Exercício de equilíbrio britânico, dividido entre os Estados Unidos e a Europa

Ben Beaumont-Thomas



Charli XCX ganhou cinco Brit Awardsincluindo o álbum do ano para seu álbum de defesa de verão, em tons verdes e magnificamente debochado, Brat.

Na cerimônia na O2 Arena de Londres, ela também recebeu o artista britânico do ano, o Song of the Year for adivida (com Billie Eilish) e um dos cinco prêmios de gênero, para a dança. No início da semana, ela foi nomeada compositora do ano.

As vitórias capturam um ano zeitgeist que surge para o cantor, cujo som e aparência conscientemente inútil era tão distinta que deu origem a um fenômeno cultural inteiro: “verão do pirralho”, além de várias coisas declaradas “pirralho”. Foi nebulosamente definido-Charli afirmou que o aparentemente não-Brat Kamala Harris estava, de fato, pirralho-mas centrado em torno de delirantes, vivendo impuro, vivo e sem frio.

O Brat liderou o gráfico do Reino Unido e passou 38 semanas entre os 20 primeiros e foi aclamado pela crítica por seu alcance: entre o clube Bangers, uma série de faixas atenciosas, românticas e emocionalmente cruas que definiram as ansiedades de Charli sobre a fama e a potencial maternidade. Foi também um sucesso nos EUA, chegando ao 3 3 e vencendo três Grammys.

Ela agradeceu a alguns de seus heróis da música de dança – resultando em provavelmente a primeira menção de Autechre no Brit Awards – e também por mudar sua contribuição para adivinhar em alguns dias, dizendo: “Nem todos os artistas são (como) espontâneos, apesar de afirmarem que são”. No álbum vencedor do ano, ela disse: “Eu sempre me senti como um estranho … particularmente na indústria da música britânica. Por isso, é muito bom ser reconhecido neste álbum, quando não fiz nenhum sacrifício. ” Ela disse aos colegas artistas: “Você não precisa comprometer sua visão”.

O arquiteto-chefe do Som do Pop-pop da Brat, AG Cook, ganhou o Prêmio Brit pelo Produtor do Ano. Ele também lançou um álbum solo durante o período de elegibilidade do prêmio, intitulado Britpop.

Charli – nome verdadeiro Charlotte Aitchison, 32 – lançou a música pela primeira vez em 2008, mas essas são suas primeiras vitórias no Brit Award após quatro indicações anteriores. Apenas um artista já ganhou mais britânicos em um único ano: Raye, que estabeleceu o recorde no ano passado com seise quem agora adicionou seu transporte geral ao vencer o R&B Act pelo segundo ano consecutivo.

Outro ato adicionando a uma vitória de 2024 foi o último jantar. O extravagante cinco peças recebeu o prêmio Rising Star no ano passado e agora pegou o melhor novo artista. Tocando um estilo expansivo de rock clássico e alt-pop, seu álbum de estréia, Prelude ao Ecstasy, foi para o número 1 em fevereiro de 2024, e eles se tornaram considerados um dos melhores artistas ao vivo do Reino Unido.

O baixista Georgia Davies disse que “não seria uma banda sem os incríveis locais independentes do Reino Unido – eles são o salva -vidas da indústria e estão morrendo”. Ela pediu aos operadores da arena que apoiassem financeiramente os locais de base e disse aos artistas que jogam o último para “continuar, porque esse é o melhor tipo de arte que existe”.

Joe Armon-Jones, Ife Ogunjobi, Femi Koleoso, James Mollion e TJ Coleoso, do Ezra Collective. Fotografia: John Phillips/Getty Images

O último jantar perdeu na categoria do grupo britânico, no entanto, para um azarão gigante: Jazz Quintet Ezra Collective, que também venceu o Coldplay, a cura e me traz o horizonte.

Jogando instrumentais propulsivos influenciados por Fela Kuti, bem como por hip-hop, funk e jazz espiritual, eles são a líder da cena de jazz recentemente ressurgente de Londres. Como o último jantar, o show ao vivo é muito aclamado e, em novembro, eles se tornaram o primeiro ato de jazz britânico a interpretar a Wembley Arena, de 12.500 capacidade de Londres. Eles também são o primeiro grupo de jazz a ganhar um Brit Award e, em 2023, se tornaram o primeiro ato de jazz a ganhar o Prêmio Mercury.

Depois de receber o prêmio, o líder de banda Femi Koleoso apelou para apoio a clubes juvenis e educação musical, dizendo: “Muitos dos problemas que enfrentam maior sociedade no Reino Unido, não sabemos como consertar, mas a solução gosta de dar a um jovem um trompete, um saxofone – porque quando você faz isso que você lhes dá uma aspiração, um objetivo.” ”” ”” ””,

Nas categorias de gênero – que foram votadas pelo público – Sam Fender pegou o prêmio Rock/Alternative Act pela segunda vez, na semana ele chegou ao número 1 com seu terceiro álbum, People Watching: The que mais vende um álbum de vinil de um artista britânico neste século e a maior semana de abertura para um artista britânico desde Harry Styles em 2022.

Introduzido pelo apresentador Jack Whitehall como “um homem que colocou mais sorrisos nos rostos de Geordie do que um dentista turco”, Fender também realizou a faixa -título de seu novo álbum.

