Execução em Guarulhos: veja lista de joias apreendidas no aeroporto

Tom Dart



Logo após o resultado da eleição presidencial dos EUA ter ficado claro, o presidente da Fifa divulgou uma antiga fotografia sua apertando a mão de um jogador sorridente, apertando o futebol, Donald Trump.

“Parabéns Senhor Presidente! Teremos uma grande Copa do Mundo da FIFA e uma grande Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos da América!” Gianni Infantino escreveu nas redes sociais. Foi o exemplo mais recente da atitude de Infantino lisonja oleaginosa de Trump, a quem em 2018 Infantino ligou “parte da equipe da FIFA”. E vice-versa, ao que parece.

Em janeiro de 2020, durante o primeiro julgamento de impeachment de Trump, Infantino apresentou-o num jantar para CEOs em Davos e disse que Trump tinha a mesma “fibra” que os jogadores de futebol de classe mundial. “Ele é um concorrente”, disse Infantino. “Ele diz na verdade o que muitos pensam, mas o mais importante é que ele faz o que diz.” Trump chamou Infantino de “meu grande amigo”.

Os EUA serão o centro do mundo esportivo durante o segundo mandato de Trump como anfitriões da Copa do Mundo de Clubes de 2025, da Copa do Mundo masculina de 2026 e da Copa do Mundo de 2028. Jogos Olímpicos. O torneio ampliado para 48 equipes em 2026 é um esforço conjunto com o México e o Canadá, mas a maioria das partidas acontecerá nos EUA. “O futebol une o mundo!” Infantino acrescentou sua mensagem de vitória a Trump.

No entanto, o poder do próximo presidente americano para definir o tom e a política pode ser problemático, dado o seu estatuto de figura de proa confrontadora que usa os desportos como uma ferramenta para semear divisão e marcar pontos contra os rivais, e como um político cujas crenças conservadoras nativistas vão contra o valores internacionalistas progressistas defendidos por muitas ligas e órgãos governamentais.

As competições são operações lucrativas para a Fifa e o Comitê Olímpico Internacional e oportunidades de relações públicas para os anfitriões. “Cada vez que os países acolhem os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo, tentam transmitir a sua mensagem ao mundo, tentando utilizá-la como uma oportunidade para se exibirem. É disso que se trata a realização desses megaeventos”, diz Adrien Bouchet, diretor do The Instituto pela Diversidade e Ética no Esporte. “Sua ideia do que são os Estados Unidos hoje em dia – será interessante ver o que isso implica.”

Trump é um líder com instintos autoritários que chegou ao poder com uma visão sombria e violenta de “uma nação que está morrendo”chamando os EUA de “como um lata de lixo para que o resto do mundo se livre das pessoas que não quer”. A sua plataforma política poderá desencadear tensão entre as cidades culturalmente abertas e cosmopolitas que irão acolher eventos e um governo nacional que alimenta a insularidade e a intolerância.

Se o seu aspirações antidemocráticas forem realizados, os eventos americanos correm o risco de se tornarem os mais recentes de uma linha cada vez maior de megaeventos em países não liberais. Desde 2008, as Olimpíadas foram realizadas na Rússia e duas vezes na China; também houve Copas do Mundo na Rússia e no Catar, com torneios no Marrocos e na Arábia Saudita no horizonte.

O 2026 Copa do Mundo é a primeira “a incorporar os direitos humanos no seu processo de candidatura, o que exige que o governo dos EUA cumpra os mais elevados padrões de direitos humanos”, afirma Andrea Florence, diretora da Sport & Rights Alliance, uma coligação de grupos de defesa. “O anterior desrespeito de Trump pelas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos poderá ter consequências de longo alcance, não só comprometendo as protecções nos EUA, mas potencialmente estabelecendo um precedente preocupante para futuros eventos desportivos globais.

“O histórico de Trump na exploração de trabalhadores e no uso de armas para mulheres e meninas trans no esporte, os planos potenciais para a deportação em massa de imigrantes e o direcionamento das forças militares contra os cidadãos, e a retórica geral racista, misógina e transfóbica são áreas de particular preocupação – todas elas podem e irão exacerbar as violações dos direitos humanos em megaeventos desportivos.”

