dos EUA – apesar de ser o lar de armas nucleares dos EUA que servem como dissuasão nuclear?

Este ano, pela primeira vez em décadas, o governo alemão gastou 2% do seu produto interno bruto na defesa – cumprindo assim o compromisso voluntário dos membros da NATO. No entanto, isto só foi possível graças a um fundo especial pontual (exigindo nova dívida) de 100 mil milhões de euros (US$ 105 bilhões) para o Bundeswehrque o governo disponibilizou após a invasão russa da Ucrânia.

Em 2026 ou 2027, porém, estará esgotado. Será tarefa do novo governo federal aumentar permanentemente o orçamento de defesa. Caso contrário, a Alemanha poderá novamente cair abaixo do limiar de 2% e ser criticada pelos seus aliados. Durante o seu último mandato, Trump até ameaçou retirar algumas das tropas americanas estacionadas na Alemanha – como uma “sanção” pelo que considerou gastos insuficientes com a defesa.

O fim do apoio dos EUA à Ucrânia se aproxima

Outra questão que causa dores de cabeça aos europeus é a ajuda militar à Ucrânia. Também aqui os EUA têm sido o maior doador da Ucrânia, seguidos pela Alemanha. As declarações de Trump sobre o assunto dão motivos para temer que ele não aprove mais nenhuma ajuda dos EUA.

A especialista em segurança Ulrike Franke duvida que os europeus consigam compensar esta lacuna. O problema não é tanto a falta de dinheiro, mas sim a falta de armas. “Na minha opinião, o grande problema é o equipamento militar. Esvaziámos os nossos arsenais nos últimos dois anos e meio. O que não fizemos o suficiente foi aumentar a nossa produção industrial.”

Embora a Alemanha tenha aumentado significativamente a sua produção de armas desde o início do A guerra da Rússia na Ucrâniapartia de um nível baixo, por exemplo na produção de munições.

O grandioso anúncio de Trump de que encerraria a guerra na Ucrânia “em 24 horas” também causou irritação na Alemanha. Pode ser que Trump “faça qualquer tipo de acordo com Putin – e os europeus não estejam suficientemente unidos nem realmente em posição de rejeitá-lo”, disse Franke à DW. Para ela, este é “um cenário de terror”.

“Se Trump tentar chegar a um acordo com Putin, a Ucrânia provavelmente não se sentará à mesa de negociações – e nem a Europa”, escreveu Thomas Kleine-Brockhoff, diretor do Conselho Alemão de Relações Exteriores no site da DGAP. “Ninguém vai querer aceitar ser excluído. Portanto, os principais países europeus (Polónia, Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha) deveriam formar um grupo de contacto com a Ucrânia para explorar as condições para um cessar-fogo e uma eventual paz antes mesmo de Trump assumir o cargo.”

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

