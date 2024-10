Ex-presidente Ilir Meta preso – DW – 22/10/2024

O custo humano das doenças não transmissíveis (DNT) é enorme e está aumentando. Estas doenças acabam com a vida de aproximadamente 41 milhões dos 56 milhões de pessoas que morrem todos os anos – e três quartos delas vivem no mundo em desenvolvimento.

As DNT são simplesmente isso; ao contrário, digamos, de um vírus, você não pode pegá-los. Em vez disso, são causadas por uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais. Os principais tipos são cancros, doenças respiratórias crónicas, diabetes e doenças cardiovasculares – ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Aproximadamente 80% são evitáveis ​​e todos estão a aumentar, espalhando-se inexoravelmente por todo o mundo, à medida que o envelhecimento da população e os estilos de vida impulsionados pelo crescimento económico e pela urbanização fazem da doença um fenómeno global.

As DNT, antes vistas como doenças dos ricos, agora dominam os pobres. A doença, a deficiência e a morte são perfeitamente concebidas para criar e ampliar a desigualdade – e ser pobre torna menos provável que seja diagnosticado com precisão ou tratado.

O investimento no combate a estas doenças comuns e crónicas que matam 71% de nós é incrivelmente baixo, enquanto o custo para as famílias, economias e comunidades é surpreendentemente elevado.

Nos países de baixo rendimento, as DNT – doenças normalmente lentas e debilitantes – registam uma fracção do dinheiro necessário a ser investido ou doado. A atenção continua centrada nas ameaças das doenças transmissíveis, mas as taxas de mortalidade por cancro já ultrapassaram há muito o número de mortes causadas pela malária, tuberculose e VIH/SIDA combinados.

“Uma condição comum” é uma série do Guardian que aborda as DNT no mundo em desenvolvimento: a sua prevalência, as soluções, as causas e as consequências, contando histórias de pessoas que vivem com estas doenças.

Tracy McVeigh, editora