Tal como Trump, Infantino passa grande parte do seu tempo na Florida: FIFA’s legal e ética divisões são recentemente baseado em Miami. A Fifa promete que está “comprometida em respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e se esforçará para promover a proteção desses direitos”.

Mas grupos de direitos humanos já soou o alarme sobre a forma como a FIFA lidou com a candidatura incontestada da Arábia Saudita. “O fracasso da Fifa em implementar as suas próprias políticas de direitos humanos em relação à candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034 torna ainda mais importante que as autoridades nacionais, estaduais e locais dos EUA, Canadá e México avancem para implementar as políticas de direitos humanos de 2026. estrutura”, disse Minky Worden, diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch.

Com os estádios já construídos, o Campeonato do Mundo de 2026 apresenta menos riscos para os trabalhadores da construção do que o Qatar 2022, a Arábia Saudita ou a edição de 2030, que será realizada em grande parte em Marrocos, Portugal e Espanha. Mas a agenda de Trump contradiz algumas das promessas delineadas na FIFA 2026 Quadro de Direitos Humanosque afirma que a organização pretende fazer da Copa do Mundo “uma das celebrações mais diversas e inclusivas de todos os tempos”.

O quadro destaca o compromisso de apoiar grupos potencialmente em risco, incluindo mulheres, minorias étnicas, pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados e requerentes de asilo, trabalhadores migrantes, pessoas LGBTQ+ e jornalistas. Todos estes são setores da sociedade que Trump atacou, seja através da retórica, da política ou de ambos.

Muitas entidades desportivas americanas, incluindo todas as ligas principais e a Federação de Futebol dos EUA, incorporaram iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) nas suas culturas corporativas e práticas de contratação, numa tentativa de aumentar o apoio e a representação de grupos minoritários.

Los Angeles sediará as Olimpíadas de 2028, à medida que o segundo mandato de Donald Trump se aproxima do fim. Fotografia: J David Ake/AP

Este tipo de iniciativas serão certamente alvos da administração Trump, e talvez do Supremo Tribunal dos EUA, dominado pelos conservadores. Este ano, um grupo jurídico de direita fundado por Stephen Millerum arquiteto das políticas anti-imigração de Trump, entrou com uma ação processo federal de direitos civis contra a NFL argumentando que sua Regra Rooney, que obriga as equipes a entrevistar candidatos de minorias para cargos seniores, é ilegal.

As Olimpíadas e a Copa do Mundo foram atribuídas aos EUA durante o primeiro mandato de Trump e ele sente claramente um sentimento de propriedade: com o encerramento dos Jogos de Paris, Trump creditou a si mesmo com a garantia das Olimpíadas. Embora Trump seja amigo da FIFA, as relações são consideravelmente mais frio entre o presidente eleito e o COI, que não comentou sua vitória.

Depois que alguns cristãos criticaram segmentos da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris como blasfemos, Trump rotulou o show “uma vergonha”E prometeu evitar que qualquer conteúdo sacrílego aparecesse em 2028.

O atrito entre as cidades governadas pelos democratas e os líderes estaduais e nacionais republicanos é uma característica da política americana e não é difícil imaginar uma guerra de palavras irrompendo entre os organizadores do LA 2028 e a Casa Branca, dados os US$ 900 milhões em fundos federais de infraestrutura comprometidos antes dos Jogos e como a Califórnia é um estado liberal que Trump tem atacado rotineiramente como um paisagem infernal. Em 2020, Karen Bass, agora prefeita de Los Angeles, chamou Trump de racista que “essencialmente (dá) licença aos racistas”.

Metas ambientais agora são rotina em eventos esportivos – LA quer ser “sem carro” – mas é difícil imaginar que uma administração republicana irá pressionar os organizadores a cumprirem as suas promessas, dado que Trump chamou às alterações climáticas “uma farsa” e pretende destruir projetos de energia limpa.

Espera-se também que Trump reverta as proteções federais para gays e transgêneros. Ele tinha como alvo duas mulheres medalhistas de ouro olímpicos de boxe na sua campanha eleitoral, alegando que são homens como justificação para o seu plano de revogar as medidas anti-discriminação emitidas pela administração Biden. “É claro que manteremos os homens fora dos esportes femininos”, ele disse – uma posição que parece certamente colocá-lo em conflito com o COI e outros órgãos governamentais que estabelecem critérios de elegibilidade de género.

