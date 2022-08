Fã da polícia, menino de 8 anos ganha festa temática de aniversário e faz alunos pagarem flexão no AC

O aniversário de Felipe, que já tem até nome de guerra – F Freitas – foi nesse sábado (20), mas como não havia atividades no local as comemorações ocorreram na sexta.

“Eu gosto de todas, da PM, Polícia Civil, da PF, do Exército. No primeiro dia que fui pra lá, minha mãe deixou eu ficar andando e ver e fiquei com vontade de continuar indo e pedi pra ficar, ela deixou. Fiquei feliz com as festas, o que mais gostei foi do bolo e dos presentes. Quero ser policial quando crescer, vou ser da Polícia Militar, mas vou ter instrução da Polícia Civil”, disse ele.

O autônomo Jonas Freitas, 47 anos, pai do garoto, conta que ele e a esposa trabalham no local com a venda de lanches e que o menino, quando não está no horário escolar ou nas aulas de capoeira, vai com eles e acompanha as aulas práticas.

“O meu filho participa de muitas instruções. Ele fez 8 anos ontem [sábado, 20] e é muito querido pela tropa tanto da PM quanto da Polícia Civil, pelos instrutores. Então, a gente só tem a agradecer todo mundo sobre isso”, disse o pai.

Acolhido

Para participar das aulas, ele já tem uma blusa personalizada da PM com o nome de guerra e também da Civil. A família trabalha no local há cerca de quatro meses e, há pelo menos três, o garoto participa das atividades e virou mascote. Em um vídeo do aniversário, é possível ver que é passado o comando pra ele, que faz os pelotões pagarem flexões de braços além de entoar gritos de guerra.

“Quando a gente chega pode esquecer dele porque só aparece à noite. Gosta de estar nas aulas práticas, fazendo flexão, correndo, participando das instruções no pátio. Foi muito emocionante pra gente [as festas]. Ele ficou muito feliz, quando chegou na quadra e viu. Ele já tinha passado por uma surpresa que foi a da Polícia Civil e depois veio a da PM e ele ganhou presentes, uma farda. Foi top demais”, descreveu o pai.

Menino virou pequeno soldado na academia de polícia — Foto: Arquivo pessoal

Futuro policial

Usando uniforme, colete, chapéu, o menino posou em frente a mesa de bolo também com o tema da PM e com painel e brasão da Polícia Civil, em uma tarde repleta de comemorações. Muitos presentes e uma memória que será eternizada.

O diretor de ensino da academia da PM, major Airton Leitão, disse ao g1 que a dedicação do menino em acompanhar as aulas foi o que motivou os alunos a fazerem a festa e que ele foi adotado como um pequeno soldado.

“Ele conduziu a tropa até a quadra, apresentou pra mim e pediu permissão para que os alunos participassem do aniversário dele. A gente conseguiu alegrar o coração de uma criança no dia do aniversário, e com certeza vai ser um dia marcante para ele. Coronel Luciano sempre fala que a nossa polícia é comunitária, ela não é só de combate ao crime, mas também de aproximação e isso está nos pequenos gestos, na aproximação mínima que a gente tem em cada fato, como aconteceu com o F Freitas”, disse.

O major acrescentou que foi uma festinha de oito anos, mas é uma coisa que se lembra o resto da vida e vai ficar gravado na vida dele para sempre.

“Outra coisa que a gente aproveitou para conversar com ele no dia é que é o sonho dele ser policial, então ele tem que começar a se dedicar aos estudos porque para ingressar na PM, nas polícias é através de concurso. Então, a gente aproveita para estimular o caminho da escola, a se dedicar, ser bom aluno, respeitar os pais. E ele está bem empenhado, acho que ele vai ser policial, leva muito jeito”, concluiu.