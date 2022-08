Festival de Cinema de Gramado: ‘Noites alienígenas’ ganha prêmio de melhor filme; veja os vencedores

O Festival de Cinema de Gramado anunciou, na noite deste sábado (20), os grandes vencedores de sua 50ª edição. Dos mais de 1 mil títulos inscritos, sete longas-metragens brasileiros, seis longas estrangeiros, cinco longas gaúchos e 14 curtas brasileiros concorreram ao ‘Kikito’, nome do troféu que representa o deus do bom-humor.

A obra “Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho, foi eleita como melhor longa brasileiro do ano. Ao todo, o filme recebeu seis troféus. Confira os demais vencedores abaixo.

O primeiro ‘Kikito’ foi anunciado na quinta-feira (18), ao documentário “Um par para chamar de meu”, de Kelly Cristina Spinelli. A obra entrou para a história do Festival de Gramado como o primeiro Melhor Filme em Documentário Brasileiro.

No sábado anterior (13), o ator Marcos Palmeira foi homenageado com o Troféu Oscarito. O prêmio é uma tradicional honraria do evento, concedida desde 1990, aos maiores nomes do cinema nacional.

A ocupação dos hotéis de Gramado chegou a 90%, conforme o sindicato do setor. Mais de 300 mil pessoas passaram pela cidade desde o início do festival, de acordo com autoridades.

Vencedores do Festival de Cinema de Gramado:

Longas brasileiros:

Melhor longa: “Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho

“Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho Melhor longa (júri da crítica): “Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho

“Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho Melhor direção: Cristiano Burlan, “A mãe”

Cristiano Burlan, “A mãe” Melhor longa (júri popular): “Marte um”, de Gabriel Martins

“Marte um”, de Gabriel Martins Melhor ator: Gabriel Knoxx, “Noites alienígenas”

Gabriel Knoxx, “Noites alienígenas” Melhor atriz: Marcélia Cartaxo, “A mãe”

Marcélia Cartaxo, “A mãe” Menção honrosa: Adanilo, “Noites alienígenas”

Adanilo, “Noites alienígenas” Prêmio especial: “Marte um”, de Gabriel Martins

“Marte um”, de Gabriel Martins Melhor ator coadjuvante: Chico Diaz, “Noites alienígenas”

Chico Diaz, “Noites alienígenas” Melhor atriz coadjuvante: Joana Gatis, “Noites alienígenas”

Joana Gatis, “Noites alienígenas” Melhor fotografia: Rui Poças, “Tinnitus”

Rui Poças, “Tinnitus” Melhor roteiro: Gabriel Martins, “Marte um”

Gabriel Martins, “Marte um” Melhor montagem: Eduardo Serrano, “Tinnitus”

Eduardo Serrano, “Tinnitus” Melhor direção de arte: Carol Ozzi, “Tinnitus”

Carol Ozzi, “Tinnitus” Melhor trilha musical: Daniel Simitan, “Marte um”

Daniel Simitan, “Marte um” Melhor desenho de som: Ricardo Zollmer, “A mãe”

Longas gaúchos:

Melhor longa: “5 casas”, de Bruno Gularte Barreto

“5 casas”, de Bruno Gularte Barreto Melhor direção: Bruno Gularte Barreto, “5 casas”

Bruno Gularte Barreto, “5 casas” Menção honrosa: Clemente Viscaíno, de “Despedida”, e filme “Campo grande é o céu”

Clemente Viscaíno, de “Despedida”, e filme “Campo grande é o céu” Melhor longa (júri popular): “5 casas”, de Bruno Gularte Barreto

“5 casas”, de Bruno Gularte Barreto Melhor ator: Hugo Noguera, “Casa vazia”

Hugo Noguera, “Casa vazia” Melhor atriz: Anaís Grala Wegner, “Despedida”

Anaís Grala Wegner, “Despedida” Melhor fotografia: Ivo Lopes Araújo, “Casa vazia”

Ivo Lopes Araújo, “Casa vazia” Melhor roteiro: Giovani Borba, “Casa vazia”

Giovani Borba, “Casa vazia” Melhor montagem: Vicente Moreno, “5 casas”

Vicente Moreno, “5 casas” Melhor direção de arte: Gabriela Burk, “Despedida”

Gabriela Burk, “Despedida” Melhor trilha musical: Renan Franzen, “Casa vazia”

Renan Franzen, “Casa vazia” Melhor desenho de som: Marcos Lopes e Tiago Bello, “Casa vazia”

Longas estrangeiros:

Melhor longa: “9”, de Martín Barrenechea e Nicolás Branca

“9”, de Martín Barrenechea e Nicolás Branca Melhor longa (júri da crítica): “9”, de Martín Barrenechea e Nicolás Branca

“9”, de Martín Barrenechea e Nicolás Branca Melhor direção: Néstor Mazzini, “Cuando Oscurece”

Néstor Mazzini, “Cuando Oscurece” Melhor longa (júri popular): “La Pampa”, de Dorian Fernández Moris

“La Pampa”, de Dorian Fernández Moris Prêmio especial: direção de arte de Jeff Calmet, “La Pampa”

direção de arte de Jeff Calmet, “La Pampa” Melhor ator: Enzo Vogrincic, “9”

Enzo Vogrincic, “9” Melhor atriz: Anajosé Aldrete, “El camino del sol”

Anajosé Aldrete, “El camino del sol” Melhor fotografia: Sergio Armstrong, “Inmersión”

Sergio Armstrong, “Inmersión” Melhor roteiro: Agustin Toscano, Moisés Sepúlveda e Nicolás Postiglione, “Inmersión”

Curtas brasileiros: