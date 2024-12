Escola pública do CE é premiada por óculos inteligentes para pessoas com deficiência visual

É o protótipo de óculos inteligentes que ajuda pessoas com deficiência visual a terem mais autonomia em tarefas do dia a dia como leitura e descrição dos ambientes. Inovador!

Estadual de Educação Profissional (EEP) Prof. Francisco Aristóteles de Sousa, ganhou destaque e conquistou o terceiro lugar do Júri Técnico com o projeto “E-Vision”.

Que orgulho! Esta escola pública do Ceará (CE) desenvolveu óculos inteligentes para pessoas com deficiência visual e foi uma das vencedoras do prêmio Save for Tomorrow 2024.

Além de aparecer no Solve, a ideia também foi apresentada no Ceará Científico, quado ganhou 1º lugar na categoria Robótica, na Feira do Conhecimento e na Siará Tech Summit 2024.

Leia mais notícia boa

E-Vision

O “E-Vision” é um dispositivo tecnológico simples, mas potente.

O protótipo, que também é chamado de “Ivy”, funciona como um assistente virtual que, ao receber comandos de voz, pode ler textos impressos, slides de apresentações e até mesmo descrever os ambientes.

Segundo Rodrigo Castro, analista de sistema e coordenador da equipe, a turma se reuniu a partir de uma inquietação.

O material didático adaptado em braille para um ex-aluno, só chegava meses após o início do ano letivo. Assim, a união fez a força e eles mudaram a realidade do colega!

O projeto foi testado, além do ex-aluno, com outros quatros estudantes com deficiência visual. O feedback foi muito positivo e agora, a equipe quer incrementar ainda mais funcionalidades.

O Prêmio

Assim, eles conquistaram o prêmio, que é promovido pela Samsung e reconhece projetos criativos e tecnológicos desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio no país.

Com a premiação no Solve for Tomorrow, cada um dos estudantes do grupo recebeu um smartwatch e um fone de ouvido.

Além disso, a escola recebeu um projeto, troféu, placa comemorativa e um selo digital da Samsung.

Inovação e a educação

A edição do Solve for Tomorrow 2024 é um exemplo claro de iniciativas de inovação em escolas do país.

Para Helvio Kanamaru, diretor de Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, o projeto dá visibilidade para a produção de escolas menores, que muitas vezes ficam fora de foco.

Além disso, destacou que a premiação não tem a necessidade de divulgar ideias super inovadoras, mas algo que mude a realidade de alguém.

“Às vezes, as ideias nem são super inovadoras – e nem precisam ser. Mas para aquele contexto, para aquele grupo, é um diferencial. Eles conseguiram materializar uma ideia que tem o objetivo de ajudar a comunidade onde eles estão. Essas são competências importantes que amadurecem durante o programa”, contou em entrevista ao Diário do Nordeste.

Veja como funciona o “E-Vision”. É sensacional!