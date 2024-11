GeórgiaO partido no poder anunciou na quarta-feira que o ex-atacante do Manchester City Mikheil Kavelashvili seria seu candidato ao cargo de presidente em uma votação do colégio eleitoral em meados de dezembro.

Georgian Dream — que nos últimos anos aprofundou os laços com Rússia – tem a maioria no colégio de 300 lugares, tornando quase certa a aprovação da elevação de Kavelashvili ao posto principalmente cerimonial.

O que o partido Georgian Dream disse

“Nossa equipe decidiu por unanimidade nomear Mikheil Kavelashvili para o cargo de presidente do país”, disse a presidente honorária do Georgian Dream, a bilionária Bidzina Ivanishvili, em entrevista coletiva.

“Pela sua natureza e habitus, ele é a personificação de um homem georgiano”, disse o magnata, acrescentando: “ele defenderá os interesses da Geórgia e do seu povo e não servirá às forças estrangeiras”.

Os críticos acusam o Georgian Dream, fundado por Ivanishvili, que fez fortuna na Rússia, de retrocesso democrático e de estar demasiado próximo de Moscovo.

Kavelashvili é membro fundador do Poder Popular, um grupo dissidente de linha dura do partido Georgian Dream, com um histórico de fortes declarações antiocidentais.

Ao aceitar a nomeação, Kavelashvili – que jogou pelo City de 1996 a 1997 – prometeu unir a Geórgia e acusou Presidente cessante Salomé Zourabichvili de ter “insultado e ignorado” a constituição do país.

Por que um novo presidente está sendo eleito?

Kavelashvili deverá suceder Zourabichvili, que era originalmente um aliado do bloco governante, no final do seu mandato de seis anos como presidente.

Desde então, o presidente tornou-se um crítico incisivo do Georgian Dream, acusando o partido de sabotar deliberadamente as esperanças de adesão da Geórgia à UE.

Embora Zourabichvili tenha sido eleito directamente pelo povo, as alterações constitucionais significam que os futuros chefes de Estado serão eleitos indirectamente pelo colégio político.

A Geórgia sofreu turbulência desde uma disputada eleição parlamentar no dia 26 de outubro vi a festa garantir uma nova maioria.

A votação foi amplamente vista como um referendo sobre o esforço do país para aderir à União Europeia.

Embora a Georgian Dream diga que quer que a Geórgia adira à UE, Bruxelas congelou a candidatura de Tbilisi às leis recentemente aprovadas sobre “agentes estrangeiros” e à restrição dos direitos LGBT.

A oposição disse que a eleição foi manipulado sob influência russacom Moscovo a tentar manter a Geórgia na sua órbita. O Georgian Dream é a favor da normalização das relações com o Kremlin após a breve guerra com a Rússia em 2008 pelo controlo da Abcásia separatista e da Ossétia do Sul.

Desde então, os opositores do Georgian Dream declararam um boicote ao parlamento e Zourabichvili denunciou as eleições do mês passado como fraudulentas.

Apesar do protesto, e em meio a dúvidas sobre a legalidade do procedimento parlamentar, os legisladores da Geórgia definiram na terça-feira o dia 14 de dezembro como a data para uma eleição presidencial sob as novas regras.

Último esforço para evitar a queda

Kavelashvili, de 53 anos, é mais lembrado por marcar em sua estreia contra o rival Manchester United, em abril de 1996.

O City apostou em Kavelashvili para salvá-los do rebaixamento, comprando-o do Dínamo Tbilisi no final da temporada.

O clube já havia feito sucesso com o também internacional da Geórgia, Georgi Kinkladze, que assinou no verão de 1995, sendo amplamente aclamado por seu estilo de jogo deslumbrante.

Apesar de ter conquistado sete pontos nos últimos três jogos, o City foi rebaixado devido ao saldo de gols, tendo conquistado apenas dois pontos nos primeiros 11 jogos.

Embora Kavelashvili tenha jogado pelo City na Primeira Divisão, ele não jogou o suficiente para ter sua autorização de trabalho renovada e foi emprestado ao time suíço do Grasshoppers antes de deixar o City permanentemente.

Antes de ingressar no City, o atacante jogou pelo clube georgiano Dinamo Tbilisi, sendo posteriormente transferido para o clube russo Spartak Vladikavkaz, abrindo caminho para a Premier League.

Outras estrelas do futebol também estão no cenário político da Geórgia

Vários outros ex-jogadores de futebol também buscaram destaque político na Geórgia.

Eles incluem o ex-zagueiro do AC Milan Kakha Kaladze, vencedor da Liga dos Campeões em 2003 e 2007, e que atua como prefeito da capital Tbilisi desde 2017.

O ex-zagueiro do Freiburg, Schalke e Hertha Berlin, Levan Kobiashvili, é legislador no parlamento georgiano pelo Georgian Dream.

