EUA aprovam venda de armas por US$ 385 milhões para Taiwan | Notícias militares

Presidente de Taiwan Lai Ching-te partiu no sábado em uma viagem de uma semana para visitar parceiros do seu país que incluirá escalas em território dos EUA, para grande raiva de Pequim.

A viagem, a primeira de Lai ao exterior desde que assumiu o cargo, provocou ameaças ferozes da Chinaque vê a ilha democrática autónoma de Taiwan como seu território e opõe-se a qualquer reconhecimento internacional da sua soberania.

‘Nova era de democracia baseada em valores’

A viagem de Lai o levará a fazer escalas no Havaí e no território norte-americano de Guam, além de visitas a parceiros no Pacífico Sul, incluindo as Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau.

Os EUA são o apoiante mais importante de Taiwan e o principal benfeitor das capacidades de defesa da ilha ao abrigo da Lei de Relações com Taiwan de 1979, embora Washington não tenha relações diplomáticas oficiais com Taipei.

A viagem de Lai segue-se à aprovação pelos EUA da proposta de venda a Taiwan de peças sobressalentes para caças F-16 e sistemas de radar, bem como equipamentos de comunicação. Ao todo, os negócios estão avaliados em 385 milhões de dólares (364 milhões de euros).

Ao partir, Lai disse: “Gostaria de agradecer ao governo dos EUA por aderir aos princípios de segurança, dignidade, conforto e conveniência para facilitar o sucesso desta viagem”, e que a viagem “iniciou uma nova era de valores democracia baseada.”

Ele disse querer “continuar a expandir a cooperação e aprofundar as parcerias com os nossos aliados com base nos valores da democracia, da paz e da prosperidade”.

As Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau são as únicas nações insulares do Pacífico entre os 12 aliados restantes que reconhecem Taiwan, com a China a persuadir outros a abandonarem o seu apoio a Taipei, prometendo ajuda e investimento.

China realiza regularmente exercícios militares em torno de Taiwan Imagem: Comando do Teatro Oriental/REUTERS

Condenação chinesa

O Ministério das Relações Exteriores da China reiterou que é contra as interações oficiais entre os EUA e Taiwan, incluindo quaisquer visitas de líderes taiwaneses ao território dos EUA.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, descreveu a escala planejada de Lai no território americano de Guam como “ações separatistas”.

“Nos opomos consistentemente aos intercâmbios oficiais entre os Estados Unidos e Taiwan… e a qualquer forma de os EUA tolerarem e apoiarem os separatistas da independência de Taiwan e as suas ações separatistas”, disse ela na quinta-feira.

Lai foi no passado rotulado de “separatista” pela Chinaque prometeu “esmagar resolutamente” qualquer tentativa de obter independência.

Pequim realiza regularmente jogos de guerra perto da ilha no que é amplamente visto como uma tentativa de intimidação.

tj/wmr (AFP, dpa)