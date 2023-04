Ex-vereador de Rio Branco é preso pela PF por fraude em licitação no interior do AC

A Diretoria da Santa Casa vem a público, por meio desta nota oficial, repudiar as informações falsas de que o provedor da Santa Casa fraudou uma licitação e foi preso pela Polícia Federal. O provedor nunca esteve presente em licitação nenhuma, nem em Brasiléia, nem em lugar nenhum desse Estado, nem ninguém da Santa Casa fraudou nenhuma licitação. É verdade que seu filho foi detido por uma suposta certidão falsa, mas no decorrer do processo que foi instruído ficará claro através de diligências que serão requeridas pela defesa. O conluio de empresas e Poder Público será tornado público e todos saberão que a VERDADE sempre prevalecerá, amanhã a Santa Casa, estará presente ao chamamento público, como se fez presente hoje, essa armação será desmantelada no recurso previsto no próprio chamamento público. Como a Santa Casa, já tem três liminares concedidas a seu favor contra a Prefeitura de Brasiléia e todas no mérito mantidas, buscará sempre na JUSTIÇA, o devido amparo legal, contra ilegalidade ou abuso de poder.