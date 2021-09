‘Saiu arrastando a vítima e começou a rir’, diz delegado sobre marido que matou mulher na frente dos filhos no AC

Na casa onde ocorreu o crime estavam quatro crianças, sendo três filhos do casal. Ainda segundo a polícia, Kátia tinha vários ferimentos pelo rosto, pescoço e outras partes do corpo. Ela já estava sem vida quando a polícia chegou. O suspeito foi achado pelos policiais dentro de casa e preso.

Além disso, testemunhas relatam que ele não esboçou nenhum arrependimento após cometer o crime. No interrogatório, o delegado chegou a perguntar se ele tinha se arrependido do crime e ele, demonstrando frieza, respondeu que não, pois a mulher “tinha merecido”.

“O sujeito, após matar a vítima com as terçadadas, saiu arrastando a vítima pelos cabelos, a deixou do outro lado da rua e começou a rir da situação. Logo em seguida, acendeu um cigarro e esperou a polícia chegar”, disse o delegado.

O Acre, proporcionalmente, é o estado com maior número de feminicídios do país. Um estudo divulgado pelo Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), do Ministério Público, levantou dados importantes sobre esses crimes no estado.