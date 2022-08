Homem sofre tentativa de homicídio pela segunda vez em 15 dias

Said Rodrigues, de 20 anos, vive em situação de rua desde a adolescência, e nos últimos 15 dias, foi vítima de tentativa de homicídio por duas vezes. Na primeira tentativa ele foi atingido com um golpe de faca no pescoço, mas, a ‘facada’ pegou de raspão.

Rodrigues foi medicado na UPA, e, em seguida, recebeu alta e retornou para as ruas. Na manhã deste domingo, 21, durante uma discussão com o também morador de rua, identificado pelo apelido de Zé Carlos, Said levou um golpe de faca na região do abdômen que atingiu o seu fígado.

A tentativa ocorreu na Praça dos Tocos, região central de Rio Branco onde tem a maior concentração de pessoas em situação de rua, dependentes de álcool e drogas.

Socorrido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- (SAMU), a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. O suspeito de cometer o crime conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.

Agazeta do Acre