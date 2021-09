Família entra na Justiça e pede que policial penal que matou a mulher no AC não tenha direito a herança

Segundo o documento, desde o assassinato, os bens de Erlane, como casa e veículo, estão na posse da mãe do assassino e estariam sendo “dilapidados, ocultados e desvalorizados”. Por isso, a família pede urgência na decisão de exclusão dele como herdeiro. Não há informação do valor referente à herança.

O g1 entrou em contato com o advogado do policial, Maxsuel Maia, para saber qual a manifestação da defesa em relação à ação, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

Erlane foi morta com um tiro na cabeça em março do ano passado na casa do casal, no bairro Estação Experimental, na capital. O casal brigou depois de chegar da casa de um amigo. O acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por feminicídio.