Família encontra corpo de jovem desaparecido em Rio Branco em área de mata

O corpo do jovem Thiago Nogueira, de 24 anos, foi encontrado pela família dele, na noite de quarta-feira (15), em uma área de mata na rua Tom Roque, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Thiago estava desaparecido desde às 18h de quarta-feira. Familiares procuravam pelo jovem quando acabaram encontrando ele em uma área de mata, próximo a residência dele. O corpo estava caído no chão, com a vegetação amassada em volta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Thiago já estava sem vida.

A Polícia Militar foi ao local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram ao local para levantar as primeiras informações e o caso está sendo investigado.

A informação que foi colhida no local é que não havia perfuração ou marcas de tiros ou de faca no corpo do jovem, levando a polícia a acreditar que a morte pode ter sido por overdose.

informações de COTILNET