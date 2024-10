Em Cuba, diante de um gigantesco apagão de energia, o governo sobe o tom diante das críticas

Durante o segundo dia do apagão nacional em Havana, 19 de outubro de 2024. ADALBERTO ROQUE / AFP

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, trocou de roupa ostensivamente na noite de domingo, 20 de outubro, para presidir o Conselho de Defesa Nacional, transmitido pelo noticiário televisivo. O chefe de Estado, que nos últimos dias vestiu uma camisa de manga curta enquanto supervisionava o gigantesco corte de energia que afetou toda a ilha, desta vez vestiu um uniforme militar ao lado do primeiro-ministro, também com roupa verde azeitona. O presidente teve a tarefa de anunciar que a situação energética continuava a ser “complexo e instável”enquanto o apagão durava continuamente desde sexta-feira, 18, às 11h, com algumas horas de descanso de vez em quando, principalmente na capital.

Assegurou também que os serviços de proteção civil estão prontos para intervir diante da chegada do furacão Oscar, finalmente rebaixado a tempestade tropical pelo Centro Americano de Furacões. Mas o uniforme militar também estava lá para impressionar as pessoas e reforçar a seriedade das suas ameaças, enquanto as manifestações tinham ocorrido no dia anterior em várias cidades do país: “Algumas pessoas, a maioria embriagadas, tentaram perturbar a ordem pública, apoiadas pelos operadores da contra-revolução cubana do exterior, ele disse, parecendo sério. Queremos ratificar que a Revolução nunca tolerará este tipo de comportamento e que todos serão processados ​​de acordo com o rigor previsto nas leis revolucionárias. »

Vídeos circularam nas redes sociais no domingo mostrando pequenos grupos de pessoas batendo panelas e frigideiras para exigir a volta da eletricidade. “As pessoas têm medo de se manifestar mesmo no escuro, porque a polícia está muito presente desde sábado à noite, explica um jovem que vive num bairro periférico de Havana, onde ocorreram vários comícios, e que quer manter o seu nome em sigilo. A Internet foi cortada, mesmo quando a electricidade voltou a funcionar durante algumas horas, para evitar que os vídeos destas manifestações fossem visíveis nas redes sociais. »

“Faz meses que não congelamos nada”

A organização Justicia 11J, que vem reportando os protestos em Cuba desde a explosão social de 11 de julho de 2021 após o qual mil pessoas foram presas, listou vinte e oito desfiles, incluindo vinte e um nos diferentes bairros da capital. “No entanto, estamos longe da escala das manifestações de julho de 2021, especifica um jornalista em Havana, electricidade foi parcialmente devolvida esta segunda-feira e a questão agora é se o sistema se manterá, porque caiu várias vezes nos últimos dias. Se não se mantiver, a situação social poderá de facto tornar-se complicada. »

