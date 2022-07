Fã de Fred, acreana de 68 anos viaja até RJ para acompanhar despedida do ídolo no Maracanã

A acreana Maria das Graças Cunha, 68 anos, é fã do atacante Fred, do Fluminense, e viajou até o Rio de Janeiro (RJ), onde desembarcou na madrugada desta quinta-feira (7), para conseguiu assistir in loco a despedida do ídolo no Maracanã, neste sábado (9).

Fernanda Cunha (E) ao lado de Maria das Graças (D), fã do atacante Fred — Foto: Arquivo pessoal/Fernanda Cunha

Desde que o jogador anunciou que iria se aposentar, a acreana decidiu que assistiria a despedida presencialmente. A vontade, no entanto, só virou realidade quando recebeu ajuda de familiares para pagamento das passagens aéreas e adquiriu os bilhetes com valores promocionais.

Em meio a alta de casos da Covid-19, a aposentada ganhou o apoio da filha Fernanda Cunha, que virou companheira de viagem. As duas pegaram voo de Rio Branco até São Paulo (SP) e depois seguiram trajeto de ônibus.

— Já estava com essa ideia. Eu queria muito, mas com essa crise a passagem estava horrível, mais de R$ 3 mil, mas sempre naquela esperança (…) A minha família é maravilhosa. Eles me ajudaram — disse.

Fred, atacante do Fluminense — Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Apesar de conseguirem chegar no Rio de Janeiro, Maria das Graças e Fernanda Cunha não têm ingressos para entrar no estádio. Como as passagens foram emitidas de última hora, elas não conseguiram comprar os bilhetes e estão buscando adquirir de alguém que já tenha comprado.

— Tenho dentro de mim que Deus vai nos ajudar e vamos conseguir entrar no estádio.

Fernanda Cunha tem buscado nas redes sociais e pedido ajuda de pessoas que residem no Rio de Janeiro para encontrar ingressos à venda. O Fluminense encara o Ceará, pela 16ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h (de Brasília).

Paixão pelo Fred

Maria das Graças conta que a paixão pelo atacante do Fluminense não tem explicação, mas já existe há muito anos. Em casa, ela coleciona produtos personalizados com a imagem do ídolo.

A paixão não tem muita explicação, simplesmente a gente se apaixona por alguém. Na época de 70, me apaixonei assim pelo Rivelino e agora pelo Fred, mas o Fred foi um relacionamento mais profundo porque que hoje em dia é mais fácil a comunicação. Tenho muitas fotos dele que tiro da internet, na minha casa tem Fred por tudo que é canto. Minha filha diz até que gosto mais do Fred do que dela. — Maria das Graças, aposentada e fã do atacante Fred

Maria das Graças ao lado do atacante Fred durante passagem pelo Rio de Janeiro em 2015 — Foto: Arquivo pessoal/Graça Cunha

Em 2015, a aposentada conheceu pessoalmente o ídolo. Durante viagem ao Rio de Janeiro, Maria das Graças visitou o CT do Fluminense e foi agraciada com autógrafo e camisa original do clube oferecida pelo atacante. A admiração pelo jogador não é apenas pelo qualidade em campo, mas também por atitudes positivas fora do gramado.

— Foi lindo e maravilhoso esse encontro. Feliz demais e minha paixão aumentou porque dificilmente uma pessoa dá uma atenção como essa.

A aposenta também não esconde a emoção ao pensar que a despedida do ídolo está cada vez mais próxima do futebol profissional. O desejo dela é que o jogador se mantenha no meio como comentarista ou técnico, por exemplo.

— Já chorei tanto, mas fazer o que né. Tudo na vida tem um final, mas vai ser um pouco difícil ver o Fluminense jogar (risos). Quero que ele pelo menos se torne um técnico ou comentarista, alguma coisa assim, pra que eu possa tá sempre vendo ele.

