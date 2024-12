Europa desafia o domínio da China – DW – 12/05/2024

No tênis de mesa, China tem sido o número um indiscutível durante décadas, sucesso que foi complementado, até certo ponto, pelos vizinhos regionais. Agora, porém, o resto do mundo, liderado pela Europa, quer recuperar o atraso para realmente levar o desporto ao próximo nível e aumentar a sua popularidade em todos os continentes.

“Historicamente, o tênis de mesa tem sido visto como um esporte dominado pela Ásia, em grande parte devido à excelência duradoura da China e à sua profunda conexão cultural com o jogo”, disse Steve Dainton, CEO da World Table Tennis (WTT), à DW.

Desafiando a China e mudar esta percepção não será fácil.

O caso de amor do país com o esporte começou em 1959, quando Rong Guotuan venceu o campeonato mundial em Dortmund, na Alemanha, e se tornou uma sensação nacional. Dois anos depois, a China sediou o evento. Desde que o pingue-pongue entrou no Olimpíadas em 1988, o país ganhou mais medalhas do que o resto do mundo junto. Após os jogos de Pequim em 2008, quando o país anfitrião conseguiu subir ao pódio – ganhando ouro, prata e bronze – tanto nas provas masculinas como nas femininas, as regras foram alteradas para que cada país só pudesse inscrever dois atletas.

“Há uma cultura e infraestrutura profundamente enraizadas em torno do esporte, com programas de treinamento sistemáticos e um forte canal para identificar e desenvolver talentos desde tenra idade”, disse Dainton.

“Os jogadores chineses beneficiam de instalações de treino de classe mundial e de um elevado nível de competição, mesmo a nível nacional”, acrescentou. “Além disso, são motivados por um imenso orgulho nacional em manter este legado, que produziu várias gerações de jogadores altamente qualificados”.

Omar Assar, do Egito, acredita que jogar contra os chineses é uma chance de aprender com os melhores Imagem: Petros Giannakouris/AP Aliança de fotos/fotos

Aprendendo com a China

No entanto, o domínio da China, exemplificado por Wang Chuqin e Sun Yingsha, os jogadores masculinos e femininos número um no ranking do WTT, respectivamente, pode ajudar outros, pois estabelece padrões claros e um roteiro para o sucesso.

“A China sempre estabeleceu o padrão no tênis de mesa, especialmente em sua intensidade de treinamento e dedicação ao aperfeiçoamento de todos os aspectos do jogo”, disse Omar Assar, um egípcio jogador baseado na Alemanha, disse à DW. O número 20 do mundo perdeu para Wang e Sun nas duplas mistas nas Olimpíadas de Paris.

“Cada partida contra os melhores jogadores chineses parece uma intensa oportunidade de aprendizado. Eles trazem muita precisão e disciplina para a mesa, o que me leva a elevar meu próprio jogo.”

Apesar da derrota de Assar, houve outros sinais de progresso para o resto do mundo nas Olimpíadas de 2024. Enquanto a China conquistou todas as cinco medalhas de ouro, Wang foi derrotado no individual masculino pelo sueco Truls Moregardh.

Sofia Polcanova acredita que os programas de ténis de mesa na Europa podem ser construídos a partir da abordagem chinesa ao jogo Imagem: Eva Manhart/APA/picturedesk.com/picture Alliance

Metas de longo prazo

No entanto, não há atalho para o sucesso, como Sofia Polcanova, uma das duas únicas mulheres não asiáticas entre os 15 melhores jogadores em dezembro (a China tem os cinco primeiros), sabe bem.

“Ao observar a precisão e a disciplina no tênis de mesa asiático, especialmente na China, podemos tirar muitas conclusões ao construir programas aqui”, disse Polcanova, que nasceu em Moldávia mas representa a Áustria, disse à DW.

Seguir o exemplo da China na disponibilização de mesas nas escolas e nas cidades é apenas o começo. “Para Europaacredito que há potencial para enfatizar ainda mais o desenvolvimento dos jovens, garantindo que os jovens jogadores sejam expostos à competição internacional desde cedo”, disse Polcanova, campeão europeu em 2022.

Além do exemplo da China e da sua longa história e cultura, a tecnologia também pode ajudar.

“Jovens jogadores e treinadores agora têm acesso a recursos on-line infinitos – sessões de treinamento, vídeos de jogos e estratégias em plataformas como o YouTube”, disse Patrick Franziska, jogador alemão colocado em 12º lugar no ranking masculino, à DW.

Mais acessibilidade também significa jogadores mais talentosos.

“Permite-lhes estudar, aprender e melhorar mais rapidamente. Com mais jogadores jovens a envolverem-se e mais pessoas a gostarem do desporto, penso que o ténis de mesa europeu continuará a fortalecer-se.”

Competição traz fãs

Pode haver 1,4 mil milhões de pessoas na China, mas os dirigentes acreditam que mais competição ajudaria a aumentar a popularidade do desporto em mais cantos do mundo.

“Quando atletas de diversas regiões alcançam sucesso internacional, isso repercute fortemente nos fãs fora de seus próprios mercados e ajuda a construir o perfil do esporte nessas áreas”, disse Dainton.

Ele ressaltou que mais de 40 mil pessoas participaram de um torneio no Francês cidade de Montpellier em outubro de 2024, ajudado pelo herói local Felix Lebrun derrotando as estrelas chinesas Xiang Peng e Lin Shidong no caminho para o título.

“Acredito que uma presença europeia mais forte no desporto não só impulsionará a popularidade na região, mas também reforçará o estatuto do desporto como um jogo verdadeiramente global”, acrescentou Dainton.

A Alemanha tem sido a nação europeia de maior sucesso em termos de medalhas olímpicas conquistadas. Franziska ganhou a prata em Tóquio 2020.

“O tênis de mesa sempre foi popular em Alemanhaem parte por causa do forte legado do país no esporte”, disse Franziska, que se inspirou lendário jogador alemão Timo Bolldisse à DW.

“Ele (Boll) era frequentemente visto como o principal rival da China, o que criou uma dinâmica emocionante para os adeptos e ver os jogadores europeus competirem com os melhores e levarem medalhas para casa ajuda a alimentar esse crescimento.”

Com mais sucesso, nomes como Lebrun, Franziska e outros esperam inspirar a próxima geração e levar o esporte a novos patamares.

Editado por: Jonathan Harding