Jade apresentando anjo dos meus sonhos. Fotografia: Samir Hussein/WireImage

Antigo Pequena mistura O membro Jade venceu Charli XCX para o Best Pop Act, tendo mudado para uma carreira solo bem -sucedida com o anjo único dos meus sonhos. Ela acrescenta às suas três vitórias com pouca mistura, inclusive em 2021, quando eles se tornaram a primeira feminina a vencer o grupo britânico. Ela também venceu Dua Lipa, que teve uma noite para esquecer, não vencendo nenhuma de suas quatro categorias nomeadas.

Ele pode ter vencido três britânicos no passado e continua sendo um peso pesado comercial, mas Stormzy foi um vencedor surpresa na categoria Hip-Hop/Grime/Rap. O Central Cee era o favorito, tendo se tornado o rapper mais popular do país nos últimos anos (embora, como Fender, seu recente álbum no 1 Can’t Rush Greatness não seja elegível até os britânicos do próximo ano).

Além de citar um Salmo da Bíblia e dizer que machucou sua córnea jogando Padel, Stormzy Namechecked CEE em seu discurso de aceitação, dizendo que, embora ele tenha sido grato pela vitória: “Não acho que esse prêmio deveria ser votado de fãs … Às vezes acho que não deixa as pessoas terem momentos. Cench foi o artista de rap do ano. ”

A votação pública foi entre meados de janeiro e meados de fevereiro, o que significa que o protestar na recente campanha do McDonald’s Stormzy não afetou seus votos.

O prêmio Rising Star deste ano foi concedido em dezembro ao cantor e compositor Myles Smith, que foi indicado a mais três prêmios, incluindo Song of the Year por seu enorme sucesso Stargazing, que ele apresentou na cerimônia junto com o bom conhecê-lo.

Pegando o prêmio, o músico de Luton da classe trabalhadora se dirigiu ao governo britânico: “Se a música britânica é uma das exportações culturais mais poderosas que temos, por que você o tratou como uma reflexão tardia por tantos anos?”

“Temos que proteger as fundações que o fazem”, acrescentou. Como o último jantar, ele apelou aos operadores de arena para apoiar locais de base britânica e perguntou à indústria da música: “Estamos construindo carreiras ou estamos apenas perseguindo momentos … por favor, fique com artistas após um sucesso viral”.

Foi um sentimento compartilhado por Chappell Roanque pediu que os artistas “não fossem pressionados a fazer música com base no que é tendência”, enquanto ela pegava o International Song Award por boa sorte, baby! A cantora pop e compositora dos EUA também ganhou o prêmio de artista internacional, que ela dedicou a “artistas trans, drag queens, estudantes de moda, profissionais do sexo e Sinéad O’Connor”.

Roqueiros irlandeses Fontes de DC pegou o Grupo Internacional, sua segunda vitória nessa categoria.

Sabrina Carpenter se apresentando no Brit Awards. Fotografia: James Veysey/Rex/Shutterstock

Introduzido por Diana Ross e Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter recebeu o prêmio Reativado Global Success, após um ano em que ela tinha três singles no Reino Unido e um álbum nº 1. Ela agradeceu aos fãs britânicos, dizendo: “Em um país principalmente para beber, você transmitiu a merda do café… Cheerio!”

Carpenter abriu o show ao vivo para as tensões da regra, Britannia! Com dançarinos vestidos como guardas do Palácio de Buckingham, seguindo uma apresentação do café expresso no topo das paradas e depois um teste de bacias hidrográficas, interpretação atrevida da Bed Chem. O show também contou com apresentações de Jade, The Last Dinner Party, cantora britânica Lola Young, cantor dos EUA Teddy Swims e Ezra Collectiveque se apresentou ao lado do grupo de jovens de Londres, Kinetika Bloco, e duas vezes vencedor da Brit Jorja Smith.

Whitehall, que anteriormente organizou o programa entre 2018 e 2021, voltou com um granizo de lacunas de bom humor direcionadas a pessoas como Simon Cowell, KSI, Coldplay (“The Public School Nickelback”) e até na reunião de Zelenskyy-Trump do dia anterior. Ele contornou os limites do bom gosto com um comentário sobre a performance ao vivo de Jade, dizendo: “Eu realmente pensei que Diddy poderia ter feito isso pelo tema do Partido Branco” e, posteriormente, referenciou brinquedos sexuais e um ator de cinema adulto – tudo isso lançou os britânicos como o evento mais insignificante da temporada. Mas ele também liderou um segmento sincero no Memoriam para Liam Payne, chamando -o de “alma incrivelmente gentil”.

Além das categorias de gênero com votos públicos, os britânicos são votados pela Academia Brits de 1.338 brits, preenchida por músicos, bem como por números da indústria e da mídia.

Brit Awards 2025: Lista completa de vencedores

Álbum do ano: Charli XCX – pirralho

Artista do Ano: Charli XCX

Grupo britânico: Ezra Collective

Melhor novo artista: O último jantar

Canção do ano: Charli XCX – Guess (ft Billie Eilish)

Artista Internacional: Chappell Roan

Grupo Internacional: Fontes DC

Música internacional: Chappell Roan – Boa sorte, baby!

Ato alternativo/rock: Sam Fender

Lei de hip-hop/grime/rap: Stormzy

Ato de dança: Charli XCX

Ato pop: Jade

Ato de R&B: Raye

Produtor do ano: AG Cook

Compositor do ano: Charli XCX

Sucesso global: Sabrina Carpenter

Estrela em ascensão: Myles Smith