Aprofundar o desporto nas guerras culturais também traz riscos para os patrocinadores. Em setembro, o COI perdeu um dos seus principais apoiadores, a Toyota, com o presidente da montadora reclamando que os Jogos são “cada vez mais político”.

Mas Trump tem procurado confundir os limites entre esporte e política, buscando confrontos com a NFL, a NBA e a seleção feminina de futebol dos EUA por causa do hino nacional. protestos contra os abusos dos direitos civis. Usando o esporte como um teste de pureza patriótica, ele classificou jogadoras com posições políticas opostas como antiamericanas e disse que a seleção dos EUA foi eliminada da Copa do Mundo Feminina de 2023 porque as jogadoras foram também acordei e “abertamente hostil à América”.

Pode-se esperar que ele novamente alimente as tensões estruturais nas ligas profissionais americanas, explorando e ampliando os cismas entre proprietários, jogadores e torcedores. UM Análise do guardião descobriram que quase 95% do total das contribuições políticas para as eleições federais desde 2020, de proprietários de times esportivos das principais ligas norte-americanas, foram para causas republicanas. Mas muitos jogadores são democratas. A maior estrela do basquete, LeBron James, endossado Kamala Harris, enquanto o comissário da NBA, Adam Silver, doado para a campanha de Harris.

“Ele usa os esportes para dividir as pessoas porque muitas pessoas prestam atenção aos esportes”, diz Bouchet. “Sempre haverá tensões sociais no que se refere à política. Infelizmente, acho que os próximos quatro anos provavelmente serão um caminho difícil.”

Trump cultivou amizades com personalidades do esporte e passou a noite eleitoral na companhia da lenda da NHL Wayne Gretzky, Dana BrancoCEO do Ultimate Fighting Championship e campeão de golfe do US Open de 2024 Bryson DeChambeau. Além de usar os esportes para aprimorar seu status de celebridade e buscar vantagens políticas, o presidente eleito tem participação financeira direta por meio de seus campos de golfe, três dos quais sediaram torneios no ano passado no LIV Golf Tour, financiado pela Arábia Saudita, com outra parada em 2024. .

Rory McIlroy expressou otimismo este mês que Trump pode atuar como mediador de paz entre a LIV e o PGA Tour. “Trump tem um ótimo relacionamento com a Arábia Saudita. Ele tem um ótimo relacionamento com o golfe. Ele é um amante do golfe. Então, talvez. Quem sabe? McIlroy disse. Se Trump fosse pressionar a Ucrânia a um cessar-fogo na guerra com a Rússia, Vladimir Putin poderá ver uma abertura, talvez com A ajuda de Trumppara pressionar pela reintegração da Rússia na Fifa, Uefa e nas competições olímpicas.

Ele pode ser menos conciliador com o Irão, que provavelmente se qualificará para 2026: o país estaria alegadamente por detrás de um conspirar para matá-lo. Os estádios deveriam estar lotados em um país diversificado com mais de 335 milhões de pessoas. Mas Trump prometeu restabelecer e expandir o seu primeiro mandato “Proibição de viagens muçulmanas”que afetou países como o Irão e a Nigéria.

Cidadãos de apenas 42 países podem entrar nos EUA sem visto e, em alguns lugares, pode já ser tarde demais para os torcedores estrangeiros solicitarem um visto de turista para assistir às finais. Na semana passada, a espera por consulta em Bogotá foi de 710 dias; em Istambul foram 692 dias. Dada a intenção de Trump de dedicar recursos para deportações em massa e reduzir a imigração legal, é improvável que a redução dos atrasos de visitantes da era Biden seja uma prioridade.

Mesmo que as restrições sejam temporariamente aliviadas para os torneios, a agitação na fronteira, combinada com uma política externa abrasiva e isolacionista e as tensões económicas decorrentes das tarifas comerciais propostas por Trump, podem prejudicar as relações com os aliados. dissuadir visitantes e manchar a imagem dos EUA fora do país; dificilmente conduz a uma atmosfera festiva para as maiores festas desportivas internacionais.